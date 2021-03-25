20 человек, который просто хотели пережить хмурый рабочий день, но тут обожаемые коллеги подъехали

История из далекого 1999 года. В отделе, где я тогда работала, был начальник, которого сотрудники не очень жаловали. И у него была привычка заходить к нам в кабинет и подолгу стоять за спинами, наблюдая, чем его подопечные занимаются. Причем это происходило молча, без какого-либо диалога. Многим это очень не нравилось, но сказать в лоб никто не решался.

И вот он как-то обмолвился, что завел себе ICQ. Найти его в ICQ труда не составило, так как он ее зарегистрировал на свою корпоративную почту. Через какое-то время я к нему стукнулась, и мы начали общаться. О том, что с ним переписывается его коллега, он, разумеется, не знал. Надо сказать, что он на тот момент был разведенным и находился в поисках прекрасной незнакомки. Я хорошо знала шефа, его привычки и манеры, поэтому очень скоро из знакомой по переписке я стала для него той самой прекрасной дамой, с которой он жаждал встретиться воочию.

В какой-то момент он попросил фото, и мне пришлось выслать ему какую-то красотку с просторов интернета. После чего мужик совсем пропал, переписывался без остановки и очень просил о встрече. Вы спросите, зачем мне все это было нужно? Так вот, отвечу. С начала нашего виртуального знакомства он вообще перестал заходить в отдел и нервировать сотрудников. И народ наконец смог спокойно работать. © Людмила / AdMe