20 комментариев от пользователей, у которых, кажется, жало вместо языка
Некоторым людям палец в рот не клади, и если уж они берутся комментировать посты других пользователей, то их фразочки начинает цитировать весь интернет. Достается и соседям, и друзьям, и просто тем, кто не так выразился. Одна «отвертка бывшего» чего стоит. Читайте и ужасайтесь. Или наслаждайтесь.
AdMe.ru собрал комментарии людей, об острый язык которых и уколоться можно.
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А у вас есть в запасе легендарные комментарии от ваших остроумных друзей или родных? Поделитесь ими с нами!
Фото на превью Shop The Wall