20 крайне личных татуировок, о которых язык не повернется сказать: «В старости жалеть будешь!»

По большому счету люди делятся на 2 категории: те, кому нравятся татуировки, и их противники. Первые с помощью чернил украшают свое тело различными рисунками, а вторые скептически смотрят на это и приговаривают: «В старости еще жалеть будешь».

Мы в AdMe.ru уверены лишь в одном: есть татуировки, в которых столько смысла и чувства, что их право на существование, вероятно, не станут оспаривать даже борцы за чистоту кожи.

«Моя первая татуировка. Мне кажется, пес одобряет»

«Развелась после 16 лет брака, сделала тату в виде ласточек, которые вырвались на свободу, и отметила это дело осенним перелетом вместе с птицами в теплые края»

«Моя первая тутуировка — солнышко с лицом моей невесты»

«У нас с братом и сестрами татуировки, которые дополняют друг друга. Они означают, что мы вместе, независимо от обстоятельств»

«Неважно где». «Неважно когда». «Неважно кто». «Неважно что».

«В память о моем сыне»

«Моей мамы неожиданно не стало 2 недели назад. Ей было всего 46 лет. Я сделала татуировку в память о ней в виде моей любимой фотографии, где мы вместе»

«Тату в честь бабушки, которая была моим лучшим другом. Ее не стало в сентябре, и лишь через несколько недель я нашла на своем телефоне голосовое сообщение от нее»

«Она сказала: „Привет, это я. Я в порядке, мне не нужно перезванивать, ладно? Я тебя люблю. Пока-пока“. Мы созванивались с ней каждый день, иногда и не по одному разу. Вчера вечером я сделала тату с „голосовым письмом“ от бабушки, где она говорит: „Я в порядке... Я люблю тебя“».

«Люблю своего кота так сильно, что сделала это»

«Мечтала о такой татуировке лет 20. Сделала — и так классно стало. Многие, кто может прочесть, улыбаются и даже меняются во взгляде»

«Ты композитор своей жизни».

«Сделала сегодня первую татуировку! Моя мама болеет раком, и она захотела, чтобы у нас были дополняющие друг друга тату»

«Моя половинка счастливого билета, вторая у мужа. Билет с зеркальным номером выпал мне как раз тогда, когда муж сделал предложение»

«Решили сделать татуировки вместо колец, потому что не носим их в силу профессиональных нюансов».

«Когда мне было 17 лет, я попала в ужасную аварию. На руке остались 2 больших шрама, на которые все пялились, а я стеснялась. Так я их закрыла»

«Поскольку я глуха на одно ухо, я подумала, что было бы клево сказать миру, что со мной не стоит разговаривать слева»

«Муж — Солнце, я — Луна. Иногда и наоборот, но мы дополняем друг друга и пытаемся быть единым целым»

«Я ирландец, а моя жена русская. Я придумал дизайн татуировки в честь нашего сына и сделал ее»

«Сделала татуировку в виде киви с отпечатком лапы моего чихуахуа. Идея была отличной, а вот ее исполнение — ужасным. Недавно прекрасный художник все переделал»

«Сделал татуировку с белым кроликом в честь рождения дочери Алисы»

«Мы решили отметить 10-летие дружбы одинаковыми татуировками. Каждая сторона квадрата символизирует одну из нас»

«Нам с женой предстоит разлука, поэтому я сделал это тату. У нее — похожее»

«Моя подруга сделала татуировку своего лучшего друга, и он это одобряет»