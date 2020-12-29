20+ коллег, с которыми ни за какие коврижки не захочется оказаться в одном офисе

Ежедневная работа в офисе сама по себе не сахар: надо рано вставать, менять теплую постельку на дождь, снег и слякоть. А если еще и коллеги добавляют жизни перца, иногда хочется просто завыть. Но можно найти выход получше: поделиться выходками сослуживцев в интернете и посмеяться над проблемами вместе со всем миром.

Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем героям нашей подборки, чьи коллеги нет-нет да и отчебучат какую-нибудь штуку. Впрочем, некоторые из них сами не прочь подшутить над сотрудниками. А в бонусе вас ждет комичный случай офисного недопонимания.

Некоторым людям нужно законодательно запретить рассылать голосовые сообщения

«Так выглядит рабочий стол моего коллеги»

«Подрядчик привез нам отчет по таргетингу»

«Как мы отмечали дни рождения сослуживцев в 2020-м»

Просьба не сливать растворители в раковину, очевидно, оказалась слишком сложной для некоторых сотрудников

«Напарник вечно оставляет свой телефон так, что датчик уведомлений моргает прямо мне в глаза»

«Сегодня утром у меня была продуктивная встреча в Zoom с коллегами (я работаю в медицинской лаборатории)»

«На столе у сотрудника лежала эта книга и так и манила меня. Я сделал то, что должен был»

«Как создавать и воплощать в жизнь рабочие планы». «И другие смешные шутки, которые ты можешь себе рассказывать».

«Мы уменьшили стол сослуживца, пока он был в отпуске»

«Коллега прямо-таки юморист»

«Вот так мой напарник заряжает телефон»

«Коллега обнаружил это, когда пошел ремонтировать сигнальную панель. Это все еще работало»

«Мои сотрудники вместо работы играют в тетрис на доске»

Обман века

На кухне ресторана, который славится своими крылышками

«Фон рабочего стола коллеги просто выводит меня из себя»

Вот из-за таких знакомых хочется заречься кому-нибудь помогать

Мне понадобилось запросить учебные документы из-за границы. Коллега, с которым мы когда-то учились вместе, попросил запросить заодно и ему. Не вопрос, пишу. По ходу пьесы выяснилось, что придется нехило заплатить за пересылку, нотариуса, переводы и прочее. Я внес плату за двоих: так было дешевле. Товарищ такой: «Ооо, спасибо! Я тебе с зарплаты отдам, сейчас денег нет». Было это в августе 2018-го. Сегодня, на декабрь 2020-го, он вернул 60 % тремя небольшими платежами. Причем сумма долга на тот момент составляла где-то 25 % его (и моей, мы были на одной должности) среднемесячной зарплаты. Мне эти деньги погоды не делают, но отношение очень показательно. © ys3d / Pikabu

«Мои сослуживцы любят батины шутки»

«Почему геологи не голодны? Они потеряли апатит».

«Даже не знаю, стоит ли шокировать коллег рассказом о знаках препинания»

«Второй год подряд сотрудники соглашаются нарядиться на Хэллоуин, но в итоге я оказываюсь единственной, кто это сделал»

«Коллега решил взять отпуск на Рождество»

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