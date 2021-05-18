20+ историй про детские игрушки, услышав которые каждый опытный родитель вздохнет: «Плавали, знаем»
У каждого взрослого, вне зависимости от того, есть у него дети или нет, найдется множество историй про игрушки. Кто-то до сих пор в восторге от радиоуправляемых машинок и конструкторов, другие же с улыбкой вспоминают о любимых палочках и камешках. Сейчас, когда полки магазинов буквально ломятся от всевозможных ярких и красочных вещей, найти подходящий подарок ребенку — дело пустяковое. Но, похоже, старшее и подрастающее поколение расходятся в представлениях о том, что же такое хорошая игрушка.
Мы в AdMe.ru исследовали опыт пользователей интернета и отобрали несколько историй об игрушках. Некоторые вещи вызывают живой восторг у детей, а вот взрослых в лучшем случае повергают в недоумение.
- Ребенку подруги было тогда года 2. Сижу у них в гостях. Подходит дите с игрушечным паровозом, который должен ездить и петь, но сломан. Сует его мне и на своем «лялячьем» говорит, мол, чини, дядя Дима. Ну я и починил. Оказалось, он был специально сломан матерью этого чада во избежание нервного срыва. © Dimasik3000 / Pikabu
- Придумал, как совместить приятное с полезным. Нарисовал на спине футболки гоночную трассу, выдал дочкам машинки, а сам улегся и наслаждаюсь отдыхом и массажем. © Piratey_Pirate / Reddit
- Люди, вы серьезно покупаете игрушки детям? Я вот работала няней у разных малышей. Так лучшим развлечением были обычные картонные коробки: мы делали из них разные штуки. Хватало коробки обычно недели на 3, потом просто выкидываешь и притаскиваешь новую. © ZirePhiinix / Reddit
- У дочки был игрушечный телефон. Там жмешь на кнопку — и он начинает рассказывать сказку «Умка». Сказку не помню вообще, потому что кнопка дочерью нажималась бесконечно, а в момент каждого нажатия телефон останавливал повествование и начинал с самого начала. Выглядело это так: «Умка, белая медведица, Умка, Умка, Умка бел Умка Умка Умка белая медведица Умка Умка Умка Умка». Я прямо был счастлив, когда телефон замкнуло. До сих пор глаз дергается от слова «Умка». © heartless7 / Pikabu
- Лучшая игрушка — это веник. Масса применений. Хочешь — кукла, хочешь — лошадка, хочешь — балалайка. Хочешь — опахало. Да много чего еще. © ɹ0qɐʇnɯ / AdMe
- Накупили дочурке кучу игрушек. А ее любовь — это картонная коробка, пластиковая труба и палка с веревкой. © Mhinc / Reddit
- У нас игрушки работают вахтовым методом. Как только дети что-то забрасывают, прячу эти вещи на чердак, через пару месяцев достаю, а остальные, наоборот, прячу. Все довольны. © noyogapants / Reddit
- Жили мы на 3-м этаже, и окно кухни располагалось как раз над лавочкой около подъезда. На лавочке той сидели бабушки. А мне подарили дудку! Значит, бабушки будут слушать концерт духового инструмента! Эх, как я старалась. Правда, бабушки не оценили, но терпели долго. Сначала исчезли бабушки, потом куда-то пропала дудка. Бабушки вернулись, а дудка — нет. © ZveZda666 / Pikabu
- С мужем и дитем (1 год) гуляем по магазину игрушек. Я указываю на полку с игрушками: «Хорошие игрушки для моторики!» Муж ребенку на ухо: «Идем, я покажу тебе правильные игрушки с моториком» — и направляется к полке, где радиоуправляемые машинки и вертолеты. © unknown author / Bash.im
- Принесешь обычно пакет игрушек, а ребенок из всего многообразия выбирает пакет. Моя дочка в прошлой жизни однозначно была котиком. Потому что любимые игрушки у нее — это пакеты, коробочки и тапки. Ну и обои ободрать. © Alexa35 / Pikabu
- Покупаю я в подарок игрушку — робота, который ходит, светится, издает громкие звуки. Продавец, молодой парень, спрашивает: «Своему ребенку покупаете?» Я в ответ: «В подарок». Он говорит: «Вас проклянут!» © Rozo4ca / Pikabu
- Когда игрушек становится слишком много, мы с детьми садимся и выбираем, какие оставляем, а что можно отдать. После этого относим ненужные в ближайший благотворительный магазин. А еще храню пустые коробки и картонные втулки из-под туалетной бумаги. Они прям отлично подходят для всяких поделок, поездов например. © Lesley Ann Barklay / Quora
- Чтобы вдохновить дочурку на уборку игрушек в ее комнате, придумали такую идею. Просто просить все собирать, понятное дело, бессмысленно, поэтому даем ей задания. Например, нужно собрать всех кукол в ящик. Потом нужно найти все маркеры и убрать их пенал. И отлично работает. © Lesley Ann Barklay / Quora
- Хорошо, когда у тебя есть дети. Если на геймпаде сели батарейки, всегда можно вытащить парочку из любимой игрушки сына. © zloygik / Twitter
- Настоящая магия — это, никуда не опоздав, найти розового зайчика в груде других розовых зайчиков, мишек, лягушек и прочего зверья, когда в ряд стоят 4 одинаковые корзинки с игрушками. При этом дитя рыдает, до выхода из дома 3 минуты, и надо еще после себя бардак не оставить. © unknown author / Bash.im
- Работаю в приемной у педиатра. Звонит мне тут мамочка, а на заднем плане ребенок ревет. Оказалось, что они забыли у нас любимую игрушку чада. Ну и удивилась я, когда выяснилось, что это баллончик с пеной для бритья. © coolcatscait / Reddit
«Пена для бритья. Для легкого, мягкого и удобного бритья».
- Оставалась пара клубочков пряжи, решила связать ребенку зайчика. Ну и немножко добавила креатива: глаза зайке сделала из пуговиц — разного цвета и размера. Показываю готовую игрушку мужу, а он прямо испугался. Говорит, на Франкенштейна похож. Я немного походила, подумала. Возможно, он все-таки прав и надо глазки зайке перешить. Сказала об этом мужу, а он, видимо, чтобы подбодрить меня, говорит: «Да нет, в конце концов, в жизни каждого ребенка должна быть игрушка, которой он будет бояться». © 50kgSchastia / Pikabu
- Старшему дитятке 11 лет. Так вот, я все эти годы в автоматы, пистолеты, машинки, самолеты и роботов вставляю перед динамиком ватные диски. Звук какой-то есть, а мне по ушам эти хрипы и вопли не бьют. © ZoneEvil / Pikabu
- Дочь моя маленькой еще совсем была. И было у нее развлечение, которое мы называли «опрос населения». Причем, пока не ответишь на ее вопрос, она на другого члена семьи не переключится. И вот спрашивает как-то: «Мама, когда ты была маленькой, у тебя была любимая игрушка? Какая?» Отвечаю: «Мишка». Ребенок интересуется, как его звали. И узнает, что Потапыч. Идет с такими же вопросами к бабушке. Потом к деду. А тот возьми и скажи, что любимой игрушкой был магнит. Тут ребенок и завис. © Дуболго Пичай / AdMe
- Я купила ребенку ватрушку, а катаюсь на ней сама. Ватрушка «взрослого» размера, 110 см. Ну да, это я хотела ватрушку, себе ее и купила. А ребенок у меня осторожный, боится. Может, и к лучшему. © Anca / AdMe
- Поставили сына в угол за то, что игрушки не собирает, он выходит и говорит: «Я подумал». Потом посмотрел на игрушки и заявляет: «Пойду лучше еще постою». © unknown author / Bash.im
- Была у нашей дочки игрушка — телефон в форме Микки Мауса. Он еще говорил разные штуки. Дочурка его просто обожала. Как-то вечером посмотрели мы с мужем ужастик и легли спать. А на работу ему надо было вставать рано утром, так что перемещался он по дому в полной темноте и на цыпочках, чтобы никого не разбудить. И вот ночь, тишина, я слышу тихие шаги, а потом неожиданно громкий голос говорит: «Привет, я Микки Маус». Видно, бедный муж был еще под впечатлением от фильма ужасов, потому что рявкнул: «Вот зараза!» — и Микки Маус отправился в полет прямо на улицу. © Mary Jo Fellers Fraley / Quora
- Как можно не купить дочкам бензопилу? Взял Bosch — и работай, как говорится. © AVSokolov / Twitter
- Я счастливая мать 3 отпрысков: 8 лет, 5 лет и 2 года. И весь дом буквально забит разнообразным барахлом. Кроватка младшего вообще напоминает Ноев ковчег — столько там мягких игрушек. В душе я настоящий минималист, поэтому горы игрушек по всему дому вызывают у меня зубовный скрежет. Придумала отличную фишку с коробками: все, что поломано, испорчено или просто бесит, упаковывается в коробки, которые отправляются в кладовку. Если спиногрызы обнаруживают пропажу, просто говоришь: «Не знаю, не видела, но попробую поискать». Возвращаешь — и превращаешься в героиню. Если спустя пару месяцев ни про одну игрушку не вспомнили, можно избавляться от всего этого. © Adrienne Gomer / Quora
- Попыталась как-то избавиться от лишних игрушек своего сынули. Выбрала самые, на мой взгляд, ненужные и спрятала их подальше глухой ночью. Проходит пара дней, и чадо является ко мне с серьезным видом. И перечисляет все пропавшие вещи, интересуясь тем, куда же они подевались. Даже какую-то отломанную детальку вспомнил. Больше я таких рейдов не делала. © Jo Eberhardt / Quora
А вы когда-нибудь покупали игрушку, только чтобы затем пожалеть об этом?