20 крутых коллег, с которыми ноль шансов на скуку

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Утро понедельника, пожалуй, пренеприятнейшее время во всей неделе. Но есть счастливчики, для которых «опять на работу» звучит вполне оптимистично. Все потому, что там их ждут задорные коллеги, которые способны сделать день. AdMe.ru собрал клевых работников, которые своими веселыми выходками скрашивают рабочую рутину.

Они действительно существуют

В офисе сломалась кофеварка, и вот...

«Сделал себе IT-трон на работе»

«Мой рост 198 см, и мне нравится троллить коллег на Хеллоуин»

Однозначно не самый удачный день для коллеги

Коллега принес в офис сахар к кофе и подписал его

«Сегодня провожаем одного из сотрудников»

Когда надоели все эти люди

В отделе палеонтологии на Хеллоуин

«Коллега заметил, что у меня нет рождественского настроения. Решил завернуть ему подарок»

«Тайно добавил незначительную деталь на рабочий стол ноутбука моего коллеги»

«Одолжил коллеге 50 долларов. Вернуть их обратно было нелегким делом»

«Коллега был в отпуске, а мы за это время обустроили его рабочее место»

«Один из сотрудников принес в офис домашний чизкейк»

В борьбе за чистоту на рабочем месте все средства хороши

Рабочий стол креативного работника

«Посоветовала коллеге посмотреть фильм „Сноуден“, а сегодня вот что я заметила на его ноуте»

Сушилка в туалете завода

Работник уснул в разгар трудового дня, и вот что сделали его коллеги

«Все удивляются, что я допоздна засиживаюсь в офисе»