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20+ историй про людей, чьим сверхспособностям позавидовали бы даже герои Marvel

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Кто из нас не мечтал (в детстве или уже будучи взрослым) уметь передвигать предметы силой мысли, становиться невидимым или перемещаться в пространстве? А многочисленные супергеройские фильмы последних 10–20 лет только усиливали это дикое желание. Однако есть такие персоналии, которым все эти киношные истории невдомек, так как у них и в самом деле есть настоящий дар.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 20+ историй о людях, которые на своем примере доказывают, что все мы немного «люди Икс». А в качестве бонуса мы подготовили один твит, под которым совершенно точно подпишется каждый из вас.

  • У моей начальницы есть сверхспособность: если ей кто-то врет, что заболел (отравился, температура под 40, вывих и прочее), и не выходит на работу, то в течение дня она обязательно встретит или увидит его в городе живого и здорового. Немного побаиваюсь ее. © «Подслушано» / Vk
  • Моя племянница (ей 21 год) обладает неведомым мне колдунством: дети на ее руках вырубаются. Любой ребенок. Любого возраста. Отключается через 5–10 минут, если посидит у нее на коленях. Она их не качает, они просто сидят. © Ckott / Pikabu
  • Я очень много играю в компьютерные игры. И на почве этого у меня появилась вот такая суперспособность: когда мне снятся кошмары, я просто захожу в меню, жму выход и просыпаюсь. А говорят, ничего полезного в играх нет. © nikita5130 / Pikabu
  • Моя сверхспособность — спать в самолете. Всегда засыпаю практически сразу при взлете и просыпаюсь только при посадке. Если меня разбудили, засыпаю потом в течение минуты. На соседнем кресле мне на ухо орет ребенок — не проблема, буду дрыхнуть под его ор. Недавно приехала в аэропорт выспавшаяся, и это все равно ничего не изменило. Я проспала 3 перелета подряд, даже не опуская спинку кресла. Но есть и обратная сторона: я так же легко засыпаю за рулем на трассе, и вот это уже очень страшно. © «Подслушано» / Vk
© 1morepandabear / Twitter
  • Вечер, двор. Гололед, дорога в горку. Девушка на машине не может заехать, буксует в колее. Нас четверо, идем помогать. Вперед вырывается товарищ (к слову, девушки у него давно нет) и с ходу один выталкивает застрявшую автоледи, которая тут же скрывается за горизонтом. Мы ему в шутку что-то типа «ну ничего себе, ты сильный» и все такое. На что он, задумавшись, отвечает:
    — О-о-о, это все моя способность...
    — ???
    — ...отпугивать женщин. © MegoChP / Pikabu
  • Моя суперспособность — придумывать гениальный ответ на обидную реплику через час, день, неделю, год, век, эру... © palnom6 / Twitter
  • У моего парня была суперспособность ставить вещи в проходе или в ключевых узких местах посреди коридора или в дверях, перед лестницей, на ступеньках. Все: ведра с водой, пылесос, чемоданы, коробки, ящики с инструментами или громоздкое барахло — он всегда ставил именно там. А я в своем доме люблю передвигаться быстро, ночью свет не включаю, чтобы не просыпаться. Говорила много раз — не помогло. Итог: из-за этого расстались, а у меня перелом 2 пальцев на ноге, шрам на лбу и много сильных ушибов. © «Подслушано» / Vk
  • У меня настолько фиговая память, что через 2 года я абсолютно не помню сюжет фильма и смотрю как в первый раз. © byterskartohoi / Pikabu
  • Помню, лет в 8–10 ездил к бабушке в село, и туда приезжал дядя. Он рассказал, что умеет становиться невидимым, но только когда темно и не видно. А ведь я верил в это и реально восхищался этим талантом. © PaRos / Pikabu
© blvck_forward / Twitter
  • Открыл в себе суперспособность: поехал в «Икею» со списком из 5 пунктов, купил 5 товаров и уехал. © korowin69 / Twitter
  • Окончил школу — начали ремонтировать школу. Окончил вуз — начали ремонтировать вуз. Переехал в другой город — начали капитальный ремонт дома. Лежал месяц в больнице — после выписки начали ремонтировать отделение. Начинаю что-то подозревать... © SilentHell42 / Pikabu
  • У меня есть сверхспособность: рядом со мной ломается техника, перегорают лампочки, глючат гаджеты. Это работает, только когда я злюсь. Начала встречаться с айтишником, он удивлялся, смеялся и даже с ужасом смотрел, как его компьютеры выдают ошибки, стоило нам поругаться. Когда его уволили, он поехал документы подписывать, а я отправилась с ним. Итог: ему предложили выплатить премию задним числом, чтобы только он починил все в офисе. Решили, что он ловко и незаметно хакнул все компьютеры в тот день. © «Подслушано» / Vk
  • Моя суперспособность — узнавать о классных группах спустя 5 лет после их дебюта. © thnksmom_ / Twitter
© Wizard_Severus / Twitter
  • Ждал друга в машине и услышал на улице разговор мальчика и девочки лет 6 о суперспособностях:
    — А какая у тебя способность?
    — Я не знаю, а у тебя?
    — А я дебил. Мама так сказала, когда я рассказал ей, что могу бегать со скоростью света. © Blueber / Pikabu
  • У моего приятеля очень хорошее восприятие времени. Если спросить его, который час, то он четко назовет время, минута в минуту (ошибка максимум в 1–2 мин., но при мне никогда не ошибался). Говорит, что ему стоит всего разок утром посмотреть на часы — и все, его организм ведет отсчет от того момента. Может, есть какой-нибудь феномен такой? Я лично считаю, что он рептилоид. © leo33240 / Pikabu
  • В детстве меня отправили в летний лагерь. Через месяц лагерь закончился, и я с нетерпением ждал, когда меня заберут родители. Я помню, что сидел на лавочке и мечтал о том, как было бы здорово обладать навыком телепортации. Я бы мгновенно перенесся домой. Летнее солнце припекало, листья убаюкивающе шелестели, и в траве стрекотали всякие кузнечики. Я прикрыл отяжелевшие веки и в следующее мгновение открыл глаза уже дома, лежа на кровати. «Получилось! — мелькнула в голове мысль. — Я сумел телепортироваться домой!» Я решил сохранить свои суперспособности в секрете. Прошло много лет, но я никому так и не раскрыл свой секрет. На днях я забирал сына от бабушки. Он сладко дремал на большой кровати. Я отнес его в машину и уложил в детское кресло. Уже садясь за руль, я вспомнил про свою тайную суперспособность. Я повернул ключ зажигания, и машина тихонько завелась. Я понял, что теперь сын унаследовал мою суперспособность. Было немного грустно. Мы неспешно поехали, и процесс телепортации начался. © romakok / Pikabu
© twidade_Iucks / Twitter
  • Теще недавно бахнуло 70, купили ей смартфон новый, модная вся, только есть одно но: она не пользуется телефонной книгой. Совсем. Она все свои контакты помнит наизусть и каждый номер набирает по памяти. Ей невдомек даже прокрутить список вызовов, сколько ни объясняли. Я туда глянул — навскидку номеров 40. Разных. И все не сохранены. © MrGerasim / Pikabu
  • У меня есть одна сверхспособность. Все, чем бы я ни увлекалась, подхватит кто-либо из друзей или знакомых в считаные дни. Занималась хендмейдом — мама оторваться третий год не может, а мне через месяц надоело. Муж теперь тащится по парфюмерии, подруга по бейсджампингу, брат по компьютерным играм. И все нашли свои увлечения через пару дней после меня, до того их это в принципе не интересовало. Но грусть в том, что я всех заражаю своими хобби, а себе так ничего и не нашла. © «Подслушано» / Vk
  • Моя суперспособность — терять что угодно где угодно. Я только что в квартире потеряла швабру, которую ТРИ МИНУТЫ НАЗАД держала в руках. Дали бы мне перчатку Таноса, фиг бы он потом ее нашел. © _kutsium / Twitter
  • У меня есть личная фишка: на все ступеньки я должна встать непременно правой ногой. С любой лестницы необходимо спуститься, окончив именно на правой ноге. Мозг сам быстро просчитывает ступеньки. Все ступеньки по дороге к дому уже давно просчитаны за много лет. Наверняка это ОКР. Но блин! Почему это неприменимо к обучению, к жизни вообще? Это же какие-то сверхспособности мозга, почему они не применяются к чему-то полезному?! © «Подслушано» / Vk
  • Суперспособность мужчин № 1: в темноте, в полудреме, отвернувшись в другую сторону, найти женскую попу и положить на нее руку. © LizKokhanova / Twitter

Бонус: а что, эта мысль звучит вполне логично

© laiichka / Twitter

А у вас есть какая-нибудь суперспособность или в крайнем случае супернеспособность? Делитесь своими историями в комментариях.

Фото на превью «Подслушано» / Vk
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4k