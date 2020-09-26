20+ котов, которые не представляют жизни без своего человека
Домашние животные во многих случаях являются полноправными членами семьи. Ведь коты так преданно любят своих хозяев, ждут, пока те вернутся с работы, первыми встречая их у двери. Наблюдать за питомцами одно удовольствие, а быть объектом их искренней любви приятно вдвойне.
Мы в AdMe.ru не представляем жизни без котов. Эти пушистые создания умеют заботиться как о своих хозяевах, так и о собратьях.
«Каждый раз, когда я заходил проверить, спят ли моя кошка и котенок вместе, позы становились все смешнее»
«Дикий кот из соседнего двора, о котором я забочусь, появился у моей задней двери с котенком»
«Под нашим домом родили 2 бездомные кошки, поэтому мы взяли их обеих. Они действительно симпатизируют друг другу»
«Кто-то иногда ревнует»
«Они сидят и наблюдают вместе за штормом. Как это возможно?»
«Порто спит на хвосте у Дзиро»
«Она заснула, обнимая толстовку у входной двери, ожидая моего возвращения домой. Разве это не самый милый котенок?»
«Мона + Гордо = любовь»
«Через год соседский кот стал приходить ко мне в комнату каждую ночь, когда я возвращаюсь домой с вечерней смены»
«Моя жена на 30-й неделе беременности, и именно так кот обнимает ее»
Глядя на фото, начинаешь невольно завидовать этим котам
«3 моих малыша. Каждые выходные, когда я прихожу из колледжа домой, они подбегают к двери и восхитительно мяукают»
«В соседнем доме поселилась милая кошка... Мой рыжий мальчик любит ей петь»
«Несколько часов назад усыновил этого парня. Я не могу поверить, насколько он ласковый. Любовь с первого взгляда»
Кошачья любовь выглядит именно так
Коты, которым так уютно вместе
«Провели долгую ночь, гоняясь друг за другом по дому»
«Факт: кошка становится вашим новым начальником, когда вы работаете из дома»
«Кот запрыгивает мне на плечи каждый день, когда я прихожу домой с работы, чтобы потереться об меня мордочкой. Я очень люблю его»
«Нашла этого пушистика на улице одного, голодного и со сломанным бедром. Я не смогла удержаться и забрала ее домой»
«Лучшее фото, которое я когда-либо делала с Асланом»
«Мои 2 кошки любят друг друга»
«Ничто не сравнится с подушкой, кроме родного брата»
«Обычно они не обнимаются, но сегодня я застал их в объятиях»
«Крошка Рози и ее приемный папа Майлз — лучшие друзья»
«Я просто хотела поделиться с вами фото своих детей. Они для меня всё»
«Мой кот слишком привязан ко мне. Его любимое занятие — спать у меня на коленях, когда я сижу за столом»
А у вас есть домашний питомец? Если да, то расскажите, как он проявляет свои чувства.