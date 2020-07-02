20+ кроликов, которые скрывают за длинными ушами тонну обаяния и сюрпризов

Кролики — это не только ценный мех, но и 3–5 кг невероятной милоты. В отличие от кошек и собак, к которым мы все привыкли и чьи повадки изучили наизусть, эти питомцы для многих еще в диковинку, и поэтому они способны удивлять своих хозяев нетривиальным поведением каждый день.

Мы в AdMe.ru не смогли устоять перед ушастыми обаяшками и теперь хотим познакомить с ними всех наших читателей.

«Моя жена заплатила $ 60 за эту кровать для нашего кролика. И вот где он спит в итоге каждую ночь»

«Этот товарищ ничуть не уступает котикам. Зовут Шишка, 6 лет. Добряк невероятный, любит общаться и играть с детками»

«Моя сестра нашла в лесу домашнего кролика. Он был голодным и истощенным. Пару дней спустя питомец преподнес ей подарок. 4 подарка»

«Познакомьтесь с Гимпи! Он отказывается есть салат, если ему не дают сидеть в миске»

Эти крольчата думают, что пес их отец

«Мы подарили другу кролика на его день рождения. Сегодня утром он опубликовал такую фотографию»

Сейчас я чувствую себя милым, но, может быть, сгрызу ваши провода чуть позже

У этого парня отличная растяжка для занятий йогой

«Кажется, из моей картошки кое-кто вылупился»

«Прошлой ночью забыла посадить Оливера в его клетку перед сном. И вот что я увидела, когда проснулась»

«Полная коробка кроликов! Им сейчас 3 недели»

«Мой кролик смотрит на кролика моего шефа. Это рабочий созвон»

«Мы дали питомцу подруги игрушку, и она сразу же начала ухаживать за новым приятелем»

«Мы оставили ее буквально на 5 минут с полной кормушкой, и случилось это. Кролик в порядке»

«Когда я обнимаю своего кролика, он сразу же забирается ко мне на плечи и ложится в капюшон. Поэтому я хожу с ним вот так»

«У моей сладкой девочки самые красивые ресницы»

«Не мог найти Гамильтона. Я потряс упаковкой его любимого угощения, и он внезапно появился вот отсюда»

«Это наш кролик Борька в младенчестве и сейчас» — «Я бы его по имени и отчеству называла»

«Гвен по какой-то причине одержима желанием попасть в мусорное ведро»

«С этого ракурса Пудинг выглядит как ящерица»

«Видимо, мой кролик — художник. Он грыз эту коробку несколько дней. Сегодня мы присмотрелись и поняли, что он сделал свой портрет»

Разгромить недавно вымытый манеж — сделано. Вырубиться на полдня — сделано

«Не думаю, что они уже все смогут поместиться в этой повозке»

«Она частенько принимает такую драматичную позу»

«Мой удивительный кролик усыновил слепого котенка, которого отвергли его сородичи»

У кролика теперь есть пандус, чтобы попасть на диван. Малышка крайне взволнована тем, что может забраться на эту мягкую гору

«Мой кролик наслаждается жизнью, пока я, словно раб, с утра до вечера сижу за компом, чтобы заработать на крышу над головой»

«Я пытался сфотографировать кур, но тут появился он»

Разве это не самое забавное, что вы когда-либо видели?