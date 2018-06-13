20 комментариев пользователей, которые могут превратить в шутку все что угодно

Некоторые люди как ляпнут что-нибудь, так хоть стой, хоть падай от смеха. А если они комментируют картинку в интернете, она тут же меняет свой смысл или становится мемом. Так что читайте про букет рептилий, старшего диванного эксперта и другие веселые штуки, ведь если бы существовал измеритель хорошего настроения, при чтении этой статьи он бы наверняка зашкаливал.

AdMe.ru собрал комментарии пользователей, которые сначала говорят, а потом думают, и получается смешно.

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А давайте кто смешнее прокомментирует статью про смешные комментарии?

7 На склад!
1 Комментарии
  • 13 июня 2018
  • 1
  • 5996

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