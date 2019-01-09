20+ коллег, которые мастерски затроллили друг друга

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Практически любая работа может превратиться в рутину, но есть люди, которые не знают скуки. В этой подборке - мастера троллинга, иронии, кристально честные сотрудники и Джим Керри от наземных служб аэропорта. Они убедят вас в том, что в любой ситуации можно вволю повеселиться.

AdMe.ru надеется, что эти фото и твиты поднимут настроение всем, кто работает. И убедят, что в компании коллег тоже можно отлично провести время.

Когда ты приходишь на собеседование и уже с порога понимаешь, что с этой компанией что-то не так

«Бегите».

Первый рабочий день — это всегда яркое воспоминание

Первый инструктаж может ввести в ступор

Коллега не понимает, почему ему так сложно работать

Когда ты хочешь во всем походить на босса

И когда приходишь к выводу, что на работе лучше не выделяться

Хотя иногда достается очень либеральное начальство

Хорошо, если руководство поощряет за заслуги...

...И обладает чувством юмора

«На работе выдали карандаши».

Отношения с коллегами проходят несколько этапов

Потом хочется немного потроллить младшего по званию

Чувствуешь, что вокруг слишком много людей

И борешься за территорию

Некоторые сотрудники строго следуют инструкциям

«Мой друг работает в химической лаборатории, и у них там есть пес. По правилам, все сотрудники должны быть в очках».

А другие против каких-то там правил

«Внимание! Чтобы избежать травм, не надо говорить мне, как делать мою работу».

«Шеф считает, что мне пора убраться на рабочем месте»

Но каким бы профессионалом ты ни являлся, тебе будет сложно выдержать конкуренцию с этим парнем

«Я бы хотел, чтобы на моей работе руководствовались теми же принципами»

«Мы будем закрыты в 5:30, потому что никто не хочет работать».

«Прислали мои новые визитки»

«Пожалуйста, не связывайтесь со мной».

То ощущение, когда твоя смена заканчивается в 11:00

В каждом аэропорту работает свой Джим Керри

«Покидая нас, коллега раздал всем рождественские открытки. Я буду скучать по этому чудику»

«С праздниками от нас всех».

Бонус: кратко о том, почему не стоит мешать людям работать

Какие забавные случаи были у вас на работе? Гладко ли складываются отношения с коллегами? Расскажите нам об этом.