20+ человек, которые даже со дна мусорного бака способны выудить золотую рыбку

У многих людей барахолки и секонд-хенды вызывают неприязнь, отторжение и брезгливость. Нам кажется, что там можно найти только скопление старого ненужного хлама, поношенной одежды и испорченных вещей. Поэтому мы так удивляемся, когда кто-то обнаруживает среди всего этого барахла настоящие ценности. А между тем современные комиссионные магазины совсем не похожи на свалки бесполезных предметов и вполне могут стать настоящим Клондайком для любителей необычных и уникальных штуковин.

Мы в AdMe.ru не устанем наблюдать за теми, кто умеет находить сокровища в грудах старых вещей. И даже немного завидуем счастливчикам.

«Я купила пакет с этими кольцами на гаражной распродаже всего за $ 2. Оказалось, внутри 2 кольца из 14-каратного золота и 3 серебряных»

«Это крутое зеркало досталось мне всего за $ 2»

«Понятия не имею, как носить это золотое колье. Но оно было слишком крутым, чтобы просто пройти мимо него»

Зажим для денег из натуральной кожи аллигатора стоимостью $ 360 и аналогичные запонки, купленные примерно за 65 центов в аутлете. Фирменные, новые и в оригинальной упаковке

«Наверное, это лучшие туфли, какие мне когда-либо удавалось найти на распродажах. Настоящая винтажная Chanel»

«Я не могла пройти мимо этого. Покупка обошлась мне в $ 40. Брошка из 14-каратного золота: 6 бриллиантов и 18 сапфиров»

«Отправился искать подставку для растений и нашел этот бомбический табурет. Только посмотрите на эти когти»

«Я считал их старой подделкой Rolex, а они оказались оригинальными винтажными часами»

«Обнаружил эту серебряную шкатулку в комиссионном магазине за € 4. Оказалось, это чистое серебро, обработанное известным датским ювелиром около 1800 года»

«В благотворительном магазине это стоило $ 12,51. Решил показать вещицу ювелиру и узнал, что золото, бриллианты и рубины настоящие»

«В местном комиссионном магазине я только что нашла дом для Барби, о котором мечтала моя дочь. Всего за $ 9»

«Точно такой же продается на официальном сайте Barbie Mattel за $ 204».

«Мой сосед переезжает, и теперь я наконец-то могу обставить квартиру так, как мне нравится. Мое последнее пополнение — этот стул за $ 25 из комиссионки»

«Эти позолоченные столовые приборы из благотворительного магазина достались мне за $ 25. Теперь я буду пользоваться ими каждый божий день»

«Купил пару кроссовок Louis Vuitton x Colette за $ 15. Всего было выпущено 50 пар этой обуви, и в магазине они стоили $ 715»

«Нашел набор старинного фарфора Noritake из 68 предметов и заплатил за все $ 75. Цена каждой вещицы по отдельности составляет от 15 до $ 30»

«Стеклянная посуда досталась мне бесплатно: сотрудники магазина сказали, что стаканы не комплектуются в набор».

«Я хожу по барахолкам с 13 лет, но за это время ни разу мне не повезло так, как сейчас. Я нашла оригинальную сумку Chloé Faye всего за $ 35. Цена такой в обычном магазине — $ 1 450»

«Нашла этот кулон, помеченный как бижутерия, за $ 3. А у ювелира узнала, что он сделан из немаркированного 18-каратного золота, а камни — топазы»

«Этой рамке из натуральной слоновой кости более 150 лет. Я рад, что спас ее, не дав пропасть в мусорном контейнере»

«В выходные нам удалось купить эти 3 вещи по отдельности. Так рада, что все они идеально подходят друг к другу»

«Я нашел это сокровище в магазине древностей. В наборе также были старинное зеркало и расческа»

Стерлинговое серебро прямиком из мусорки — лучшая находка. Ложка сделана в 1930-х годах, а вилка — в начале 1900-х

«Чайник с Генрихом VIII и его шестью женами — лучшая покупка за $ 2, какую я когда-либо совершала»

«Винтажный мини-холодильник Coleman со всеми внутренностями я унес с гаражной распродажи бесплатно»

«Сегодня я точно выиграла в лотерею. Это настоящая винтажная сумка Chanel Gabrielle стоимостью $ 4 000. А я заплатила за нее всего $ 2»

«Нашел это старинное серебряное кольцо с голубым топазом в мусорном баке. Раньше такие украшения стоили около $ 200»

«Купил чайник из стерлингового серебра производства конца 1880-х годов всего за $ 2,99»

«Мой офис почти полностью обставлен благодаря комиссионкам. И даже у кота я не первый хозяин»