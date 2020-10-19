20 случаев, когда сервис превзошел все ожидания, даже те, которых не было

У дизайнеров отлично получается заботиться о повседневном комфорте каждого из нас, придумывая и добавляя привычным вещам какой-то новый функционал. А производителю такой подход еще и выгоден, ведь если покупатель доволен, то и продаж будет больше. Например, некоторые отели уже вовсю устанавливают в номерах беспроводные зарядки, а супермаркеты предоставляют специальные тележки для людей с ограниченными возможностями. А кто-то завоевывает признательность тем, что просто добавляет маленькую деталь: шкалу определения объема жидкости на внутренней части кастрюли или спички для именных свечек в упаковке торта.

Мы в AdMe.ru рады, что таких случаев становится все больше, и в доказательство этого факта пользователи сети поделились своими примерами крутого сервиса. А в конце вас ждет пара бонусов, которые доказывают, что надо делать душевный маркетинг — и люди к тебе потянутся.

Этот стол просит прощения за все ситуации, когда ты стукался об него мизинчиком

Крутой настольный блокнот для фанатов Гарри Поттера, который постепенно преображается в диораму Хогвартса

На железнодорожном вокзале Парижа есть автомат, который распечатает вам рассказы, чтобы вы не скучали в ожидании поезда

У этой бургерной есть своя радиостанция, которая крутит музыку 50-х годов. А когда заказ готов, диктор называет ваше имя

«У простыни из моего нового набора есть этикетки с обозначениями правильных сторон, чтобы ее было проще стелить»

«Боковая сторона». «Верх или низ».

«У меня есть крутые радужные кроссовки, чей дизайн был вдохновлен рисунком змеиной кожи, и они отражают свет в темноте»

В магазине есть специальные тележки, которые крепятся к инвалидным креслам

«Мой торт пришел с лопаточкой для него и спичками внутри нее, с помощью которых можно зажечь именные свечи»

«В моей тележке был специальный паз для телефона»

«У моего тостера есть функция „поднять тост и посмотреть“, чтобы можно было понять, насколько хорошо приготовлена еда»

Рюкзак с раздвижным зонтиком и зарядкой для телефона

«У моей новой кастрюли внутри есть шкала определения объема жидкости»

«Мой матрас „заставляет“ меня переворачивать его во всех 4 возможных направлениях каждые 3 месяца, чтобы я одинаково использовала все его стороны»

В этом телевизоре заранее продуман «маршрут» проводов, чтобы все было компактно и красиво

«Эта легко открываемая упаковка компьютерной мыши стала для меня приятным сюрпризом после переезда в новую квартиру»

«В отеле, где я остановился, есть настенное беспроводное зарядное устройство»

«Я заказала китайские пельмешки, а они пришли вот в таком виде: лоток сделан так, чтобы было удобно есть их уже вместе с соусом»

«На данном фото самая крутая вещь — это не кот (извини, Гато), а замечательный отдел для пультов в спинке моего нового дивана»

Бонус № 1: клиентоориентированность 300-го уровня

Бонус № 2: когда менеджеры точно знают, чем завлечь