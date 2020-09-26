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20+ котов, которые не представляют жизни без своего человека

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Домашние животные во многих случаях являются полноправными членами семьи. Ведь коты так преданно любят своих хозяев, ждут, пока те вернутся с работы, первыми встречая их у двери. Наблюдать за питомцами одно удовольствие, а быть объектом их искренней любви приятно вдвойне.

Мы в AdMe.ru не представляем жизни без котов. Эти пушистые создания умеют заботиться как о своих хозяевах, так и о собратьях.

«Каждый раз, когда я заходил проверить, спят ли моя кошка и котенок вместе, позы становились все смешнее»

© feykros / reddit

«Дикий кот из соседнего двора, о котором я забочусь, появился у моей задней двери с котенком»

© xtlou / reddit

«Под нашим домом родили 2 бездомные кошки, поэтому мы взяли их обеих. Они действительно симпатизируют друг другу»

© baconfluffy / reddit

«Кто-то иногда ревнует»

© chasinafterhappiness / reddit

«Они сидят и наблюдают вместе за штормом. Как это возможно?»

© _ewmma / twitter

«Порто спит на хвосте у Дзиро»

© jirosan77 / twitter

«Она заснула, обнимая толстовку у входной двери, ожидая моего возвращения домой. Разве это не самый милый котенок?»

© entropykat / reddit

«Мона + Гордо = любовь»

© pterodactylpoke / reddit

«Через год соседский кот стал приходить ко мне в комнату каждую ночь, когда я возвращаюсь домой с вечерней смены»

© ivantmybord / reddit

«Моя жена на 30-й неделе беременности, и именно так кот обнимает ее»

© Peter_Puppy / reddit

Глядя на фото, начинаешь невольно завидовать этим котам

© heavenbrat / twitter

«3 моих малыша. Каждые выходные, когда я прихожу из колледжа домой, они подбегают к двери и восхитительно мяукают»

© heyo-hop / reddit

«В соседнем доме поселилась милая кошка... Мой рыжий мальчик любит ей петь»

© marmaladeburrito / reddit

«Несколько часов назад усыновил этого парня. Я не могу поверить, насколько он ласковый. Любовь с первого взгляда»

© HipHopAnonymous23 / reddit

Кошачья любовь выглядит именно так

© DoriRose_ 5 / reddit

Коты, которым так уютно вместе

© Galago2006 / pikabu

«Провели долгую ночь, гоняясь друг за другом по дому»

© A_Lion_and-A_Fox / reddit

«Факт: кошка становится вашим новым начальником, когда вы работаете из дома»

© DrowsyOwl / reddit

«Кот запрыгивает мне на плечи каждый день, когда я прихожу домой с работы, чтобы потереться об меня мордочкой. Я очень люблю его»

© leminyfresh / reddit

«Нашла этого пушистика на улице одного, голодного и со сломанным бедром. Я не смогла удержаться и забрала ее домой»

© anniaet / reddit

«Лучшее фото, которое я когда-либо делала с Асланом»

© hearsesong / reddit

«Мои 2 кошки любят друг друга»

© harmon3546 / reddit

«Ничто не сравнится с подушкой, кроме родного брата»

© EotEaH / reddit

«Обычно они не обнимаются, но сегодня я застал их в объятиях»

© cptnslinger / reddit

«Крошка Рози и ее приемный папа Майлз — лучшие друзья»

© FanyWest23 / reddit

«Я просто хотела поделиться с вами фото своих детей. Они для меня всё»

© arri1999 / reddit

«Мой кот слишком привязан ко мне. Его любимое занятие — спать у меня на коленях, когда я сижу за столом»

© urban_mystic_hippie / reddit

А у вас есть домашний питомец? Если да, то расскажите, как он проявляет свои чувства.

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