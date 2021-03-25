20 человек, который просто хотели пережить хмурый рабочий день, но тут обожаемые коллеги подъехали
Во время бесконечно монотонных трудовых будней очень легко заскучать. Однако, к счастью или нет, среди коллег всегда найдутся те, кто внесет в нашу пятидневку разнообразие. Можно со смехом рассказывать о них во время семейных посиделок или раздражаться из-за их странностей, но вот забыть все это вряд ли получится.
Мы в AdMe.ru считаем, что от рутины обязательно нужно отдыхать. И поэтому просто не смогли пройти мимо историй о людях, которые умудрились получить приличную встряску прямо на рабочем месте.
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У нас в офисе работал мужчина, который жил с мамой. Его мать постоянно говорила, что ему пора жениться, поэтому он начал проецировать ее наставления на коллег-женщин. Как только сотрудница приходила ненакрашенная, он спрашивал, не рассталась ли она с парнем. Если какая-то сотрудница предлагала кому-то сделать кофе, то он утверждал, что у нее проснулся материнский инстинкт и ей пора заводить детей. А однажды и вовсе на работу пришла мама этого горе-кавалера и устроила «смотрины», рассказывала, какой он мужик на все руки. Ни одна «кандидатка» так и не подошла. © Палата № 6 / VK
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Это просто воплощение старого анекдота какое-то. В офисе коллега попросил срочно занять денег до зарплаты. Обязался отдать точно в срок, ведь в офисе всем зарплата приходит в один день. Занял, сумма небольшая, ₽ 5 тыс., зарплата через неделю (15-го числа).
Наступает 15-е число, сам коллега не подходит, не пишет, не звонит.
Наступает 16-е число, решил поинтересоваться уже. Коллега сказал, что завтра отдаст.
17–18-е число: «Я весь в делах, забегался».
Наступает 19-е число, спрашиваю его еще раз, кормит очередным «завтраком».
Ладно, подумал я, пусть будет на совести у него. Спрашивал каждый день. И эти «завтраки» продолжаются. Стало интересно, на сколько еще времени совести у него хватит. Стал спрашивать раз в неделю. В день зарплаты, 15-го числа следующего месяца, уже построже начинаю его спрашивать. А он выдает такую фразу: «Я же сказал, что завтра отдам, зачем ты каждую неделю спрашиваешь?» © Dronuzka / Pikabu
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У меня на работе была сотрудница. Она для своего любимого прямо за рабочим столом перетирала руками свежий хлеб и посыпала его солью. Весь стол и пол в этом всем. Но когда она уже трусы начала сушить на системном блоке, никто не смог выдержать. А уволили ее после того, как она ноги начала закидывать на стол. И это не включая ее вечных разборок со всеми сотрудниками. © Каролина Бовизаж / AdMe
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Работала секретарем у начальницы в крупной торговой фирме с большим штатом сотрудников. Заметила, что стали пропадать вещи с моего стола и из тумбочек: то чай, то сахар, то ручки, то стикеры. Ничего серьезного, мелочи, но все равно очень неприятно, что кто-то шарится в твоих вещах, пока тебя нет. И вот несу отчет начальнице, а она скрепляет его моими зажимами с вишенками. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
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История из далекого 1999 года. В отделе, где я тогда работала, был начальник, которого сотрудники не очень жаловали. И у него была привычка заходить к нам в кабинет и подолгу стоять за спинами, наблюдая, чем его подопечные занимаются. Причем это происходило молча, без какого-либо диалога. Многим это очень не нравилось, но сказать в лоб никто не решался.
И вот он как-то обмолвился, что завел себе ICQ. Найти его в ICQ труда не составило, так как он ее зарегистрировал на свою корпоративную почту. Через какое-то время я к нему стукнулась, и мы начали общаться. О том, что с ним переписывается его коллега, он, разумеется, не знал. Надо сказать, что он на тот момент был разведенным и находился в поисках прекрасной незнакомки. Я хорошо знала шефа, его привычки и манеры, поэтому очень скоро из знакомой по переписке я стала для него той самой прекрасной дамой, с которой он жаждал встретиться воочию.
В какой-то момент он попросил фото, и мне пришлось выслать ему какую-то красотку с просторов интернета. После чего мужик совсем пропал, переписывался без остановки и очень просил о встрече. Вы спросите, зачем мне все это было нужно? Так вот, отвечу. С начала нашего виртуального знакомства он вообще перестал заходить в отдел и нервировать сотрудников. И народ наконец смог спокойно работать. © Людмила / AdMe
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Когда я устроился на новую работу, то был довольно тихим и замкнутым. И одна коллега, которая устроилась всего лишь на месяц раньше меня, вдруг решила, что она надо мной главная, начала постоянно грубить и хамить. Вот только работал-то я все равно эффективнее. В итоге мой начальник посмотрел на все это и поставил ее официально работать под моим началом. © Shrinivas Temkar / Quora
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Сижу в офисе, делаю свою работу. Заглядывают в кабинет:
— Сфотографируй, пожалуйста, гостью с подарком в 14:00.
А время 13:59. Уточняю:
— Значит, она уже пришла?
— Нет, попозже подойдет.
Проходит несколько минут, заходит другое лицо:
— Гостья придет через 20 минут, сфоткаешь?
— Конечно.
Через 20 минут выдвигаюсь в студию для фотографирования, никого нет. Спрашиваю:
— А где гостья-то?
— Она 10 минут назад ушла, ты почему фоткать не пришел?
Действительно! © mr.lesnik / Pikabu
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Иногда удивляюсь, какие невероятные связи могут в голове выстраивать некоторые люди. Я всего лишь с наслаждением гладила листочки очень приятного на ощупь цветка, а коллега сказала, что это потому, что мне рожать детей пора, так как материнский инстинкт требует детей гладить. © ol_fa_sol / Twitter
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Была коллега, которая постоянно тратила всю зарплату на распродажах одежды, а потом втихаря съедала чужие обеды из холодильника! И еще всегда появлялась на кухне, если кто-то ел, и смотрела голодными глазами. Начальница только посмеивалась в ответ на наши возмущения, пока эта Леночка не съела почти всю еду, которая осталась с новогоднего корпоратива. Вот тогда уже и начальница была в бешенстве. © Оксана Казаченко / Facebook
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Прибежала коллега — начальник отдела. Просила меня сказать их новому сотруднику, что от него так сильно воняет потом, что остальные 5 коллег просто задыхаются. И от него так пахло каждый день. Я отказался. Она долго маялась, еще недели 2 пыталась ему сказать, но не смогла. И приняла гениальное решение: она его уволила в связи с тем, что он не прошел испытательный срок. © Подслушано / Ideer
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Недавно меня повысили и перевели в коммерческий отдел, должность довольно серьезная. После первого рабочего дня я ушла, не заблокировав комп: я просто не знала, что это нужно делать. Прихожу с утра, на мониторе стикер: «Блокируй комп». Чуть позже приходит начальница и строгим тоном говорит мне: «Светочка, если ты еще раз забудешь поставить блокировку, тогда нечаянно с твоей почты будет отправлена рассылка с признаниями в любви всему мужскому коллективу». Вот такие у нас «жесткие меры». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
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Со мной работает женщина, которая разводит хорьков прямо у себя в квартире. По последним данным, их количество составляет 28 особей. Не знаю, положительно ли хорьки влияют на нервную систему и кошелек. Могу сказать одно: атмосферу в офисе женщина не озонирует. По запаху мы легко определяем, на работе ли она сегодня. © Подслушано / Ideer
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В офисе рядом со мной сидел ну очень надоедливый коллега, который к тому же постоянно критиковал любые мои действия. Отступление: мне удобнее работать так, чтобы на столе все всегда было под рукой. И еще я обожаю расставлять всякие забавные вещицы с картинками. А коллега постоянно хвастался своим безупречно аккуратным столом. Так вот, однажды он проходил мимо и с недовольным цокающим звуком выдал: «Захламленный стол — захламленная голова». Я же, даже не глядя на коллегу, просто ответил: «А твой стол пустой». Он издал какой-то противный звук и ушел. © Mike Bowerbank / Quora
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Работал у нас один парень. Строил из себя альфача, хвастался своими похождениями, постоянно говорил, что женщины — второй сорт (коллектив преимущественно женский). Мог оскорбить и не считал нужным нормально выполнять свои обязанности («женщины должны пахать»). А после очередного выговора внезапно пришла его мама и умоляла не обижать и не увольнять любимого сыночку. © Подслушано / Ideer
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Начальник — человек с изюминкой. В штате есть астролог, хиромант, а с недавних пор еще и толковательница снов. Работа скучная — продажи, зарплата средняя. Но фигушки я уволюсь, потому что теперь официально можно не приходить в офис, если приснилась дохлая рыба: якобы «пользы от тебя не будет, сиди-ка дома». А зарплата все равно капает. © Подслушано / Ideer
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Это был понедельник, у нас стандартное рабочее совещание. А я в тот день не завтракала и уже прямо чувствовала, как подступает голод. Наш начальник меж тем спрашивает, есть ли у нас что-то, чем мы хотим поделиться, ждет ответа. И тут, как по команде, мой живот издает такой рев, что его было слышно даже на другом конце комнаты. Начальник среагировал красиво: «Ну что ж, на этом мы завершаем нашу встречу».
Уже потом, когда я вернулась на рабочее место, меня просто атаковали сообщениями в Skype о том, какой же впечатляющий и шикарный получился звук. © Vanya Rajput / Quora
А вы сталкивались с очень уж своеобразными коллегами?