20+ кондитеров-любителей, на творения которых невозможно смотреть без доброй улыбки

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У одних из нас даже хлеб в тостере все время подгорает, зато другие способны сотворить из муки, яиц и молока настоящие шедевры. Причем кулинария — это весьма выгодное хобби. Ведь удовольствие получают не только пекари-любители, но и все окружающие, которым периодически достаются сладкие подарки.

Во время работы над этой подборкой у всех нас в AdMe.ru буквально текли слюнки. А еще мы пообещали себе, что наконец-то повторим маленький кулинарный подвиг, совершенный автором последней бонусной фотографии.

Кажется, собака решила, что получилось совсем не похоже

«Пациентка испекла эти печенья перед операцией по удалению матки и подарила их мне»

«Мама моей бабушки всегда готовила ей на день рождения торт с ежевикой. Бабуле так хотелось попробовать его снова. Мне удалось приготовить торт по ее описанию»

«Мы с подругой приготовили 19 подносов армянской пахлавы на свадьбу моей дочери»

«Дочка моих лучших друзей попросила на день рождения торт, похожий на ее пони Френча»

«Торт для 31-го дня рождения моего брата. Эти 15 слоев как-то умудряются оставаться в вертикальном положении»

«Сделано за сегодняшний день. Извините за беспорядок, я только что завершила работу»

Если вы видите свое отражение, значит, у вас получилась хорошая глазурь

«Все торты, которые я испекла ко дню рождения своего парня. Я увлеклась выпечкой с его подачи 4 года назад»

«Крошечная булка. Сделала ее просто для удовольствия»

«Отчим сделал этот торт для маминой коллеги в память о корги, который оставил ее несколько месяцев назад»

«На 38-й неделе беременности я нашла в себе силы испечь фруктовый пирог (ОЧЕНЬ СИЛЬНО захотелось)»

«Я „украсила“ свой самый первый торт. Да, знаю, что это не шедевр, но все равно горжусь собой»

«Съедобная рыбка-пирог. Такая забавная»

«Вот тортики по рисункам, сделанным мною в 5-летнем возрасте»

Ничего особенного. Просто торт в виде фламинго

«Я не могу перестать делать крошечные пирожные»

«Жена сделала свой первый чизкейк на мой день рождения. Красивее торта я еще не видел»

Кто-то собирается снять пробу первым

«Я снова „папа“! Познакомьтесь с Питером Кренделем. Он появился на свет сегодня и весит целых 0,5 кг»

«Я впервые делаю хлеб вручную. Это черепаха!»

Бонус: маленькое кулинарное достижение

«Мне удалось открыть пакет с мукой, не разорвав его на куски».

Интересно, а какие кондитерские шедевры выходили из ваших рук?