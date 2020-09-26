20+ котов, которые не представляют жизни без своего человека

Домашние животные во многих случаях являются полноправными членами семьи. Ведь коты так преданно любят своих хозяев, ждут, пока те вернутся с работы, первыми встречая их у двери. Наблюдать за питомцами одно удовольствие, а быть объектом их искренней любви приятно вдвойне.

Мы в AdMe.ru не представляем жизни без котов. Эти пушистые создания умеют заботиться как о своих хозяевах, так и о собратьях.

«Каждый раз, когда я заходил проверить, спят ли моя кошка и котенок вместе, позы становились все смешнее»

«Дикий кот из соседнего двора, о котором я забочусь, появился у моей задней двери с котенком»

«Под нашим домом родили 2 бездомные кошки, поэтому мы взяли их обеих. Они действительно симпатизируют друг другу»

«Кто-то иногда ревнует»

«Они сидят и наблюдают вместе за штормом. Как это возможно?»

«Порто спит на хвосте у Дзиро»

«Она заснула, обнимая толстовку у входной двери, ожидая моего возвращения домой. Разве это не самый милый котенок?»

«Мона + Гордо = любовь»

«Через год соседский кот стал приходить ко мне в комнату каждую ночь, когда я возвращаюсь домой с вечерней смены»

«Моя жена на 30-й неделе беременности, и именно так кот обнимает ее»

Глядя на фото, начинаешь невольно завидовать этим котам

«3 моих малыша. Каждые выходные, когда я прихожу из колледжа домой, они подбегают к двери и восхитительно мяукают»

«В соседнем доме поселилась милая кошка... Мой рыжий мальчик любит ей петь»

«Несколько часов назад усыновил этого парня. Я не могу поверить, насколько он ласковый. Любовь с первого взгляда»

Кошачья любовь выглядит именно так

Коты, которым так уютно вместе

«Провели долгую ночь, гоняясь друг за другом по дому»

«Факт: кошка становится вашим новым начальником, когда вы работаете из дома»

«Кот запрыгивает мне на плечи каждый день, когда я прихожу домой с работы, чтобы потереться об меня мордочкой. Я очень люблю его»

«Нашла этого пушистика на улице одного, голодного и со сломанным бедром. Я не смогла удержаться и забрала ее домой»

«Лучшее фото, которое я когда-либо делала с Асланом»

«Мои 2 кошки любят друг друга»

«Ничто не сравнится с подушкой, кроме родного брата»

«Обычно они не обнимаются, но сегодня я застал их в объятиях»

«Крошка Рози и ее приемный папа Майлз — лучшие друзья»

«Я просто хотела поделиться с вами фото своих детей. Они для меня всё»

«Мой кот слишком привязан ко мне. Его любимое занятие — спать у меня на коленях, когда я сижу за столом»