20+ случаев, когда развязка оказалась гораздо занимательнее самой истории
Вам когда-нибудь случалось подвозить леопарда? У каждого из героев нашей подборки был запоминающийся день: кому-то доставили помятую дверь, кто-то вместо шикарного вида с горы сфотографировал лишь туман, а кому-то повезло получить заказ на поездку, которой не стыдно похвастаться перед друзьями и коллегами. При взгляде на каждое фото из нашей подборки понимаешь, что за ним стоит целая история, которую хочется рассказать другим.
AdMe.ru уверен, что у каждого в жизни бывали ситуации, вызывающие легкое недоумение, досаду или смех.
«Я заказал доставку новой двери! Что это вообще такое, UPS?!»
«Покупатель подарил мне этот цветок. Затем сказал, чтобы я не трогал его, потому что он колется. И добавил, чтобы я не нюхал его, потому что он воняет»
Так выглядит мгновенная карма
У вас тоже так бывает?
Когда не совсем удачно заехал на автомойку
«У меня на крыше стояла надувная кошка к Хеллоуину. Прошлой ночью было очень ветрено. Вот что ждало меня утром. Чуть не случился сердечный приступ»
Как думаете, это IT-отдел или бухгалтерия?
«Заказывали пиццу на досуге, ее привезли не в 18:30, а ближе к ночи. Сегодня с очередным заказом пришло извинение. Позабавила позиция подарка»
Кормушка для белки превзошла все ожидания. Ночью лучше мимо не проходить
«Недавно у меня появилась новая работа, и здесь есть еще один Тайлер. Пришлось найти отличие, чтобы нас не перепутали»
«Классный Тайлер». «Тайлер».
Новость: ежемесячная аудитория Facebook превысила 2 млрд человек
Выстрел из тыквенной пушки на расстояние 274 м
Сторожевой пес оказался пугающе дружелюбен
«Осторожно, собака».
«Мы отпраздновали 145-летие одного из наших паровозов, бросив торт ему в топку»
«Моя кошка решила подружиться с нашим скелетом и забралась к нему на колени. Невинность этого момента просто взрывает мой мозг»
«Обещал своей девушке лучший пейзаж из всех, что она когда-либо видела»
Ну, справедливо
«То, что мой сосед по комнате встретил тебя на сайте знакомств, не дает тебе права лезть в мой холодильник. Заведи свою еду».
Когда хотел покрасоваться, а в итоге будешь чинить стол
Боль разочарования выглядит примерно так
«Новинки».
В Техасе женщина пыталась ограбить супермаркет, надев это себе на голову
Недорогой способ произвести впечатление на гостей
«Вас отравили».
«Друг вернулся из отпуска и обнаружил, что в его машину врезалась сова»
Вместо утреннего кофе
Когда рабочая поездка обещает быть интересной
Поделитесь с нами в комментариях своей историей с неожиданной развязкой.
Фото на превью DonPepper007 / reddit