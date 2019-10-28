20+ доказательств того, что беременность — поистине незабываемое время

В первую беременность я перекрасила 2 стены в зале в кроваво-красный цвет. После выписки из роддома первыми моими словами мужу были: "Сюда же заходить страшно, как ты мог мне это позволить?!" А он такой: "А ты сама с беременной собой когда-нибудь пробовала спорить? Вот и я не смог".

Вторая беременность. Опять тяга к обустройству гнезда. И опять почему-то те же стены! На этот раз... оттенок желто-оранжево-коричневого, мягко говоря, напоминал охру с цветом детской неожиданности. Я помню, что муж довольно робко (раз 20) брал меня за руку и уводил в сторону от палитры, а вот продавец, который должен был смешать этот цвет, прямо так активно спрашивал: "Вы уверены? А может, вот этот? Давайте я вам покажу на экране, как это будет смотреться в интерьере?" Не помогло. © hopeandjob / Pikabu