20+ коллег, рядом с которыми надо все время держать ушки на макушке

С некоторыми коллегами по работе мы проводим в совокупности больше времени, чем с друзьями и близкими. Причем иногда против собственной воли. Ничто так не усложняет все процессы в офисе, как сотрудники, которые нам несимпатичны и неприятны. Иногда мы радуемся увольнению таких коллег больше, чем собственному повышению.

Нам в AdMe.ru кажется, что мир и спокойствие в офисе — это залог успеха компании. И чтобы добиться этого, надо приходится относиться к некоторым коллегам со здравой опаской.

Пригласила на свадьбу одну коллегу. Она еще встречалась с приятелем моего жениха. Народ собрался, близится церемония, а она рассказывает всем гостям, какая я замечательная. А потом добавляет, что, когда мы вернемся из свадебного путешествия, ей придется меня уволить. Ее парень услышал об этом и сообщил все моему мужу. Не самое приятное известие в праздничный день. Слава богу, я смогла появиться на работе во всеоружии. Так что меня не уволили, а перевели в другой отдел. Больше я с ней не работала и искренне сочувствую всем, кто с этой мадам столкнулся. © Heike Langdon / Quora

Одна дама на работе меня люто возненавидела. Просто потому, что я была ее младше, но внаглую заняла более высокую должность. Барышня попыталась копать под меня, прошерстила для этого весь интернет. Даже завела от моего имени поддельный аккаунт. Одна ошибочка вышла: она неправильно написала мое имя. Так что разоблачить ее не составило труда. В результате ее уволили. © spanglesandbambi / Reddit

Работала я с одной очень шумной барышней. Она, даже когда из кабинета выходила, умудрялась нас доставать: обычно забывала телефон на столе, и эта адская машина вибрировала и орала разные песни. А у нас в конструкторском отделе 19 человек работает. Все спокойные, тихие, заняты своими проектами. А вот ее и правда было много. © GoddesSelena / Pikabu

«Гениальный коллега решил поставить картонные коробки на свежеокрашенный пол. И вот результат».

Сотрудница однажды попросила меня поменяться выходными. Дескать, ей тоже этот день нужен. Хотя я заранее себе дату выбирала. Объяснила ей это. А она мне в ответ: «Так ты отмени выходной, а потом позвони на работу и скажи, что заболела». Я аж онемела от такого предложения. © Louise Grundmann / Quora

Не люблю делать лишнюю работу, поэтому всегда стараюсь упростить и автоматизировать все процессы в офисе. И вот одной коллеге эта моя привычка решительно не понравилась. Она постоянно жаловалась начальству, что я заканчиваю работу слишком быстро. Подразумевая, что я ничего не делаю. Каждый раз, когда я придумывала, как оптимизировать то или иное действие, она начинала говорить, что я не имею права так делать. По ее мнению, я появилась в офисе только для того, чтобы выставлять ее в дурном свете. Честно говоря, мне было все равно, в каком свете я выставляю ее перед начальством. Я просто хотела работать эффективно. © KnittinAndB*****n / Reddit

У нас на работе один уникум варил яйца в офисном чайнике. Думал, что раз он раньше других приходит, то никто ничего не заметит. Уже 3 раза его поймали и замечание сделали, а в ответ только: «А что такого?» © ckazka202 / Pikabu

Была у нас одна сотрудница, которая вечно являлась на работу самой последней. Так она потом еще полдня в ванной комнате сидела, мол, не успевала с утра душ принять. И все время жаловалась, что ее притесняют, потому что она девушка. Самое смешное, что половину директорских кресел в компании занимали женщины. © downsouthcountry / Reddit

К новенькой коллеге подходит клиент и просит оформить билет на Белгород. Смотрю, а она ему уже билет на Белград, который в Сербии, резво бронирует. Говорю барышне: «Ему не туда». Клиенту же кричу: «Вам ведь не в Сербию? А то сейчас туда полетите». Мне ей потом еще пришлось доказывать существование Белгородской области. © gr1b0edova / Twitter

Одна сотрудница была крайне экономной дамой. Чтобы не тратиться, она заваривала чайные пакетики по 4–5 раз. Мне-то все равно, пусть бы хоть по 10 раз их использовала. Но, чтобы просушить старые пакетики, она наматывала ниточки на ручки стола и тумбы. Так что ее рабочее место украшали грозди этих пакетиков. Минимальное количество было штук 5–6. © Elena1994 / Pikabu

Работала я с одной барышней. Она просто физически не могла явиться на работу вовремя. Опаздывала хронически. То на полчаса, то на час. И главное, наш начальник был в курсе. И знаете, что самое потрясающее? Ее еще и повысили. А все потому, что она когда-то училась в одной школе с сыном начальника. Я такого поворота не выдержала и уволилась. Не в курсе, как долго она продержалась на этом месте, да и не желаю знать. © Marcella Majors / Quora

Была у меня на работе дама, которая заставляла краснеть всех вокруг каждый раз, когда открывала рот. Она, похоже, вообще не задумывалась, что говорит. Сослуживцев, начальство и клиентов она называла исключительно «зайчиками», «конфетками», «солнышками» и «куколками». Однажды увидела, как она приобняла несчастного парня и заявила ему: «Сладенький, ты так вкусно пахнешь!» Бедный мужик заалел как свекла, а я чуть сквозь землю не провалилась. А еще она обожала сплетничать и превращала жизнь тех, кого не любила, в сущий ад. В день, когда она уволилась, я скакала от счастья. И теперь всегда привожу ее в пример новым сотрудникам, рассказывая, как не надо работать. © Kathy Summerlin / Quora

Коллега кричит из кабинета: «Принтер не работает!» Прихожу. Действительно, устройство выдает ошибку — режим печати не совпадает с форматом бумаги в лотке. Коллега заявляет: «Я на компьютере все проверила, печать на А3 надо». Открываю лоток, а там лежит бумага А4. Коллега вопрошает: «Ой, а что, бумагу тоже А3 надо было положить?» © Unknown author / Bash

Мы в отделе работали с огромным количеством бумажек. Понятное дело, случаются ошибки. Ну мы их старались тихо обсудить с начальством и быстро все исправить. Но вот одна дама каждый раз жутко радовалась, когда вылавливала косяки, и тут же старалась сообщить об этом начальству. А еще в нее, кажется, был встроен будильник. Если любой коллега опаздывал буквально на 5 минут, она делала все, чтобы начальство об этом узнало. Очень она меня нервировала. © Julie Benner / Quora

Работал со мной один дядька, который просто доводил меня до белого каления. Буквально каждую мою фразу он сопровождал какой-нибудь шуточкой, причем не лучшего толка. Похоже, не я одна так думала, потому что над всеми этими перлами хохотал только он. Ну и чувство юмора у него было особое. Если кто ерзал на стуле с противным звуком, он тут же начинал мерзко хихикать и изрекал что-нибудь вроде: «Похоже, кому-то пора в туалет». Как же это бесило. © molyhos / Reddit

Подрядилась я как-то подвозить сотрудников из жалости. Вроде как много времени тратят на ожидание автобуса и дорогу, почему бы не помочь? Продолжалось это месяца 4. А потом у меня сломалась машина. Всех обзвонила, предупредила. Приезжаю на работу, а там уже один расторопный коллега начальству нажаловался. Оказывается, опоздал он из-за меня. Обещала подвезти и подвела, значит, виновата. Надо ли говорить, что после этого мои попутчики ходили на работу пешком. © Balaklavka / Pikabu

Работала я в одном ресторане. Нашей головной болью были тараканы. Что мы только не делали — ничего не помогало. Так что мы старательно убирались перед открытием. Как-то раз посетительница позвала моего напарника, чтобы показать ему таракашу. А тот возьми и на весь зал рявкни: «Опять эти чертовы тараканы!» Нет бы тихо извиниться и незаметно устранить усатую проблему. Все вокруг были в шоке. © ThisFreak100 / Reddit

Нам часто приходилось бывать в пустых зданиях по работе. И был в нашей команде один парень, который постоянно пугал второго, выпрыгивая на него из темных углов. Самый шикарный момент был, когда этот шутник снял обувь и поставил ботинки под занавеску. Невинная жертва заходит в комнату, видит точащие туфли, усмехается, отдергивает ткань, и в этот момент на него из-за двери с воплем бросается парень. В жизни не видел более испуганного чувака. © Lantyn / Reddit

Коллега поставил пятно на документах. После замечания, что не нужно пить чай на документах, коллега уточнил, что это был кофе. Это, конечно, в корне изменило всю ситуацию. © Unknown author / Bash

Коллеги такие коллеги. Послали одну в магазин купить чай, сахар и кофе. Ну заодно попросили лимон взять. Возвращается она с пакетиком лимонной кислоты. И, видя наши недоумевающие физиономии, заявляет: «А какая разница?» © Unknown author / Bash

У нас в торговой фирме есть клиенты-оптовики, есть конечные покупатели, и те и другие на вес золота. Так вот, однажды директор попросил уведомить всех своих клиентов об изменениях в финансовых деталях компании. Нашелся один талантливый сотрудник, который просто добавил адреса всех своих клиентов в одно сообщение. Так что все, с кем он работал, получили координаты друг друга. Директор у нас человек спокойный, но долго этому товарищу объяснял, как делать рассылку. © Allyun4ik / Pikabu

Работал со мной один мужичок. Все вроде ничего, никаких проблем. Купил я как-то раз себе хороший кофе, а у него свой закончился. Ну он и попросил у меня. Мне не жалко, закончился — бери. А на следующий день он купил себе дешевый кофе, но продолжил без спроса пить мой. На мой вопрос, зачем он это делает, ответил: «А зачем пить дешевый кофе, если у тебя можно взять вкусный». После моей гневной тирады он вообще у меня ничего не просил. © BOB4uK0892 / Pikabu