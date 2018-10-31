20 кадров на пике счастья, которые согревают сердце как июльское солнце

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Неожиданная встреча с любимым актером или с родным человеком после разлуки, долгожданное выздоровление или запланированный сюрприз — все это поводы для искренней радости. А иногда счастье переполняет настолько, что невозможно сдерживать этот прекрасный порыв и хочется поделиться им со всем миром.

Пользователи сети выложили счастливые моменты своих будней, а мы в AdMe.ru вдохновились и выбрали самые жизнеутверждающие для поднятия духа своих читателей.

«Я прокатилась на американских горках вместе со своим 74-летним дедушкой. Он был так взволнован!»

«Моя мама всю жизнь работала, чтобы воспитать 4 сыновей и помогать родственникам, оставшимся на родине. Сегодня она купила себе сумку и счастлива»

«Дэвид Хассельхофф задержал такси, чтобы сфотографироваться с моей сестрой. Только посмотрите, как она сияет»

Дочь встречает отца после долгой разлуки

«После 5 лет отчаянных попыток»

Александр Овечкин осчастливил ребенка

«Она сама села ко мне на колени впервые за 1,5 года с того момента, как я взял ее из приюта. Клянусь, мое сердце пропустило несколько ударов»

«Мои ноги наконец восстановились после травмы, полученной 2 года назад, и я снова могу заниматься любимым делом»

«Я научил своего сына резьбе по дереву. Это его первая самостоятельная работа, горжусь им!»

«Мы наконец-то купили дом! Пусть он крошечный, но мы с мужем старались как сумасшедшие»

Этот удар в колокол означает, что пациент достиг своего долгожданного конца лечения, путь к которому был невероятно длинным и очень трудным

«Мой отец нашел дело по душе. Это его самое счастливое фото за последние 15 лет»

«Наш маленький чемпион делает свои первые шаги»

«Мы обручились во Французской Полинезии»

«День, когда мы забрали его из приюта»

Постоянные пассажиры прощаются с кондуктором в его последний рабочий день

«Пригласил маму на ужин и удивил ее билетами на концерт ее любимой группы»

«Остановитесь и просто полюбуйтесь, как прекрасна моя любимая Харли»

Чистая детская радость

Пусть ваш день будет таким же радостным, как этот блинчик

Поделитесь с нами в комментариях своими счастливыми событиями — пусть хороших новостей станет больше!