20 комичных случаев, которые произошли с читателями AdMe.ru из-за хронического недосыпа

Около трети взрослых людей не высыпаются. Это вызывает снижение концентрации внимания, замедление мышления и ухудшение памяти. А потому и случаются всякие казусы и недоразумения. Кто-то ключи в холодильник кладет и забывает об этом, а кто-то засыпает прямо на швабре во время уборки.