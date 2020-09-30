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20+ котов, у которых в крови охотничий инстинкт, вот только инструкция по его использованию потерялась

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Дома у котиков и забот-то: спать вдоволь, есть от пуза да подставлять хозяину брюшко, чтобы почесал. И только когда в поле зрения попадает игрушечная мышка, клубок ниток или солнечный зайчик, усатые вдруг вспоминают, что на самом деле они свирепые хищники, с которыми шутки плохи.

Мы в AdMe.ru с удовольствием посмотрели пользовательские фотографии, на которых котики изображают из себя грозных зверей и демонстрируют все свои охотничьи навыки. А бонусом покажем номер с участием рыжего эквилибриста.

Вот так профессионально он уворачивается от пуль

© mayaxs / Reddit

Она любит спать с волнистыми попугайчиками

© Thephalanx23 / Reddit

Самый опасный котенок в мире

© eliteprephistory / Reddit

Его когти держат в страхе всех мышей в округе

© Sunflowerburps / Reddit

Он попробовал поохотиться на пчелу, и она превратила его в смурфа

© Dolavic / Reddit

Свирепый хищник крадется по лесу в поисках... листьев

© unknown author / imgur

«Обними меня! Обещаю: больно не будет»

© kerbearrrr / Reddit

«Не могли бы вы просто притвориться, что вам страшно?»

© ARussianAndHisBike / imgur

В группе они чертовски опасны

© Kitku płaczku / facebook

Заснул сидя в засаде

© CdRibin / imgur

Этот бандит держит в страхе всю округу

© ArbitNM / Reddit

«Я взял Симбу на охоту, а он подружился с этой мышкой»

© vedadme91 / Reddit

Его боевая стойка точно впечатлила бы мышь, не будь она игрушечной

© recumbetntbike / imgur.

«Другие кошки приносят домой мышей или птиц, наши — губки»

© Funkmonk_360 / Reddit

Отважный кот-охотник принес добычу домой

© thefoxsaysblop / imgur

Может, это хвост его заклятого врага? © Rottenform / Imgur

«Не совсем тот результат, на который я рассчитывал»

© GeeOlden / Reddit

Самая милая в мире попытка напугать

© mishahajj / Reddit

Поймала мышь, просто не совсем ту, которую надо

© Artistwolf99 / Reddit

«Сегодня мой кот припер сонную ящерицу. Пришлось забрать ее и прикопать на улице под листьями. Она почти спит, не открывает глаза»

© gybertyms / Pikabu

«Она заметила солнечный луч, отразившийся от моего телефона, и охота началась»

© AwkwardImprovements / Reddit

«Курица или жизнь! Решать тебе»

© Syren408 / Reddit

«Моя кошка любит охотиться на меня, когда я хожу в ванную»

© CaptCash / Reddit

Кошки против лазерной указки

© swan001 / Reddit

Когда твой кот — подготовленный диверсант: ведение наблюдения и разведка цели

© PoliceD0G / Picabu

«Мой кот так охотится. Он редко что-то ловит, но очень старается»

© Mike-and-Bren / Reddit

Бонус: кот пробует устоять на собственном хвосте

© Boezoek / Reddit

Кошка — единственное животное, которое в реальной жизни ведет себя так же, как в мультфильмах. © Keep_Blasting / Reddit

А какие охотничьи трофеи приносят домой ваши котики? Поделитесь в комментариях.

Фото на превью vedadme91 / Reddit
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