20+ коротких, но емких историй о том, что не только ипотека делает нас взрослыми
Иногда живешь-живешь, чувствуешь себя юным, а потом что-то происходит, и — бац! — оказывается, тебе уже за 20. Или за 30, но это не так важно, потому что чувствуешь себя на все сто, и не процентов... Один из самых ярких моментов — это когда понимаешь, что тебе жаль не Джерри, а Тома. Так заканчивается детство. А когда к тебе начинают обращаться на «вы» — все, это навстречу мчится старость.
Пользователи Twitter, Pikabu, «Палаты № 6» и «Подслушано» делятся историями о том, как они поняли, что бесповоротно состарились. Мы в AdMe.ru после этих историй поняли, что уже безнадежно повзрослели. Возможно, то же самое ожидает и вас.
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А у вас бывали случаи, когда вы вдруг резко чувствовали себя старым из-за какой-то мелочи?