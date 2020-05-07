20+ историй про охранников, которые идеально легли бы в основу сюжета улетной комедии

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Михаил Галустян и его эталонный охранник-недотепа Бородач наложили отпечаток на всех представителей данной профессии. Теперь при виде секьюрити в торговом центре, супермаркете или в крохотном магазине многим из нас на ум приходит ставшая крылатой фраза «Понять и простить». Однако полагать, что все работники службы безопасности подобны этому сериальному герою, глупо. В реальной жизни все куда интереснее.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 20+ историй про охранников, от которых ваше настроение поднимется с 0 до 100 за пару секунд. А в качестве бонуса мы подготовили для вас одну мысль, которая посещала каждого, кто бывал в парфюмерных магазинах.

Cтою в магазине, выбираю сок, краем глаза замечаю, что со мной разговаривает охранник. Ну я вынимаю наушник и слышу слово «грех». Начинаю паниковать — думаю, может, украла что-то. Говорю: «Какой грех?» Он отвечает: «Выходить из нашего магазина 2 января без покупок — грех». Ненавижу всех, блин. © kohairi_kun / Twitter

Утром, заходя на работу, обратил внимание, что у нашего охранника появился планшет. Семеныч сидел крайне серьезный и неуверенно что-то нажимал на 10-дюймовом экране. Ну, думаю, теперь не будет скучно мужику — игры, сериалы, интернет. Присмотрелся получше — а нет, все нормально, сканворды на планшете разгадывает. © LLIauTaH / Pikabu

Моя мама (парикмахер) только что рассказала, что у них в салоне есть милый охранник, которому она часто бесплатно подстригает брови, за что он каждый раз в качестве благодарности тайно отсыпает ей горсть конфеток в сумку. © _tomato_hater / Twitter

Только что ко мне подошел охранник торгового центра и сказал, что мне нужно закрывать мою торговую точку после Нового года, так как он же видит, что покупателей нет и это не бизнес. © Karnero / Pikabu

У нас на работе охранником работает мужчина восточной внешности. И он постоянно с кем-нибудь разговаривает. Неважно, посетители или работники, — со всеми. Однажды начальник спросил его, чего он такой болтливый. Ответ был потрясающий: «Я что, русский учил, чтобы на нем молчать?» © ShyOwl / Pikabu

Веселые будни продавца-консультанта: новый охранник подошел к менеджеру и пожаловался, что я слишком мало улыбаюсь. Целый день я ходила возле него с улыбкой как у Джокера. Новый охранник подошел к менеджеру и попросил, чтобы я больше не улыбалась. © Wizard_Severus / Twitter

Иду спокойно по гипермаркету, набираю продукты, но без корзины. Ко мне подходят два охранника, хватают за руки и куда-то ведут. Я ничего не понял. И слышу по рации орут: «Идиоты, не этот, другой!» © AvengedS / Pikabu

Забрала утром посылки с почты и пошла в Федеральную службу судебных приставов. Там все серьезно и тебя на входе досматривают. Захожу, и тут одна из посылок начинает пиликать. Охранник № 1: «Оставляйте ее здесь и проходите». Охранник № 2: «А вдруг взорвемся?» Охранник № 1: «И слава богу». Настроение по жизни: охранник № 1. © SongOfaWhale / Twitter

Охранник в торговом центре отказал мне в просьбе оставить коробку крылышек KFC на посту перед входом в торговый зал, сказав: «Слушайте, не оставляйте, ради бога. Я 8-й час на посту. Придете, а крыльев не будет». © allls / Pikabu

Вышла с охранником покурить после работы. Охранник: «Замуж тебе надо, а не в офисе этом загибаться». Я: «Так я разведена». Охранник: «Ну тогда тебе больше не надо замуж, получается». Дальше курили молча и много думали. А ведь и правда, сходила ведь уже, хватит. © moonredstage / Twitter

Недавно наш охранник на проходной задержал заместителя директора с ворованной продукцией. Сразу выгнали. Пока работаем без охранника. © bodyker / Pikabu

Думала, что выгляжу неплохо, а потом охранник в «Ашане» заподозрил меня в краже 150 г винегрета. © almost_bergman / Twitter

Обидно, когда на заводской проходной тебя останавливает охранник и спрашивает: «Мужчина, что у вас под курткой оттопыривается?» А у тебя там пузо... © c921ym178 / Pikabu

Зашли в магазин, и на мне запикал металлоискатель. Охранник: «Девушка, что у вас в сумке?» Я: «Телефон и деньги». Охранник: «Странно, почему они так магнитятся...» Я: «Вероятно, я слишком притягательна». Подруга: *делает вид что не со мной*. © zabuivchivaya / Twitter

Вчера вечером ехал с работы. На плече небольшая сумка-мессенджер. При входе стоит стол, сидит тетка-охранник. Не вставая, просит поставить сумку на ленту рентгена: «Сумку на просмотр». Кладу сумку и говорю: «Передо мной двое шли с рюкзаками, почему вы до них не докопались, а к моей сумке докопались?» В ответ: «Так они в наушниках». © koem / Pikabu

Сижу в очереди в стоматологической поликлинике, втыкаю в телефон. Заходит охранник, спрашивает у посетителей, чья Audi у входа припаркована. Никто не отзывается. Подходит ко мне, так как я сижу чуть в стороне от всех: «Мужчина, там не ваша Audi?» Поднимаю голову от телефона. Охранник: «Нет, не ваша, на Audi еще заработать надо». Удаляется. © Lobotomist / Pikabu

С утра зашел в супермаркет (в Таджикистане). Насторожила пустота. Товаров полно, а людей нет. Кассира нет. Охраны нет. Я набрал корзинку еды, подошел к кассе, подождал. Никого не было. Я свистнул. Вышел сонный охранник из подсобки и сказал, что магазин закрыт, просто дверь открыта. © vadjan89 / Twitter

Охранник из подъезда подарил диск. Включил, а там 3 Гб записей с камеры лифта, где я танцую, пока еду. Выходить из дома теперь неловко. © aLookInside / Pikabu

Вот я часто шучу про то, что одеваюсь как бомж, но сейчас пранк вышел из-под контроля и новый охранник не хотел пускать меня на работу. Сказал: «Иди отсюда, бродяга, это частная территория». © hxmebxy / Twitter

Бонус: немного о наболевшем

Доводилось ли вам сталкиваться с чем-то подобным в жизни? Может, у вас есть своя уморительная история, связанная с представителями данной профессии?