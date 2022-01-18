20 комментаторов, чей язык острее дамасской стали
Наверное, многим случалось написать меткий комментарий, который привлекал к себе больше внимания, чем авторский пост. В такие моменты уже совершенно не важно, о чем изначально шла речь, главное — это дискуссия, которая разворачивается потом.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо пользователей, которым, кажется, за удачные комментарии пора медали выдавать.
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А вам нравится, когда люди пишут под вашими постами, или вы предпочитаете закрывать комментарии?
Фото на превью Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK
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