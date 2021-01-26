20 котов, которые обвели законы физики вокруг лапки

Наверное, каждого кошатника хоть раз посещала мысль: «Кто же кого приручил?» Ведь нахальнее этих хвостатых еще поискать нужно, не говоря уже об их изобретательности и непредсказуемости. Когда хозяевам начинает казаться, что они выработали иммунитет к проделкам своего питомца и их уже ничем не удивишь, эти хитрюги находят тысячу и один способ доказать обратное.

Мы в AdMe.ru с первого взгляда влюбились в котов, которые научились нарушать все существующие законы — физики, гравитации, а иногда и просто логики.

1. «У кого-то еще кошка так сидит или у всех нормальные?»

2. «Пошел выяснить, куда пропал наш новый кот»

Ты хотел сказать Спайдеркот? © daisysong85 / Reddit

3. Да, он сидит на стене

4. С этого места, по-видимому, открывается лучший обзор

5. «Я все правильно делаю?»

6. «Почитайте инструкцию, похоже, вы неправильно кота собрали»

7. «Мой кот отрицает гравитацию»

8. «Не имею ни малейшего представления как»

9. Вопрос даже не как, а зачем

10. «Моя кошка сидит под прямым углом»

11. «Кажется, с моим котом что-то не так»

12. «Мой кот неподвластен законам гравитации»

13. «Похоже, на заводе моему коту немного не там установили хвост»

14. «Он постоянно так делает»

15. Покоряя новые высоты

16. «Привет, что делаешь? Душ принимаешь? Я тут пока позависаю»

17. «У меня болит спина от одного взгляда на это фото»

18. Его гибкости позавидовал бы любой йог

19. «Застала свою кошку в такой позе, когда пришла посидеть на диване»

20. «Моя кошка застряла между стеклянной дверью и москитной сеткой. Я рыдаю»