20+ котов, у которых в крови охотничий инстинкт, вот только инструкция по его использованию потерялась
Дома у котиков и забот-то: спать вдоволь, есть от пуза да подставлять хозяину брюшко, чтобы почесал. И только когда в поле зрения попадает игрушечная мышка, клубок ниток или солнечный зайчик, усатые вдруг вспоминают, что на самом деле они свирепые хищники, с которыми шутки плохи.
Мы в AdMe.ru с удовольствием посмотрели пользовательские фотографии, на которых котики изображают из себя грозных зверей и демонстрируют все свои охотничьи навыки. А бонусом покажем номер с участием рыжего эквилибриста.
Вот так профессионально он уворачивается от пуль
Она любит спать с волнистыми попугайчиками
Самый опасный котенок в мире
Его когти держат в страхе всех мышей в округе
Он попробовал поохотиться на пчелу, и она превратила его в смурфа
Свирепый хищник крадется по лесу в поисках... листьев
«Обними меня! Обещаю: больно не будет»
«Не могли бы вы просто притвориться, что вам страшно?»
В группе они чертовски опасны
Заснул сидя в засаде
Этот бандит держит в страхе всю округу
«Я взял Симбу на охоту, а он подружился с этой мышкой»
Его боевая стойка точно впечатлила бы мышь, не будь она игрушечной
«Другие кошки приносят домой мышей или птиц, наши — губки»
Отважный кот-охотник принес добычу домой
Может, это хвост его заклятого врага? © Rottenform / Imgur
«Не совсем тот результат, на который я рассчитывал»
Самая милая в мире попытка напугать
Поймала мышь, просто не совсем ту, которую надо
«Сегодня мой кот припер сонную ящерицу. Пришлось забрать ее и прикопать на улице под листьями. Она почти спит, не открывает глаза»
«Она заметила солнечный луч, отразившийся от моего телефона, и охота началась»
«Курица или жизнь! Решать тебе»
«Моя кошка любит охотиться на меня, когда я хожу в ванную»
Кошки против лазерной указки
Когда твой кот — подготовленный диверсант: ведение наблюдения и разведка цели
«Мой кот так охотится. Он редко что-то ловит, но очень старается»
Бонус: кот пробует устоять на собственном хвосте
Кошка — единственное животное, которое в реальной жизни ведет себя так же, как в мультфильмах. © Keep_Blasting / Reddit
А какие охотничьи трофеи приносят домой ваши котики? Поделитесь в комментариях.