20 кошек, в которых больше мистики, чем в «Секретных материалах»

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Кошки — самые мистические существа на нашей планете. Они как будто чувствуют моменты, когда мы в них особенно нуждаемся, приходят и мурлычут, чтобы на сердце стало чуточку теплее. А их гипнотический взгляд пробирает до глубины души.

Мы AdMe.ru уверены: кошки и мистика неразрывно связаны. И пусть многое можно воспринять просто как шутку, в конце статьи есть бонус, доказывающий, что некоторые наши питомцы обладают уникальными способностями.

«Да начнется шабаш!»

Это, конечно, не табакерка, но чертик в ней уже есть

Он прибыл на нашу планету, чтобы лично проконтролировать строительство пирамид

Среди кошек есть эльфы, и это один из них

У каждого уважающего себя дракона должна быть просторная и уютная пещера

И принцесса, которая скоро туда переедет

«Я тьма, я леденящий душу ужас, который сложно выразить словами. Так, стоп, перестаньте гладить меня и называть пушистиком!»

После такого укуса его человек наверняка в полнолуние и сам превращается в полуночного тыгыдыка

А сейчас мы убедительно просим всех легко поддающихся гипнозу людей отойти от экрана

«Человек, твои веки тяжелеют, ты засыпаешь. А теперь ты встаешь, медленно подходишь к миске и насыпаешь в нее корм»

«И самое главное, ты ничего не будешь помнить, когда проснешься»

Вероятно, именно в этот момент он передавал собранные данные на свою планету

«Это Салем. Мы приютили его на Хэллоуин»

Если вы когда-нибудь задумывались над тем, как выглядит богиня весенних цветов, то вот

Если у вас завелся домовой, почаще задабривайте его кормом премиум-класса

Это 10-месячный котенок. Вероятно, он побывал в Стране чудес и нашел пирог с надписью «Съешь меня»

«Что ж, ребятки, готовы ли вы услышать сказку, после которой точно не сможете уснуть?»

Граф Мрякула выбрал свою следующую жертву

Он выглядит так, будто знает тысячу и одно заклинание, чтобы без труда поймать мышь

Бонус: это Стивен. Он не видит, но все равно будто смотрит в самую суть вещей