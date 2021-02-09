20+ котиков, которых хозяйская любовь превратила в настоящих пушистых королей

Ласку по праву можно назвать единственным способом, которым можно обращаться с живым существом. И коты из сегодняшней подборки знают это не понаслышке. Еще недавно они прятались в подвалах и других непригодных для жизни местах, а сегодня превратились в настоящих королей и королев.

Мы в AdMe.ru считаем, что хозяева этих милых котиков — люди с большущим сердцем, умолчать о таких героях было бы преступлением.

1. «Этому бедному 10-летнему парнишке потребовался год, чтобы превратиться из замученного кота в здорового и активного»

2. «„Удочерила“ Амму 3 года назад. Она так сильно болела гриппом, что врач предложил ее усыпить. А теперь она стала чудесной леди»

3. «Луна была так слаба, когда мы спасли ее. Она едва могла открыть глаза. Спустя 6 лет перед вами счастливая и здоровая девочка»

4. «Это Брюстер. Его оставили в приюте прямо на 14-й день рождения. Но только что он отметил свое 15-летие с нами»

5. «Мой красавчик в то время, когда человек бросил его зимой и уехал из штата. Сейчас он в доме, где его очень любят и ценят»

6. «Всего 2 недели назад я „удочерила“ эту малышку, спасенную на оживленном рынке в Маниле. Ей было 5 недель. Теперь она у нас лучше всех»

7. «Вы только посмотрите, как она преобразилась!»

«Несколько лет назад эта малютка была в руках ужасного заводчика. Мама бедной кошечки умерла, и другие кошки отказались от нее. Ее держали в небольшой клетке для птиц, она была истощена и больна. Ветеринар сказал, что у нее нет шансов. Но она выкарабкалась!»

8. «Посмотрите: это Зиппер в возрасте 3 недель и 1 года. Его забрал мой коллега, но котик регулярно приезжает к нам поиграть и переночевать»

9. «Кинг забрел ко мне осенью, и я оставил его, чтобы он не замерз. Спустя несколько месяцев он мой полноправный питомец»

10. «Он почти не дышал, когда его принесли в приют. Но сегодня у него все отлично!»

11. «До и после. Спасли из дома, где котика обижали и не заботились о нем»

12. «Это мой Хару, также известный как Муму. С тех пор как я забрал его 2 года назад, он вырос в довольно красивого сэра. Не знаю о нем ничего, кроме того, что он был бездомным. Бесконечно люблю его!»

13. «Разница между этими фотографиями — около месяца. В новом доме со мной ему гораздо спокойнее»

14. «Нашел кошечку еле живой, голодной и больной в сточной канаве. Первое фото сделано в тот день, а на свежем ей уже 3 года!»

15. «Мы нашли 2 малышей, брошенных мамой, и взяли на передержку. Но решили оставить, и теперь мы с гордостью заботимся о семействе из 4 кошек»

16. «Она прошла путь от напуганной бездомной кошки до королевы дома, а заодно и моего сердечка»

17. «Эти двое были напуганы, когда их обнаружили ландшафтные дизайнеры. Теперь им 5 месяцев и они счастливы»

18. «Познакомьтесь с этим парнишкой. Когда-то он был недоедающим 2-месячным котенком, который страдал от кальцивироза. Посмотрите, какой он сейчас»

19. «Первое фото сделано через неделю после того, как мы его приютили, второе — через 7 месяцев»

20. «В этот день мы нашли мисс Пенелопу. Ей было 11 лет, у нее было всего 3 зуба, она всего боялась и весила 3 с небольшим килограмма»

«Сейчас она весит почти 7 килограммов, ей 12 лет и у нее по-прежнему 3 зуба».

21. «В 2 месяца он весил всего 230 граммов, а теперь это здоровый, большой мальчик. Для сравнения: новорожденный котенок весит около 170 граммов»

22. «Это мой первый „приемный“ котенок. Когда она появилась, выглядела как инопланетянин. Через месяц она стала нахальным длинноногим подростком. А теперь постоянно терроризирует дом»

23. «Первые фото Макса, когда мы только взяли его к себе. Он был худ, напуган и болел чумкой. И то, какой он сейчас. Прекрасно себя чувствует, прибавил в весе и любит играть»

24. «Вот что творит один год заботы и любви»