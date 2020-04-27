20 крутых пар, чьи отношения вызывают невольный приступ зависти

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Сколько бы вы ни прочитали книг и статей, посвященных отношениям, советы из них не сработают, пока вы не встретите свою идеальную половину. Того, кто станет вашей опорой в прямом и переносном смысле этого слова, с удовольствием поддержит любую сумасбродную идею и примет в ее реализации самое непосредственное участие. У двух человек, настроенных на одну волну, появляются свои неповторимые фишки, кажущиеся посторонним не только очаровательными, но и странными. Некоторым людям везет сразу, и они находят такого партнера, а другим нужно подождать. Но это того стоит.

Мы в AdMe.ru верим в существование родственных душ, поэтому отыскали фотографии людей, которым так комфортно вместе, что даже слегка завидно. В их отношениях есть место и романтике, и юмору, а чувства пылают как прежде, несмотря на годы, прожитые вместе. А в конце статьи мы приготовили трогательный бонус: историю пары, которая по велению сердца соблюдает правило быть вместе и в болезни, и в здравии.

1. «У моей подруги не было работы, и она не могла купить мне подарок на Рождество. Поэтому она сделала это»

2. «Мой поход отменился, и вот что моя девушка устроила на нашем заднем дворе»

3. «Моя жена выиграла забег в своей возрастной группе в эти выходные. Вот несколько фоток с соревнований»

4. Чувство юмора не чуждо и знаменитостям: Павел Воля и Ляйсан Утяшева поучаствовали в челлендже с хештегом #fliptheswitch и на время слегка поменялись ролями

5. «Уже 6 лет гоняюсь за женой с лобстером»

6. Тот момент, когда можно точно сказать, что эти двое навсегда вместе

7. «Видела, как пара женится на гигантской горке с логотипами McDonald’s. А свидетелем события был Рональд Макдональд»

8. Эта пара ведет себя странно, когда остается наедине

9. Весь день на фестивале косплей-костюмов эта пара подбегала к разным Бэтменам, кричала: «Сын!», а затем падала на пол

«Семья Уэйн» (по сценарию — родители Бэтмена).

10. «Мой друг разыграл свою девушку. У нее есть камера ночного видения, активируемая движением. Девушка проверяет записи каждое утро, чтобы обнаружить койотов. Друг арендовал костюм снежного человека и прошел мимо камеры в 4 часа утра»

11. Иногда, когда девушка хочет внимания, все может закончиться плачевно

12. Пожилая пара танцует, будто им слегка за 20

13. «Моему брату было грустно из-за того, что его подруга не смогла прийти на нашу вечеринку, поэтому он изобразил себя и ее как единое целое»

14. Когда прошло столько лет, но чувства ни капельки не остыли

15. «Жене не понравилось, как она получилась на семейной фотографии, но я сказал, что смогу ей помочь»

16. «Мы с мужем „держимся за ноги“, когда едим вместе. Сегодня к нам присоединился кое-кто еще»

17. «Мы с девушкой вместе год. Познакомились в Tinder, и я напечатал наш первый диалог на покрывале»

18. Настоящий джентльмен

19. «Я всю жизнь боролась с лишним весом. На своей свадьбе я была далека от идеала. Но, глядя на это фото, я понимаю, что мы были счастливы больше, чем когда-либо. И в сравнении с этим блекнут все комплексы»

Бонус: «Моя жена смотрит на закат после первого дня химиотерапии. Я ее очень люблю»

Что, по вашему мнению, является залогом долгих и счастливых отношений?