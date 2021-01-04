20 красноречивых фото, которые лучше всяких слов ответят на вопрос «Что будет, если?..»

Мы уверены: любопытные и внимательные люди живут интереснее прочих. А если они не только подмечают все вокруг, но и успевают запечатлеть и выложить в интернет, то ликуют не только они, но и мы все. Посмотрите, как собака радуется 70-сантиметровому слою снега, как причудливо замерзла вода в лунке и что случается с чайной ложкой, если размешивать ею сахар почти полвека. И убедитесь: счастье, конечно, в мелочах и деталях.

Мы в AdMe.ru считаем, что о глобальных проблемах человечества можно подумать и как-нибудь потом. А сейчас мы лучше посмотрим на штуки, которые попадаются не так уж часто.

1. Вот как выглядит собака на прогулке, когда выпало больше 70 см снега

2. «Моя бабушка размешивала сахар в кофе одной и той же ложечкой 45 лет»

3. Всего 10 минут на улице в —50 °С

4. «Я сел на кусок пыльного картона»

5. Если надуть из жвачки пузырь в пузыре, который внутри пузыря, можно увидеть вот это

6. Вот что будет, если дать замерзнуть рыбацкой лунке

7. Вот во что превратится щетка для уборки, если не трогать ее месяцами

8. «Горячий винт оставил след на моем пальце»

9. Ледяной дождь создал копию эмблемы авто

10. Ураган «Ирма» разрушил дюну, на которой росла эта сосна

11. Лампа в микроволновке перегорела, оставив на стекле дымный след

12. Новая барабанная палочка и такая же после года использования

13. Корни дерева растут, прокладывая путь между плитками брусчатки

14. Капли воды замерзли на паутинке

15. Пригоревшие макароны создали в кастрюле орнамент

16. Что получается, если 2 семечка падают рядом и растут вместе

17. «Мой задний двор после того, как сначала выпал снег, а потом прошел ливень»

18. Вот что будет, если трогать руками скалу в одном и том же месте

Эти следы пальцев находятся в районе горы Уайт-Маунтин в штате Вайоминг. Считается, что место было священным для индейского племени шошонов. А «отпечатки боли», по легенде, оставляли женщины племени, когда приходили сюда рожать.

19. «У нас в Новосибирске —45 °С»

20. «Мой сосед разворачивал машину и случайно нарисовал колесами пару сердец»