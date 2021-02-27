20+ красноречивых сравнений, которым особо и не нужны слова

Контрастные сравнения помогают обратить внимание на такие детали, которых мы раньше и не замечали: схожесть с родственниками, отличия в привычках женщин и мужчин, прогресс во время ремонта. И неудивительно, что такие фотоколлажи за счет своей наглядности не остаются незамеченными в сети.

Мы в AdMe.ru выбрали для вас самые меткие и неожиданные сравнения, которым нужно минимум слов, чтобы впечатлить.

«Слева моя сторона кровати. А это сторона моего парня!»

«Наша бабушка vs моя сестра»

«Мое растение — это просто королева драмы! Разница между фото — 24 часа»

«Мама прислала мне фото, где мне 7 лет. И оно напомнило мне правый снимок, сделанный 26 лет спустя. Все так же сильно люблю блюда на гриле»

«Папа нашел в кармане пальто банан, которой был там лет 20»

Когда ты вырос, а привычки не изменились

«Кухня до детей vs кухня с 2 детьми»

«Когда мы только въехали в новый дом vs когда мы наконец все распаковали и уютно обустроились»

«-40 °C, −44 °C, −53 °C»

До и после чистки: будто 2 разных дивана

«Мой папа в 17 vs я в 17»

Да это же одно фото! © rocknroll2013

«До и после: несмотря на 4 месяца неудач и ужасов, которые прошли между этими фото, я очень доволен результатом»

«Левую картину нарисовал мой дедушка в 1997 году, а правую — я в 2021-м. Это одно и то же место в Испании, но с разницей в 23 года»

«Результаты сегодняшней уборки»

«У меня есть старинный и современный термометры для мяса. И, что самое интересное, они оба от одной компании»

Ремонт старинного гостевого дома в Японии

«С чего все началось (2012 год) — и как обстоят дела сейчас (2020)»

Чем может обернуться обычный снегопад

«Верхнее яйцо — от большой 2-летней красной курицы, а нижнее яйцо — от молодой курочки, только начинающей откладывать яйца»

«Всего 2 года разницы»

«Воссоздали фото в доме бабушки 30 лет спустя»