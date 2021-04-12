20+ кадров, которые совсем не похожи на привычные свадебные фото с голубями и улыбочкой

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Каждая невеста мечтает о том, чтобы ее свадьба прошла идеально, без нелепых случайностей. Но обязательно что-нибудь да пойдет не так. Однако не стоит расстраиваться, ведь курьезные ситуации тоже делают праздник незабываемым. Особенно если кто-то успел вовремя нажать на кнопку фотоаппарата. Некоторые даже специально организуют такие смешные моменты, чтобы свадебная фотосессия была с огоньком.

Мы в AdMe.ru считаем, что наличие нестандартных кадров — хорошая примета. Ведь то, что их не уничтожили, свидетельствует о том, что у жениха с невестой отличное чувство юмора. А значит, никакие жизненные перипетии не заставят их потерять оптимизм.

«Она вышла за меня замуж, несмотря на мой нос»

«Для нашей свадьбы моя жена сделала мне доспехи»

А так выглядел торт этой креативной пары

«Первый раз увидел свою невесту в свадебном наряде»

«У фотографа были небольшие проблемы из-за нашей разницы в росте»

Когда свадебная фотосессия чуть не стоила жениху телефона

«Вот фотография, максимально отражающая наше отношение к свадьбе»

«Моя мама и ее парень сегодня поженились»

Вот уж не предполагал, что фанатам «Звездных войн» и поклонникам «Звездного пути» разрешено вступать в брак. © Blacktron5000 / Reddit

«Нечаянно попал рисовыми зернами в лицо невесте. Кажется, ей это не очень понравилось»

«Моя сестра сегодня вышла замуж, но я лучше сфотографирую свой Rolex»

«В отеле одновременно проходило 5 свадебных вечеринок. Моя сестра и еще одна невеста решили посоревноваться в армреслинге»

«Считаю, что это мой самый крутой снимок за всю карьеру свадебного фотографа»

«Хотел сделать снимок невесты и жениха. Получилось неплохо»

«На фотографии запечатлен тот самый момент, когда мой брат опрокинул свадебный торт»

«На свадьбах моя девушка становится несколько несдержанной»

Да, женщины на свадьбах более эмоциональны, чем мужчины. Даже если они собаки

Отец невесты впервые видит ее в свадебном наряде

«Настоятельно рекомендую заменить девочек-цветочниц бабушками»

«Друзья моего мужа показывают, насколько потрясены его кольцом»

«Свекровь сказала, что на свою скромную свадьбу я могу заказать любую еду. И как настоящая австралийка я попросила хлеб с посыпкой»

Жена хотела разыграть мужа — надеть на свадебное платье костюм химзащиты, но закрутилась и забыла. А вот он ее протроллил. Они определенно два сапога пара

«Я: „Не тороплюсь замуж и не собираюсь ловить букет“. Тоже я»