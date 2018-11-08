20+ случаев, когда развязка оказалась гораздо занимательнее самой истории

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Вам когда-нибудь случалось подвозить леопарда? У каждого из героев нашей подборки был запоминающийся день: кому-то доставили помятую дверь, кто-то вместо шикарного вида с горы сфотографировал лишь туман, а кому-то повезло получить заказ на поездку, которой не стыдно похвастаться перед друзьями и коллегами. При взгляде на каждое фото из нашей подборки понимаешь, что за ним стоит целая история, которую хочется рассказать другим.

AdMe.ru уверен, что у каждого в жизни бывали ситуации, вызывающие легкое недоумение, досаду или смех.

«Я заказал доставку новой двери! Что это вообще такое, UPS?!»

«Покупатель подарил мне этот цветок. Затем сказал, чтобы я не трогал его, потому что он колется. И добавил, чтобы я не нюхал его, потому что он воняет»

Так выглядит мгновенная карма

У вас тоже так бывает?

Когда не совсем удачно заехал на автомойку

«У меня на крыше стояла надувная кошка к Хеллоуину. Прошлой ночью было очень ветрено. Вот что ждало меня утром. Чуть не случился сердечный приступ»

Как думаете, это IT-отдел или бухгалтерия?

«Заказывали пиццу на досуге, ее привезли не в 18:30, а ближе к ночи. Сегодня с очередным заказом пришло извинение. Позабавила позиция подарка»

Кормушка для белки превзошла все ожидания. Ночью лучше мимо не проходить

«Недавно у меня появилась новая работа, и здесь есть еще один Тайлер. Пришлось найти отличие, чтобы нас не перепутали»

«Классный Тайлер». «Тайлер».

Новость: ежемесячная аудитория Facebook превысила 2 млрд человек

Выстрел из тыквенной пушки на расстояние 274 м

Сторожевой пес оказался пугающе дружелюбен

«Осторожно, собака».

«Мы отпраздновали 145-летие одного из наших паровозов, бросив торт ему в топку»

«Моя кошка решила подружиться с нашим скелетом и забралась к нему на колени. Невинность этого момента просто взрывает мой мозг»

«Обещал своей девушке лучший пейзаж из всех, что она когда-либо видела»

Ну, справедливо

«То, что мой сосед по комнате встретил тебя на сайте знакомств, не дает тебе права лезть в мой холодильник. Заведи свою еду».

Когда хотел покрасоваться, а в итоге будешь чинить стол

Боль разочарования выглядит примерно так

«Новинки».

В Техасе женщина пыталась ограбить супермаркет, надев это себе на голову

Недорогой способ произвести впечатление на гостей

«Вас отравили».

«Друг вернулся из отпуска и обнаружил, что в его машину врезалась сова»

Вместо утреннего кофе

Когда рабочая поездка обещает быть интересной

Поделитесь с нами в комментариях своей историей с неожиданной развязкой.