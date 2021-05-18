20+ историй про детские игрушки, услышав которые каждый опытный родитель вздохнет: «Плавали, знаем»

У каждого взрослого, вне зависимости от того, есть у него дети или нет, найдется множество историй про игрушки. Кто-то до сих пор в восторге от радиоуправляемых машинок и конструкторов, другие же с улыбкой вспоминают о любимых палочках и камешках. Сейчас, когда полки магазинов буквально ломятся от всевозможных ярких и красочных вещей, найти подходящий подарок ребенку — дело пустяковое. Но, похоже, старшее и подрастающее поколение расходятся в представлениях о том, что же такое хорошая игрушка.