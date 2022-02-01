20 комичных случаев, которые произошли с читателями AdMe.ru из-за хронического недосыпа
Около трети взрослых людей не высыпаются. Это вызывает снижение концентрации внимания, замедление мышления и ухудшение памяти. А потому и случаются всякие казусы и недоразумения. Кто-то ключи в холодильник кладет и забывает об этом, а кто-то засыпает прямо на швабре во время уборки.
Читатели AdMe.ru вспомнили, какие нелепые случаи произошли с ними из-за банальной нехватки сна.
- В студенчестве уснула на концерте «Арии», когда совмещала учебу и работу и хронически не высыпалась. Песня «Я свободен» показалась очень приятной колыбельной. © Alina Ivanova / Facebook
- Пришла домой с покупками, положила все в холодильник и хотела уже снять рабочую одежду и идти в душ. Но заметила, что нет на месте связки ключей. Но в квартиру же я вошла. Начала искать, как полоумная, и, уже отчаявшись, решила, что отдохну и потом продолжу поиски. Затем открыла холодильник, а там лежат мои ключи. © Natalia Schiele / Facebook
- Работала в банке. Конец месяца, куча отчетов, один из них сдать не успела, перенесла на утро. Надо сказать, весь вечер думала о нем, злополучном. Ну а утром муж мне рассказывает: «Просыпаюсь, смотрю, лежишь на животе и рукой на подушке что-то строчишь. Говорю тебе: „Ты это, спать ложись“. А ты смотришь на меня пустыми глазами и сообщаешь: „Отчет сдать забыла, сейчас допишу и лягу“». Лично я этого не помню. © Алена Бачурина / AdMe
- Пошла с коляской гулять в парк, села под дерево на стульчик, заботливо прихваченный с собой, раскрыла книжку. Очнулась от чьего-то храпа: надо мной, упершись лбом в дерево, стоит и спит парень, но при этом качает 2 коляски: мою и свою. Я же, свалившись со своего стульчика, просто валяюсь в кустах и сплю. Да, рядом с нами спал и мой пес. © Алена Артемова / Facebook
- Была у меня в гостях сестра мужа с маленькой собачкой. Так вот эта собачка сделала все свои дела на ковер. Сначала я отмыла ковер, потом протерла пыль... В итоге устроила генеральную уборку. И где-то во втором часу ночи, когда досматривала финал какого-то шоу по телевизору, облокотилась подбородком на швабру и заснула. Стоя, как лошадь. © Sveta Iaco / Facebook
- Когда дети были маленькие, как-то отправила их в санаторий. Вернулась домой ближе к вечеру, прилегла отдохнуть и проснулась в 5 вечера следующего дня. Чувствую, чего-то не хватает. А это ноги перестали болеть. Я впервые за несколько лет выспалась. © Татьяна Тельнова / Facebook
- Неделя эта выдалась трудной, сна мало. Как-то ночью очнулась и давай орать старшей, чтобы она наконец-то шла спать. Полностью проснулась от собственного ора. Все, оказывается, уже давно спали. © Зебо Таджибаева / Facebook
- Рассказывала как-то своему ребенку сказку про репку. Помню, что, проговорив всю последовательность персонажей, уткнулась лбом в бортик кроватки и отрубилась. И независимо от меня мой голос продолжил вещать: «Неплохая композиция получилась, надеюсь, они все в кадр влезли». Проснулась, стоя на коленях, так же уткнувшись лбом в кроватку. А ребенок? Что ребенок? Сидел и с интересом меня рассматривал. © Darya Prokapalo / Facebook
- Я однажды пришла домой в 15:00, легла на диван и вырубилась. Просыпаюсь — 15:30. О, думаю, всего полчаса поспала, а как выспалась. Пока не уточнила дату. Я проспала сутки. © Анастасия Миловзорова / Facebook
- Канун Нового года. В магазине, в котором работаю, — аврал. Пытаюсь дозвониться по стационарному телефону в головной офис. Только через несколько минут понимаю, что набираю номер телефона на калькуляторе. © Svetlana Sauleac / Facebook
- В 90-е приходилось работать практически все время. Дети маленькие. Жить надо. И вдруг (о счастье!) мне предложили билеты в Большой театр на премьеру балета «Конек-горбунок». Пошли всей семьей. Там и Щедрин, и Плисецкая. Нет слов, как здорово! Сидим в партере. Выключили свет. Что было на сцене, я вообще не знаю. Муж разбудил, когда спектакль окончился и надо было идти домой. © Галина Яркова / Facebook
- А я как-то очень хотела есть и спать. Да так, что во время еды уснула и свалилась со стула с недожеванной едой. Дальше не помню. Очнулась в постели утром. Муж, оказывается, вытер салфеткой остатки еды и донес до постели. Упахалась... © Саера Ярулина / Facebook
- А я как-то уснула после обеда и проснулась на закате, решив, что уже утро и пора идти на работу. Начала собираться. А мама: «Ты куда на ночь глядя?» Какое было счастье снова лечь спать! © Amanda Mahmud / Facebook
- Было время, приходилось часто отвечать на телефонные звонки, параллельно работая на компьютере. И вот, в особо напряженный рабочий день, когда в очередной раз позвонили и попросили позвать к трубке коллегу, я вместо его имени начала кричать на весь офис: «Алло! Алло!» Хорошо, что коллега сообразил, что к чему, да и звонившие посмеялись. © Марина Сагиян / Facebook
- Работала ночью, приходила домой, спала полтора часа и бежала на другую работу — к пожилой паре выгулять их собаку и убрать в доме. Пошла там в туалет. Очнулась, когда упала с унитаза, а испуганные бабушка с дедушкой пытались взломать дверь и истошно кричали. Оказывается, часика 2 я проспала на унитазе. © Irina Dudkina / Facebook
- Однажды уставшая была жуть. Последнее, что помню: сын садился за уроки, думала, присмотрю за ним, чтобы не отвлекался, и прилягу. Очнулась и, не открывая глаз: «Илюша, сядь ровно!» Окончательно проснулась от хохота мужа и ответа сына: «Мама, я уже сплю». © Oksana Seitz / Facebook
- На днях в метро к турникету приложила все карточки, какие были в кармане сумки, включая карту «Перекрестка» и чью-то визитку, прежде чем нашла проездной. Причем не могу сказать, что виной точно был недосып, похоже, просто мозг остался на работе. © Ирина Пахомова / Facebook
- Недосып для меня — это когда в кофемашину вместо зерен кофе насыпаешь кошачий сухой корм, а потом не можешь понять, почему такой странный вкус у кофе. Или когда вместо молока в кофе добавляешь томатный сок. © Наталья Ясюкевич / Facebook
- Неделю не спала, мужа не узнала. Подумала: «У этого мужчины очень знакомое лицо». © Dvora Kuflik Furmouly / Facebook
- После роддома были проблемы со здоровьем, и мама забрала нас с дочкой к себе в поселок. Дочка очень плохо спала, поэтому мы с мамой обе были ухайдоканные. Примерно через месяц я поехала в город за коляской. Дорога — полтора часа. Естественно, я заснула в автобусе. Проснулась от того, что кто-то трясет за плечо. Открываю глаза — водитель. А автобус пустой, причем не на автовокзале, а уже в гараже на другом конце города. Его смена закончилась, ему нужно было закрыть автобус и уйти. Хорошо, что решил проверить, а то куковала бы я в запертом автобусе. © Гульнара Саидова / Facebook
А с вами приключались похожие истории из-за сильной усталости и недосыпа?
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