20+ коллег, чьи привычки способны вывести из себя даже кота Леопольда

Рабочий коллектив, совсем как родителей, не выбирают. По крайней мере, именно так обстоит дело в большинстве случаев. Поэтому если у вас есть коллеги, которые то и дело выкидывают какие-нибудь номера, вам ничего не остается, кроме как смириться с этим. А ведь порой они могут дать фору даже тому самому соседу с дрелью.

Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем 20+ пользователям сети, чьи сослуживцы порой могут такое учудить, что хоть стой, хоть падай.

«Мой пассивно-агрессивный коллега увидел, как я закрываю приоткрытый ящик по пути в ванную... вот что меня ждало по возвращении»

«Вот в таком виде мой коллега вернул степлер на стойку регистрации. Говорит: „Скобы кончились“»

«Была вынуждена сегодня воспользоваться кабинетом коллеги, который в отпуске, нужно было сделать пару звонков. Вот так выглядит его телефонный шнур»

«Одолжил сотруднику свою клейкую ленту и получил ее обратно вот такой»

«На моей работе все поголовно достают еду из микроволновки до того, как истечет время на таймере, и после этого не сбрасывают его»

«Я работаю в одном месте с людьми, которые не знают, как устроены сумки-холодильники»

«Так выглядит рабочий стол моего коллеги»

«Только взгляните, как мои коллеги умудрились припарковать свои машины»

«Люди в моем офисе по какой-то причине не хотят заканчивать рулон туалетной бумаги»

«Слова одного моего невыносимого коллеги: „Фух, пронесло. Если бы я взял последний кубик льда, мне бы пришлось наполнить весь лоток“»

«Дамы и господа, представляю вашему вниманию „куриную“ сумку моей бывшей коллеги»

«Кто-то побрился в нашем офисном туалете и не удосужился убрать за собой»

«Моя коллега любит заходить в мой кабинет для личных звонков, потому что „у тебя здесь так тихо“. Как же мне повезло»

«Я работаю в пиццерии, и мой коллега купил пиццу, чтобы приготовить ее на работе»

«Один сотрудник нашего офиса пользуется клавиатурой, на которой нет ни одной помеченной клавиши»

«Предложила работнице другой, более эффективный способ складывать посылки. Она сказала, что мой вариант слишком сложный для ее восприятия»

«История про торт, нож и моего коллегу»

«Мой папа работает в одном месте с человеком, который достает бананы из холодильника, а после разогревает их в микроволновке»

«Моя коллега ест попкорн из пакетика ложкой, чтобы не запачкать пальцы»

«Я только что заметил, что cистемный блок моего коллеги стоит вверх ногами»

«Вот как моя коллега хранит свои недоеденные леденцы»