20+ историй про людей, которые своей бестактностью кого угодно в тупик поставят
Наверное, нет в этом мире того, кто ни разу бы не сталкивался с бестактными личностями, после общения с которыми остается неприятный осадок. Порой таким людям хочется отплатить той же монетой, но элементарная вежливость не позволяет это сделать.
Мы в AdMe.ru уверены в том, что прямолинейность и бестактность — это разные вещи, но некоторые люди, увы, так не считают.
- Бывшая жена слегла в больничку, все серьезно. Вместе год уже не живем, у каждого своя жизнь, общаемся в основном по поводу общей дочери. Решил навестить перед операцией. Сидим болтаем в палате, и тут входит ее лечащий врач, на позитиве весь такой. Видит меня и во всеуслышание заявляет: «О, смотрю, у вас новый ухажер? Это хорошо!» Мне как-то пофиг было, но так можно дел натворить и подставить неслабо кого-нибудь. Мало ли, какие у кого секреты. © SkvozyA / Pikabu
- Давно мечтала о машине определенной модели, маленькой такой, кругленькой и своеобразной. Копила деньги. Наконец купила себе на 25-летие. Тут же познала людскую бестактность. Абсолютно все, кого я подвозила: коллеги, родственники, парень — не считали нужным сдерживать фразы типа «Ой, согласись, все-таки неудобные эти двухдверные машины», или «Какая-то она у тебя низкая», или «Не пожалела еще, что купила такую машину?», или «Ну что, уже поняла, что запчасти на нее не найдешь?». Стараюсь никого больше не подвозить. © Подслушано / Ideer
- Мы как-то с подругой ехали на озера (6 часов на автобусе). Билеты взяли в последний момент, и так получилось, что места были в разных концах салона. И рядом с моей подругой сидела тетка, которая 2 часа рассказывала по телефону знакомой, как она планирует удалять бородавки. Мне было слышно через 10 рядов.
Подруга вежливо просила не вести на публике столь интимные разговоры, ее проигнорировали. Тогда она набрала мой номер и стала так же громко и пронзительно пересказывать мне то, что говорила та тетка: «Ир, тут со мной рядом женщина сидит, встань посмотри, видишь? Так у нее на правом боку новая бородавка выскочила, муж заметил, а она сама только в зеркале увидела, муж зеркало держал, а зеркало маленькое, еле рассмотрела!»
Это был тот случай, когда весь автобус действительно если не ржал, то похрюкивал. Тетка повопила, назвала подругу хамкой, получила «собак» от других пассажиров. Молчала полчаса, потом снова взялась за телефон, и Света опять показательно набрала меня. Тетка даже говорить не стала — сбросила звонок. © unknown author / Bash.im
- Был у меня приятель, делали с ним навесы, летние кафе и т. п. Прошлой осенью его не стало. Я несколько лет уже не занимался той работой, но вот опять надумал. Звоню его жене и говорю: «Есть контакты рабочих, которые тебе не нужны?» Она ответила: «Могу дать контакты Володи».
Я вспомнил этого Володю: ему платили самый маленький аванс, потому что он в день все спускал, сколько ни дай. После он мне еще неоднократно звонил с просьбой одолжить ему денег. Впрочем, я их ему не давал.
Недели не прошло после того горя с моим приятелем, как Володя звонит его жене. Вдова еще от случившегося не отошла: в непонимании, как жить дальше и кормить детей. Володя: «А может, вы мне денег одолжите?» Вдова в шоке от наглости — слов нет. Объясняет ситуацию, заканчивает разговор. Через 2 часа опять звонок от него: «Был неправ, извините. Но, может быть, вы мне все-таки одолжите пару тысяч?» © Falcosha / Pikabu
- Недавно в метро слышала возмущение старой мадам: «Эта мамашка мне сказала, что это не мое дело! Представляешь? Мне, взрослому человеку, прохладно, а ребенку тем более. Я считаю, пусть бы она дочь потеплее одела! Не мое дело... А кто таким мамашкам будет говорить, как правильно?» © dyshitezhabrami / Twitter
- Как-то в парке некий мужчина спросил меня: «Чем ты занимаешься?» Я ответил: «Читаю и пишу». Он сочувственно посмотрел на меня и спросил: «Безработный?» Не в силах сдержать улыбку, ответил ему: «Я считаю, что человека должны знать по его интересам так же хорошо, как по его профессии. Между прочим, я инженер». © Amitabh B / Quora
- Пришла однажды к моей маме знакомая, которая страдает ерундой типа «вижу потоки из космоса» и т. п. Ну мама у меня человек наивный и верит в это все. В общем, выхожу я на кухню за едой и наблюдаю следующую картину. Сидит моя мама, эта знакомая протягивает к ней руки и говорит: «Я чувствую потоки из космоса». А я возьми да и ляпни: «Метеоризм?» © unknown author / Bash.im
- Забежала на днях за пудрой в магазин. Заранее присмотрела вариант. Иду к нужной полке, зову консультанта, чтобы достали выбранное. Подходит дама, смотрит на меня и интимно-заботливо мне такая: «Это дорогая пудра». И стоит ждет чего-то. Типа я что, засмущаюсь и убегу? Или стану доказывать, что могу ее себе позволить? © Ардна Скела / AdMe
- У нас с женой маленький ребенок. И многие люди, особенно малознакомые, спрашивают что-то вроде: «Когда за следующим собираетесь?» Вот серьезно, я сказал тебе имя своего ребенка — и ты тут же будешь лезть в нашу личную жизнь? © Birdamus / Reddit
- Выхожу из машины, иду к банкомату. На пути, с краю дорожки, стоит мужик лет 45. К нему подходит тучная дама и, толкая в плечо, говорит: «Привет, Сергей! Ты что, не узнал, что ли?» А Сергей тем временем с ужасом на лице, пытаясь поймать равновесие, начинает быстро пятиться назад очень мелкими шажками. Я понимаю, что Сергей сейчас упадет, подскакиваю к нему и хватаю за руку. Сергей мне: «Спасибо!»
Поворачиваюсь к даме и говорю: «Вы что делаете? Не видели, что он мог сейчас упасть?» Она в ответ: «Да это Серега, у него инсульт недавно был, вот я и решила подойти проверить, узнает или нет». © mixas.n / Pikabu
- Мамашка лет 50 и ее дочка лет 30 останавливают меня посреди торгового центра и, как девочку, отчитывают за высокие каблуки. Неприлично при моем росте носить каблуки, оказывается. Не знала, что и ответить. © Светлана Анисимова / Facebook
- После родов поправилась, сильно комплексовала из-за этого. И вот знакомая при муже говорит на улице: «Как ты раскоровела, а вот мама твоя всегда худенькая, учись у нее!» Я даже не знала, что ответить на такую бестактность. © Светлана Светлана / Facebook
- Моя сводная сестра позвонила мне в середине рабочего дня и сказала: «Эй, мама звонила. Твоего папы не стало. Ладно, пока». © kidvjh / Reddit
- Сломался фен, пошла в магазин за новым. Стою у прилавка, разговариваю с продавцом о том, какой лучше выбрать. Она громко, хорошо поставленным голосом мне говорит: «У вас волосы жиденькие, вам лучше этот фен взять. Вот были бы густые, тогда вон тот подошел бы». Все, кто был в пределах слышимости ее голоса, повернулись и посмотрели на мои волосы. Меня словно окатили с головы до ног ледяной водой. Молча повернулась и ушла. © Тихая мышка / AdMe
- Мы с женой обратились к маме ее лучшего друга, работавшей риелтором, когда искали дом. Очень четко изложили, что и где хотим купить. Она продолжала показывать нам городские дома с гораздо большей площадью в районах, где «поблизости есть отличная начальная школа», притом что эти варианты сильно превышали наш бюджет. Ее оправдание было следующим: «Я пытаюсь позаботиться о ваших будущих детях. Ваша семья расширяется, и моя работа — заботиться о своих клиентах». © Dangerous_DM / Reddit
- Была у меня подруга. Знакомы с ней были больше 20 лет. В мае мой сын съездил за ней, привез ко мне домой, нажарил мясо, накрыл стол, пока мы были у меня в оранжерее, гуляли по саду. Вечером сын отвез ее домой — все ок!
Звонок на следующий день: «Так отдохнула, все у тебя хорошо и красиво, но цветы (во дворе) — полная гадость! Надо сажать крутые растения!» А у меня по принципу английского сада. Да-а, такого хамства я давно не видела! Через пару дней, когда она позвонила, я сказала, что общаться с ней не хочу. © Гала Леонова / Facebook
- У меня дефект речи еще с тех пор, как я только начал говорить. В детстве я не мог связать больше пары слов. Сейчас стало легче, но бывает тяжело: заикаюсь на своем имени в 90 % случаев. Ненавижу, когда кто-то спрашивает: «Ты что, забыл свое имя?» © asha1985 / Reddit
- Коллега открывала свой рождественский подарок на глазах у всех. Когда она поняла, что внутри, то сказала: «Я надеялась на что-то получше». © NeverBeenDownVoted / Reddit
- Я была на 8-м месяце беременности. Моя тетя сказала: «Бог мой! Ты такая огромная! Нет, серьезно, просто широченная!» © Vladamirs***tin / Reddit
- Ненавижу людскую бестактность! В магазине, где я тружусь, раньше работала женщина почти в 2 раза старше меня. Блондинка, как и я. И каждый, кто раньше покупал что-либо у нее, спрашивает: «А где ваша мама? Я у нее брал». А у меня мама умерла месяц назад. И все внутри переворачивается, когда я слышу этот вопрос. Почему бы просто не купить что надо без дополнительных вопросов? Люди уходят, а я остаюсь с мыслями о своем горе, о котором они мне без конца напоминают. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня подруга, живет в другом городе, в наш приезжает раз в полгода-год. Я в ее отсутствие вышла замуж во второй раз. Через какое-то время она приехала, я пригласила ее к нам с мужем в гости, ну и заодно прошедшую свадьбу отметить.
И вот в процессе застолья эта Клава встает и толкает речь: «Дай бог, чтобы у тебя, подруженька, хоть в этот раз все было нормально, а то одни негодяи тебе попадались. Вот Вася был такой, а Женя — вот эдакий». Не, я как бы не скрывала ничего от мужа, но от таких пожеланий почувствовала себя крайне неловко. © Ирина / AdMe
А вам доводилось встречать бестактных людей, которые любят ляпнуть не подумав?
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