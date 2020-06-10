20 кошек, в которых больше мистики, чем в «Секретных материалах»
Кошки — самые мистические существа на нашей планете. Они как будто чувствуют моменты, когда мы в них особенно нуждаемся, приходят и мурлычут, чтобы на сердце стало чуточку теплее. А их гипнотический взгляд пробирает до глубины души.
Мы AdMe.ru уверены: кошки и мистика неразрывно связаны. И пусть многое можно воспринять просто как шутку, в конце статьи есть бонус, доказывающий, что некоторые наши питомцы обладают уникальными способностями.
«Да начнется шабаш!»
Это, конечно, не табакерка, но чертик в ней уже есть
Он прибыл на нашу планету, чтобы лично проконтролировать строительство пирамид
Среди кошек есть эльфы, и это один из них
У каждого уважающего себя дракона должна быть просторная и уютная пещера
И принцесса, которая скоро туда переедет
«Я тьма, я леденящий душу ужас, который сложно выразить словами. Так, стоп, перестаньте гладить меня и называть пушистиком!»
После такого укуса его человек наверняка в полнолуние и сам превращается в полуночного тыгыдыка
А сейчас мы убедительно просим всех легко поддающихся гипнозу людей отойти от экрана
«Человек, твои веки тяжелеют, ты засыпаешь. А теперь ты встаешь, медленно подходишь к миске и насыпаешь в нее корм»
«И самое главное, ты ничего не будешь помнить, когда проснешься»
Вероятно, именно в этот момент он передавал собранные данные на свою планету
«Это Салем. Мы приютили его на Хэллоуин»
Если вы когда-нибудь задумывались над тем, как выглядит богиня весенних цветов, то вот
Если у вас завелся домовой, почаще задабривайте его кормом премиум-класса
Это 10-месячный котенок. Вероятно, он побывал в Стране чудес и нашел пирог с надписью «Съешь меня»
«Что ж, ребятки, готовы ли вы услышать сказку, после которой точно не сможете уснуть?»
Граф Мрякула выбрал свою следующую жертву
Он выглядит так, будто знает тысячу и одно заклинание, чтобы без труда поймать мышь
Бонус: это Стивен. Он не видит, но все равно будто смотрит в самую суть вещей
А ваш питомец отличается экстраординарными способностями или колдовской красотой? Покажите его фото в комментариях.
Фото на превью prawnydogberry / Reddit, prawnydogberry / Reddit