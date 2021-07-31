20+ крутых пап, которым море по колено и горы по плечу. И вот доказательства

Папы — это целая отдельная вселенная. От них всего можно ожидать. Они могут и состряпать вкусный ужин за 15 минут, хотя до этого в кухне появлялись раз в год, и обыграть сына в компьютерные игры, и обустроить дачную территорию не хуже опытного ландшафтного дизайнера. И как тут устоять и не поделиться со всем интернетом результатами отцовского труда? Вот и герои нашей сегодняшней подборки с гордостью опубликовали такие фото.

А мы в AdMe.ru даже гордимся этими крутыми папами, хоть они и не наши. Надеемся, что и вам поднимут настроение эти фотографии.

«Папа соорудил это дня за 4. А вот что там было до...»

«Отец собирается открыть пекарню. И это один из моих любимых тортов его приготовления»

«У папы в гараже лет 25 валялся кусок красного дерева. На мой вопрос „Почему бы тебе не сделать из него что-то?“ он ответил, что придет время и дерево с ним заговорит. И вот это случилось»

«Мой папа построил теплицу из кусков разного мусора, который хранил на случай „авось пригодится“. Потратил на нее всего $ 40, и то на болты»

«Мой отец напечатал на 3D-принтере рычаг, с помощью которого можно включать и выключать свет»

«Познакомил отца с игрой Minecraft. И вот прихожу как-то домой, а он предлагает мне кое на что посмотреть. И приносит целую карту, которую сделал сам: карту мира игры, которую он исследовал»

«Папа зарабатывает тем, что мастерит вот такие бумажные скульптуры»

«Этот имбирный домик папа приготовил на Рождество»

«Отец делает вот такие кольца из монет разных времен»

«Когда дело доходит до того, чтобы смастерить собачью кровать, мой папа показывает высший класс»

«Папа смастерил разделочную доску из обрезков древесины»

«Вот такой шкаф сделал для меня отец»

«Когда мне было 12 лет, отец сделал для меня эту дверь — книжную полку. А потом сделал такие же для моих братьев»

«Эти уютнейшие двухъярусные кровати мой папа смастерил для моих детей»

«Отец действительно крут в том, что касается выжигания по дереву. Вот его последнее творение!»

«Этот лавандовый венок папа сделал собственными руками»

«Это творение моего отца: он мастерски умеет крыть крышу соломой и травой»

«Не смог пойти в боулинг на свой день рождения. И мой папа сделал для меня вот это»

«Папа — пчеловод. И сегодня он собрал свой „урожай“»

«Папа сделал для кошек вот такой мост-домик на дереве, чтобы они могли безопасно гулять на свежем воздухе»

«Отец превратил старенький Mini Cooper в электрокар»

«Мой папа потратил все свои сбережения и купил пасеку. Вот это фото он прислал мне сегодня. Он счастлив»