20+ кошек, которые урвали у природы двойную порцию изюминок

Какого владельца кошки ни спроси, он вам непременно скажет, что его питомец уникальный. И неудивительно, потому что, несмотря на всю внешнюю схожесть, характер у каждого из этих животных особенный. И все же есть среди них такие экземпляры, которые выделяются на фоне остальных не только повадками, но и своими маленькими внешними деталями, которые придают им неповторимый облик.

Мы в AdMe.ru долго разглядывали фото этих 20+ пушистиков, и отвести от них взгляд действительно было предельно сложно. А в бонусе мы подготовили для вас знакомство с Оливкой — кошкой, у которой просто сумасшедший взгляд.

«У моего кота Домино гетерохромия, побочный эффект которой заключается в том, что его глаза отражают свет по-разному, заставляя его выглядеть как Терминатор!»

«Ветеринар говорит, что у моей кошки аномально длинный хвост»

А у этой проказницы на лапе есть автопортрет. Видимо, для того, чтобы она не забывала, насколько обворожительна

«У моей кошки пухлые губки. Никогда не замечал такого у других усатых-полосатых»

Кажется, его «тыгдык» будет слышно даже из космоса

Глазки с «кляксами» придают ему неповторимый вид

Точеным скулам этой кошки позавидуют все модели мира

Вы тоже видите кота, обнимающего кота?

«У моего котенка под носиком галстук-бабочка»

Котенок с 7 коготками на одной лапе определенно приносит счастье, даже несмотря на то, что он черный

Эта двуликая кошка занята тем, что у нее получается лучше всего

«Мой новый котенок может отрастить такие усы, которые мне и не снились»

«Знакомьтесь, это Эмиль. С ним все в порядке, просто он так выглядит»

На 4 лапы 1 рыжая

Кошка, у которой на спинке можно разглядеть бертоновского персонажа Джека Скеллингтона

«Питомица моего друга выглядит так, словно у нее вместо губы палочка Cheetos»

Уличный разбойник с гетерохромией

Ангельский котенок с дьявольскими рожками

«У моего кота Оззи один ус длинный и белый»

Если это не настоящий мексиканский кот, то кто еще?

«Наш котенок настолько черный, что разобрать черты его мордочки на фото попросту невозможно»

«Большие пальцы» на ее лапках действительно большие

Котенок, чьи лапки на 50 % светлые, а на остальные 50 % темные

Этот кот знает, как разбить ваше сердечко

Бонус: знакомьтесь, это Оливка — она звезда инстаграма с ну просто сумасшедшим взглядом