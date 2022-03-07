20+ эпичных коллег, поступки которых трудно понять и невозможно забыть
Люди в рабочем коллективе объединяются вместе не по общим интересам и взглядам на жизнь, а по профессиональным качествам. И нет ничего удивительного в том, что поведение одних коллег кажется нам абсурдным, а для других странный сотрудник — это вы сами.
Мы в AdMe.ru любим истории о нетривиальных людях. Их в современном мире все больше и больше. Рассказы пользователей сети о своих коллегах — прямое тому подтверждение.
- На складе был сотрудник, который, мягко скажем, пренебрегал гигиеной. Летом это стало особенно невыносимо. Наплевали на все приличия и прямым текстом потребовали от этого Славика помыться, на что он отрицательно помотал головой и сказал: «А мне жена не разрешает!» Через пару дней пришел радостный и без амбре, сообщил: «Жена разрешила помыться!» Хм... © Ветер Елена / Facebook
- У нас в школе одна коллега пригласила к себе домой на юбилей почти весь педколлектив, а в конце сделала объявление, что на подготовку стола она затратила энную сумму, которую добросовестно поделила на количество гостей, и попросила скинуться. Это при том, что мы, зная о ее любви к деньгам, скинулись по приличной сумме и подарили ей в конверте в самом начале. Но, видимо, подарок с возмещением расходов путать не стоит. © Людмила Мухамеджанова / Facebook
- Я работаю в салоне красоты. Пришла к нам новая сотрудница, за которой мы наблюдали с опаской, потому что она никогда не мыла инструменты и руки. Однажды она принесла на обед селедку. Сидела ела, и в это время пришел мужчина на стрижку. И что вы думаете? Она взяла и по очереди облизала свои грязные масляные пальцы, а потом пошла стричь. Это был ее последний рабочий день у нас. © Екатерина Гаврилова / Facebook
- Одна коллега очень любила носить чужие пиджаки, куртки, пальто. Она просто в них домой уходила, стирала в машинке и возвращала со словами: «Я думала, просто валяется». © Marina Polykovski / Facebook
- Когда на воду стали устанавливать счетчики, моя коллега была озадачена не на шутку! Приходит она как-то и делится своей «блестящей» идеей на предмет экономии воды: «Мы теперь набираем ванну и сначала купаем дочку, потом сына и уже потом моемся с мужем». Надо сказать, что семья была очень состоятельной. Мы все ахнули. © Марина Горячева / Facebook
- Я сидела в одном кабинете с финансовым директором компании. И каждый день он варил в обед в элетропечке картошку (прямо в кабинете) и ел ее с рыбными консервами. Это происходило каждый день на протяжении 2с половиной лет, что я там работала. © Ольга Братишко / Facebook
- Пошли с коллегой на обеденный перерыв. Я заказала суп, она — салат. «А суп вкусный?» — спрашивает. Я говорю: «Вкусный». «Интересно», — отвечает она, макает в мой суп палец, облизывает и говорит: «И правда вкусный». © Bella Savitsky / Facebook
- А у меня была коллега по кличке Я Пришла. Она все время опаздывала, ей делали замечание, а она отвечала:
— Ну я же пришла!
Пригрозили увольнением.
— А я все равно приду!
— Не придете! Охрана предупреждена.
— Значит, я буду приходить к вам каждую ночь во сне. © Компанец Оксана / Facebook
- Одна моя коллега хотела похудеть. Ходила в спортзал, честно тренировалась. Потом каждый день на работе съедала на обед по 3 гамбургера, запивая большим стаканом колы. И всегда удивлялась, почему же вес никак не уменьшается... © Ирина Бехтина / Facebook
- У меня была коллега, которая мыла ноги в офисном туалете, в раковине. Туалет большой, на 3 раковины и кабинки, так что ее частенько за этим заставали другие люди. © Anastasia Paul / Facebook
- Когда мою коллегу спрашивали: «Почему опоздала на 15 минут?» — она говорила: «Так я зато раньше с работы на 15 минут ухожу». © Софья Воробьева / Facebook
- Одна коллега выбросила в коридор зимнюю шапку. На робкое предложение посетителя занести шапку обратно она ответила отказом, сказав, что шапка «наказана». © Katerina Ove / Facebook
- Была у нас в школе коллега, которая просила директора изменить расписание уроков на 15 минут, чтобы в 8:00 была перемена, потому что в этот час она должна завтракать. Врач ей сказал регулярно соблюдать время завтрака, чтобы у нее не появился гастрит. Она хотела изменить ритм всей школы на 15 минут из-за возможного гастрита! © Корнелия Нейкова / Facebook
- Когда работала на буровых, была у нас техничка: высокая, худая, сама себе дала кличку Антенна. Она заходила в комнату к начальству со словами: «А ну улыбнулись отсюда, я мыть буду!» Как-то на лето ее перевели работать поваром, предложили рыбу взять, а она и говорит: «И что я с ней делать буду? Я ее только по телевизору видела». Прикольная была. © Лариса Петрова / Facebook
- Работала я в крупной статусной компании, офис которой отличался стильным интерьером. И вот пришла к нам на практику девушка. Она приходила на работу после плавания в бассейне (тот был по соседству) и вывешивала свой мокрый купальник сушиться на вешалку, которая под пальто посетителей была приспособлена. Вешалка же для того, чтобы на ней что-нибудь висело! Ну а то, что это мокрый купальник, с которого еще и лужа на полу натекает, — сами виноваты, не смогли приспособиться должным образом к запросам сотрудников на практике. © Екатерина Ива / Facebook
- На работе был принят строгий деловой стиль с униформой и низкой шишечкой в виде прически. Я сделала две розовые пряди на самом нижнем слое волос: с распущенными их было видно, а если собрать в шишечку — нет. Утром приходили на работу в обычном виде, потом переодевались, делали прическу. Первое, что моя коллега сказала, когда увидела меня с этими двумя прядями в распущенном виде: «О, это надо начальнице передать!» © Anna Perfilyeva / Facebook
- Уборщица до начала нашего рабочего дня мыла полы в кабинете и ставила мусорные ведра к нам на столы. Прихожу, а на столе круглый след от не совсем чистого ведра. Позже выяснилось, что она протирала наши столы (хоть ее об этом никто не просил) той же тряпкой, которой мыла полы. Мне чуть плохо не стало, когда я об этом узнала. © Svetik Priladysheva / Facebook
- У нас работник цеха приходил с пластиковыми бутылками и отливал из кулера воду. Носил домой для чая и кофе — типа фильтрованная чистая вода. На наше недоумение отвечал: «Представьте, что это моя доля и я ее выпил на работе!» © Татьяна Кутеева / Facebook
- Я работала заведующей библиотекой. У нас в коллективе была женщина, которая трудилась уборщицей с 8:00 до 14:00. В 15:00, после заходов на базар и в магазин, она приходила домой и сразу ложилась спать! Вставала в 22:00–23:00, убирала, стирала, готовила и утром вновь приходила на работу. © Elena Guzhanskaya / Facebook
- У меня коллега очень заботится о своем здоровье, поэтому никогда не берет телефон — он у нее в столе лежит. Она уверена, что от него радиоволны. Еще у нее аллергия на пыль, на моющие средства, на холод, на кондиционер и на директора! © Natalya Pavlova / Facebook
- Коллега сидела в 3 метрах от моего стола, зачем-то подходила и бросала мусор в мою корзину, притом что у нее была своя. Когда я попросила этого не делать, она сказала мне: «Ну ты странная!» Мы с девочками просто легли. © Anastasia Ivanova / Facebook
- Наша бывшая сотрудница из бухгалтерии надевала разные вещи на голову по поводу и без: трусы — если голова болит, пакет — если нужно сосредоточиться, и так далее. И для коллег у нее тоже всегда находились советы. © Надежда Ле / Facebook
- Первым рабочим днем у моей коллеги была пятница! Полдня ей устанавливали рабочий стол, а она сама следующие полдня занималась организацией транспорта для себя, так как жила в 15 км от города. К концу рабочего дня, в 17:45, она встала и громко крикнула: «Ура, наконец-то пятница, наконец-то выходной!» — и умчалась домой. © Nurganym Fazylova / Facebook
А как чудят ваши коллеги?
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