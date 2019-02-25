20+ изобретательных школьников и студентов, которые найдут выход из любой ситуации

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Если вы считаете Барона Мюнхгаузена самым находчивым человеком, скорее всего, вы неправы. Вряд ли найдется кто-то сообразительнее детей. Их взгляду на мир и чувству юмора можно только позавидовать, а изобретательность отдельных личностей просто не имеет границ.

Мы в AdMe.ru считаем, что некоторым школьникам и студентам нужно давать премию за находчивость. Ведь взрослым определенно есть чему у них поучиться — смотрите сами.

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит...

Под рукой нет закладки? Положи в книгу бекон

Когда ребенок выбрал действительно волнующую тему для проекта

«Сколько волнений приносит научный проект для одной семьи?

Материалы: один ребенок, один недовольный родитель, полусырая идея, прокрастинация.

Результаты: 75 % детей плачут, 90 % родителей кричат, в среднем 15 часов семейного времени жертвуется на проект.

Вывод: все ненавидят научные выставки».

Учитель сказал: вы можете взять шпаргалку на листе бумаги, исписанном с одной стороны

Когда против домашки выступает мама

«Дорогая мисс Лагрин! Мой сын слишком хорош для того, чтобы делать домашнюю работу. Пожалуйста, задайте ему что-нибудь другое.

Подпись: мама».

Этот парень был школьным дилером Cheetos

Зачем покупать молоко, если можно набрать канистру в школьной столовой?!

Нет, а вы какого ответа ожидали?

Учитель долго думал, почему ученик так часто поглядывает на часы...

Все гениальное просто

«Ночью перед экзаменом понял, что не помню формулы площадей фигур. Нацарапал иголкой на гранях. Во время экзамена просто потер пальцем карандаш — и вот они».

Тайна длинных ногтей у школьниц раскрыта

Когда ты выбираешь технологии, но тщательно скрываешь это

Самый преданный фанат сериала «Доктор Кто»

«Тук-тук». «Кто там?» «Доктор». «Доктор Кто?» «Нет, просто доктор».

Быстро разогреть? Пожалуйста

Обведите в кружок наименьшее число

Лайфхак для истинных ценителей футбола

Сомнительное решение

«Как вы думаете, каково лучшее решение для проблемы перенаселения?» «Голодные игры».

Заботливый студент

Школьный проект, который лишь на первый взгляд выглядит как обычная кучка мусора

«Бригада»: начало

Новый способ запоминания информации

Когда знаешь, что правда на твоей стороне

«Я не сделал домашку, потому что не хочу делать школьные дела на выходных. Это время мне нужно для отдыха, прогулок с друзьями, просмотра телевизора и игр. А еще я не сделал задание потому, что от него я злюсь и грущу. Я занимаюсь тем, что делает меня счастливым, потому что хочу быть счастлив. А еще моя мама стала находить у себя седые волосы и пытается не переживать из-за этого. В реальном мире нет домашек, если ты не начальник или учитель. Домашка — это ненужная вещь для реального мира. Итак, мы не должны делать домашку в школе, потому что она не приносит пользы. Дело о домашнем задании закрыто по решению суда в пользу Эдварда Эммануила Кортеса».

Настоящий фанат Росомахи

«Какой твой любимый оттенок (Хью*)?» «Джекман».

* В английском слово hue также обозначает не только имя, но и оттенок.

Бонус: коротко об охране в вузе