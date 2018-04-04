20 комментариев от пользователей, у которых, кажется, жало вместо языка

Некоторым людям палец в рот не клади, и если уж они берутся комментировать посты других пользователей, то их фразочки начинает цитировать весь интернет. Достается и соседям, и друзьям, и просто тем, кто не так выразился. Одна «отвертка бывшего» чего стоит. Читайте и ужасайтесь. Или наслаждайтесь.

AdMe.ru собрал комментарии людей, об острый язык которых и уколоться можно.

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А у вас есть в запасе легендарные комментарии от ваших остроумных друзей или родных? Поделитесь ими с нами!

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7 Комментарии

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