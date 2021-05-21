20+ клиентов, которые снятся работникам ресторанов в кошмарных снах

Некоторые посетители кафе и ресторанов слишком буквально воспринимают фразу персонала «Чувствуйте себя как дома». И в результате превращают свое посещение в незабываемое зрелище как для официантов, так и для других гостей. Это не ограничивается исключительно оставленной горой мусора, ногами, заброшенными на стол, и пропавшими столовыми приборами. Такие визиты больше напоминают нашествие варваров, и даже щедрые чаевые не утешают измученный персонал. Успокаивает только робкая надежда, что эти люди больше никогда не вернутся.

Мы в AdMe.ru думаем, что никакие утверждения в духе «клиент всегда прав» не могут оправдать поведение таких гостей. И надеемся, что подобные личности будут почаще перекусывать дома.

«Люди, которые сидели рядом с нами в ресторане, оставили после себя столик в таком виде»

«Пожалуйста, не забивайте унитаз бумажными полотенцами в знак протеста, если в кабинке закончилась туалетная бумага. Просто сообщите о проблеме работнику ресторана»

«Кто-то потерял свой дред прямо в ванной комнате при ресторане»

«Клиент оплатил заказ мелочью. $ 27 четвертаками, монетами в 5 и 10 центов»

«Кому-то показалось классной идеей прилепить жвачку к скамейке в ресторане. Я та „счастливица“, которая это „сокровище“ нашла»

«Клиент заказал доставку всех этих блюд. И как только я закончила готовить, отменил заказ»

«Ребятня устроила это в ресторане. А их родители еще рычали на других посетителей, когда те осмелились пожаловаться»

«В качестве чаевых получила 75 % от $ 1»

Наверное, ресторанный столик — это не лучшая лежанка для собаки

А бумажки-то зачем в фонтан при ресторане кидать?

«Стою в очереди в ресторане и вижу, как барышня выходит из туалета с рулоном бумаги. Естественно, с ним она и удалилась»

«Родители решили, что пол в ресторане — это идеальное место для игр их ребенка. Пара официантов чуть не споткнулась о него»

«И кто берет с собой собаку, отправляясь к шведскому столу?»

«Этот парень просто закинул свои грязные ботинки на столик в ресторане»

«Этот ресторан специально закупил перчатки для гостей. И вот что люди с ними делают»

«Как же раздражает, когда родители разрешают ребенку смотреть мультик на полной громкости»

«Мне кажется, заваливаться в кафе и оставлять двоих своих песелей непривязанными на улице не лучшая идея»

«Ну и кто оставляет после себя столик в таком виде?»

«Кафе забито под завязку. А эта милая дама заняла 2 столика»

«Родители, пожалуйста, не разрешайте детям ходить по столу»

«Попытались сесть за столик, но мужчина в красной кепке заявил, что он его уже занял. Поставил стакан воды и пересел за соседний к друзьям»