20 комментариев, которые заменят силовую тренировку (Да-да, пресс можно накачать смехом)
Говорят, что хороший смех заменяет 5 минут отжиманий! И мы охотно этому верим. Так что можно считать, что, читая комментарии про кота из совка, подавление чеснока, скриншот глаза и пса, который пытается рассказать шутку, вы ведете здоровый образ жизни.
AdMe.ru всегда рад откопать в сети что-нибудь по-настоящему смешное и поделиться с вами. Раз, два, начинаем смеховую гимнастику!
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А вы качаете пресс смехом? Над чем смеялись в последний раз?
Фото на превью LUPATIER / Twitter, SiduVargas / Twitter