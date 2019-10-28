20+ доказательств того, что беременность — поистине незабываемое время
Во время вынашивания ребенка в организме женщины бушует такой ураган гормонов, что нужно соблюдать осторожность и ей, и всем окружающим. Беременные начинают неистово хотеть съесть кусок газеты, туалетной бумаги и даже лимонного полотенца, плачут из-за того, что в доме кончились яблоки, ездят на вокзал нюхать шпалы и даже покупают домой ненужный брус.
Мы в AdMe.ru делимся с вами экстраординарными поступками женщин в положении, о которых рассказали они сами или их близкие.
- Я рыдала, когда ночью внезапно кончились яблоки. Тихонько рыдала на полу в кухне, чтобы не разбудить мужа. Мужа, который настолько черств, что не услышит мой тихий плач и не проснется с мыслью о том, что я страдаю по яблочкам. Как жить с таким?! Как ребенка растить? Он бесчувственный! Безжалостный эгоист! Но не буду же я его будить. Ему на работу! Прикрою обе двери и буду тихо плакать. Он сам должен почувствовать, что что-то не так. А потом я подумала о том, что дома есть репчатый лук. Сделала себе бутерброды из хлеба, лука, соли и растительного масла. Наелась и очень довольная пошла в постель с адской отрыжкой. © 2ruki2nogi / Pikabu
- "Мне не нравится, что у тебя на левой руке есть локоть!" — ночная претензия жены. 21-я неделя беременности. © koffboy / Twitter
- Моя беременная жена почти уговорила меня вырезать в матрасе дыру размером с ее живот, чтобы она могла спать не только на боках. Дорогая, я сделаю это, но матрас стоит $ 1 200! © Unknown author / Reddit
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5-й месяц беременности.
3 часа ночи.
Жена меня будит вся в слезах.
На вопрос, что случилось, с всхлипами объясняет, что хочет, чтобы я сварил ей борщ. Я не умею варить борщ!
3:05. Рыдания усиливаются.
3:06. Нахожу в интернете рецепт борща.
3:10. Выхожу из дома, сажусь в машину, еду в круглосуточный магазин за свеклой и капустой.
3:30 Я и ноутбук сидим на кухне, варим борщ (она смотрит телевизор и ест мел).
5:00. Зову ее есть побулькивающую красноватую жижу с капустой.
5:01. Она перехотела борщ, пока ела мел.
5:05. Она спит. Я ем борщ. Кстати, вышло очень вкусно. © ZS72 / Pikabu
- У жены во время беременности внезапно появилась непреодолимая тяга к телесериалам и мыльным операм. Проблема заключалась в том, что ранее она их на дух не переносила.
А теперь мне было дано задание покупать DVD-диски. Для всех продавцов я стал своим в доску парнем. Она была счастлива и начинала их незамедлительный просмотр, пока я раздевался в коридоре. Но самое страшное, что жена начинала мне их детально пересказывать! Это было ужасно. Я знал, кто от кого родила и кто с кем изменил. Когда я был на работе, она мне примерно раз в час звонила и говорила, что она не может дождаться вечера и ей необходимо ПРЯМО СЕЙЧАС рассказать мне, что было в той или иной серии. Самое странное, что она не звонила своим подругам и не пересказывала им эти нудные и неестественные сюжеты.
Я страдал. Старался спать на работе и не подходить к телефону. Мои робкие намеки на то, что, мол, мне неинтересно слушать про этих киногероев, абсолютно не находили у нее отклика. Она не слышала меня и продолжала свой монолог. Ситуация разрешилась случайно. Она внезапно родила. Начались схватки, далее роддом - и вместе с новорожденным ребенком и околоплодными водами вышли из нее все мыльные оперы. © AndoMitich / Pikabu
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В первую беременность я перекрасила 2 стены в зале в кроваво-красный цвет. После выписки из роддома первыми моими словами мужу были: "Сюда же заходить страшно, как ты мог мне это позволить?!" А он такой: "А ты сама с беременной собой когда-нибудь пробовала спорить? Вот и я не смог".
Вторая беременность. Опять тяга к обустройству гнезда. И опять почему-то те же стены! На этот раз... оттенок желто-оранжево-коричневого, мягко говоря, напоминал охру с цветом детской неожиданности. Я помню, что муж довольно робко (раз 20) брал меня за руку и уводил в сторону от палитры, а вот продавец, который должен был смешать этот цвет, прямо так активно спрашивал: "Вы уверены? А может, вот этот? Давайте я вам покажу на экране, как это будет смотреться в интерьере?" Не помогло. © hopeandjob / Pikabu
- Одноклассница рассказывала, что во время беременности все время хотела съесть туалетную бумагу марки Angel Soft. © MiaLaylia / Reddit
- Мой муж бутерброд во время завтрака надкусил. Я так расстроилась, разревелась, так обидно было. Он смеялся, успокаивал меня, но совершенно не понимал проблемы, ведь в холодильнике еще есть хлеб и колбаса, но вот попробуй объясни. Ведь это был мой бутерброд. На тот момент для меня это была трагедия. © burda123 / Pikabu
- Мне очень нравилось, как пахнет водопроводная вода. Прямо могла часами сидеть в душе, лить воду и нюхать. Родила и перестала чувствовать этот запах. Даже обидно немного. © Valery321 / Pikabu
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Моя первая беременность пришлась на 1988–1989 годы. Помню, сижу в гостях у подруги на кухне. Болтаем о разном. Рядом лежит газета. Я, не замечая, что делаю, отрываю кусок газеты, засовываю его в рот. Жую. Когда теряется вкус, достаю изо рта и кладу на стол. Отрываю следующий кусок газеты... Все это время мы увлеченно болтаем. Тут подруга спрашивает:
— Ты зачем мою газету ешь? Ты голодна?
Смотрю, передо мной лежит горка шариков из жеваной бумаги, а половины газеты нет. Я объяснила подруге, что тянет меня на газеты. Ничего не могу с этим поделать. То ли бумаги в организме не хватает, то ли свинца.
— И знаешь, что я выяснила? "Комсомольская правда" - самая вкусная газета. Честное слово! © MamaLada / Pikabu
- Моя беременность проходила нормально, без заскоков, а на 7-м месяце мне безумно хотелось понюхать щенят (они классно пахнут молоком). Кто-то мел жует, землю, а мне бы щенят понюхать. © Vikazha / Pikabu
- В отделе пиломатериалов стоял такой волшебный запах, что я, беременная, готова была остаться там на ПМЖ. Я обнимала брус. Мой многострадальный и героический муж мне его таки купил. Но дома он уже так не пах. Мне нужно было много бруса, чтобы пахло как в магазине. После родов как отрезало. © Aginskaiy / Pikabu
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Много лет назад я шла по заснеженным улицам. Из магазина вышла женщина с желтой авоськой, а из нее торчали перья зеленого лука, они завораживали своей сочной зеленью и напоминали о лете. Я просто не могла оторвать от них взгляда. Я не люблю лук. Но женщина, увидев, что беременная девушка, как буренка, не сводит глаз с ее зелени, уговорила меня его съесть с черным ароматным хлебом. Мы стояли в подворотне, как два злоумышленника, ели зеленый лук с черным хлебом и отчего-то смеялись. © feklalala / Pikabu
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Моя сестра стала просто одержима лимонами и даже попробовала на вкус теплое полотенце для рук с лимонным ароматом, которое подали в ресторане после трапезы. © RedditUserLou / Reddit
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Моя беременная жена уронила в чай печеньку с маслом и плакала 20 минут. Потому что она хотела пить именно этот чай. © Mainmen / Pikabu
- А я обе беременности болела перестановкой мебели дома. Во вторую беременность сама двигала огроменный диван и шкафы, потому что не под силу было ждать мужа, приспичило прям сейчас переставить диван. А еще я чертовски много пекла. Настолько, что отвалилась дверь духовки. Дважды. © DanyaRus / Pikabu
- Я чуть не расплакалась, когда ели с мужем шоколадку и он сам съел последний кусочек, даже мне не предложил. Развод, буду растить ребенка сама, как я вообще вышла за такого замуж. © Madelene / Pikabu
- Лучшее, что я сегодня слышала, было от беременной женщины, которая в споре с мужем сказала: "У меня 2 мозга, а у тебя 1!" © reigar1913 / Pikabu
- Сегодня с утра хотела тактично объявить начальству о своей беременности, в связи с которой я могу иногда отлучаться со своего рабочего места. Но вместо тактичной беседы вышло так, что я ворвалась в кабинет начальства - и меня внезапно стошнило прямо в урну. Собственно, вопросов ко мне больше не было. © kirsanlive / Pikabu
А какие необычные истории про беременность есть у вас или ваших знакомых?
Фото на превью AndoMitich / Pikabu