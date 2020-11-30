20 креативных шедевров, за которыми кроется кропотливая работа

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За любым шедевром стоит титанический труд, будь то картина, вышивка или что-то более необычное: кресло, сделанное своими руками, платье из осенних листьев, фетровый букет. Когда автор творения вкладывает в него не только часы работы, но и любовь к делу, результат получается впечатляющий, и герои статьи доказывают это.

Мы в AdMe.ru в восторге от того, насколько реалистичными, неординарными и яркими работами делятся пользователи сети. Готовы поспорить, они любого воодушевят вспомнить о любимом хобби и сделать что-то свое.

«Я сделала платье из листьев со своего сада. Жалко, чтобы такая красота пропадала!»

Когда из небольшой кучки материалов рождается шедевр

«Это не рисунок, а картина из ниток и гвоздей, на которую я потратил 8 месяцев»

Из двух рулонов — кожаный рюкзачок

«Торт до и после. Все дело в деталях»

«Я плету миниатюрные коврики! Не предавайте свои мечты»

«Создаю кольца из стеклышек, которые нахожу на пляже, и серебра»

«Вчера я сделала этот букет из кексиков»

«Портрет Гордона Рамзи из пасты»

«После недели плодотворной работы я восстановил свадебное фото своих бабушки и дедушки 1952 года»

«Наконец-то закончил свою абстрактную картину, которую рисовал непрерывающейся линией»

«Вышито на фетре, фон заполнен французскими узелками, Гомер вышит гладью. На фон ушло 8 полных моточков зеленых ниток»

Игрушка «Медведь Степан» (23 см в высоту)

Этот букет невесты сделан из фетра

«Сделал кресло своими руками»

«Картина, которую я нарисовал за 3 часа сегодня»

«Впервые лепил полноразмерное животное»

«Сделала эту разделочную доску на подарок из кусочков дерева, которые сама обработала»

Кажется, что это настоящая рыба, но на самом деле она из полимерной глины

«„Эта вышивка должна быть только на одежде“, — решила я»