20+ кондитерских шедевров, ради которых можно махнуть рукой на диету

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Хрустящее безе, соленая карамель, мягкий бисквит — главные враги уровня сахара в крови. Как себя в руках ни держи, все равно найдется печенье или тортик, который сможет соблазнить своим видом даже самых стойких и дисциплинированных.

Мы в AdMe.ru насмотрелись на фотографии сладостей и отказываемся сдерживать желание съесть все конфеты в редакции в одиночку, так что собрали фотографии в подборку для вас.

«Дочка никак не могла выбрать между единорогами и „Гарри Поттером“, поэтому я сделал так»

«Это вообще не „классно“. И уж точно не „потрясающе“. Это просто невероятно!»

Я на полном серьезе отправила мужу ссылку на пост, попросив, чтобы он сделал мне такое же кашпо, как у этих орхидей. А он мне говорит: «Пэмми, это торт». Невероятно талантливо! © PammyFromShirtTales/ Reddit

«Это нельзя есть, надо отнести в музей изобразительных искусств»

«Сделала торт-Нео в честь выхода новой „Матрицы“»

«Даже если увеличивать фото, торт все еще выглядит так, будто связан из ниток. Безупречная работа»

«Моя свекровь обожает свечи, так что вот такой торт она получила на день рождения»

«В смысле „торт“? Я вижу корзинку с пряжей, и только»

А я вглядывалась в кусочек вязания и пыталась понять, на спицах или крючком сделали. © cakebakerlady / Reddit

«Этот торт жена сделала мне на день рождения. Она не профессионал, печет буквально 2 раза в год»

«Мне пришлось вернуться к этой картинке во второй раз, потому что сначала я просто пролистал и подумал, что это растения»

«Вообще-то я могу делать торты намного сложнее, но все почему-то в восторге от этого»

«Сделала витражный торт. Кто-нибудь еще скучает по лету?»

«Утро я потратила на изготовление 7 дюжин печенюшек для грядущих новогодних вечеринок»

Торт в форме стаканчика с кофе

«Сделала торт с хвостами русалок»

Рождественские макаруны с персонажами Хаяо Миядзаки

«Сделала тортик для коллег. По-моему, вышло неплохо»

«За последнее время прокачал свой навык. А это капкейки с вест-терьерами»

«Мой торт-пингвин со сливочным кремом»

Сахарное печенье по мотивам творчества Тима Бертона

«Использовал пупырчатую пленку для изготовления сот. Торт на день рождения для трехлетки»

Карамелизованные яблоки и соленая карамель