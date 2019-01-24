20+ коротких, но емких историй о том, что не только ипотека делает нас взрослыми

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда живешь-живешь, чувствуешь себя юным, а потом что-то происходит, и — бац! — оказывается, тебе уже за 20. Или за 30, но это не так важно, потому что чувствуешь себя на все сто, и не процентов... Один из самых ярких моментов — это когда понимаешь, что тебе жаль не Джерри, а Тома. Так заканчивается детство. А когда к тебе начинают обращаться на «вы» — все, это навстречу мчится старость.