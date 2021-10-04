20+ кондитеров, которые кулинарные шедевры как на конвейере штампуют

Есть профессиональные кондитеры, годами оттачивающие мастерство. Они хорошо знают свое дело и готовят для крутых ресторанов и пышных торжеств. А есть любители, для которых выпечка — это просто хобби и приятное времяпровождение. Но иногда и у них получаются такие шедевры, что смело можно на выставку отправлять.

Мы в AdMe.ru решили продемонстрировать фотографии от пользователей сети, которые любят побаловать своих домашних кулинарными экспериментами.

«Обожаю яркие цвета на тортах!»

«Я не прирожденный пекарь, но очень довольна тем, как прошел юбилей моих родителей»

«Приготовил этот торт несколько месяцев назад. Я художник, поэтому нарисовал лимоны масляным кремом»

«Я испекла печенье и кремовый пирог с начинкой из кусочков Bueno»

«Всем мальчики дарят цветочки, а мой испек мне торт сам, да, кажется, еще красивее и вкуснее, чем я пеку»

Торт с бабочками. Внутри вишнево-шоколадная начинка

«Испекла это себе на свадьбу. У меня не было торжества, на которое рассчитывала, но хоть торт вышел что надо»

«Я очень горжусь своим первым тортом с имитацией жеоды»

«Мама сделала крутой торт, разрешаю полюбоваться»

Украшение — печенье с кремовой глазурью, марципаном и шоколадом

«Я вижу все эти красиво оформленные торты и хочу показать шоколадный торт, который украсил трехлетний ребенок»

«Кто идет в отпуск и испек торт для нелюбимых коллег?»

Выглядит слишком аппетитно для нелюбимых коллег. © applenafone / Twitter

«Я сделала этот торт в честь Фредди Меркьюри и своего дня рождения!»

Пицца с двойным шоколадным печеньем и корочкой

«Мой торт R2-D2. Я новичок, не судите слишком строго»

«Очень горжусь своим тортом на морскую тематику»

«Приготовила клубничный торт на день рождения моей мамы. Давненько не пекла, поэтому рада, что так хорошо получилось»

«Я домохозяйка и пекарь-любитель»

«Торт в виде ламы, который моя жена приготовила на 11-летие сына. Внутри есть M&M’s»

«Монстрики на день рождения моего сына»

«Вот такой торт приготовил подруге! Она испекла торт, а мне не понравился, я сказал, что смогу лучше»

Добро пожаловать во френдзону. © DDmitry / Pikabu

