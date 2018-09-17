20 пользовательских историй, которые докажут, что быть взрослым — самая тяжелая работа

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В детстве казалось, что быть взрослым нереально круто, ведь можно приходить домой во сколько захочется, разбрасывать вещи и есть те самые вредные чипсы. А на деле? А на деле, взрослый мир, набитый обязанностями и дедлайнами до отказа, так и норовит показать, кто тут на самом деле босс.

Мы в AdMe.ru засели на Pikabu, «Подслушано» и в «Палате № 6», чтобы отобрать самые жизненные пользовательские истории о том, что все мы безнадежно повзрослели. А в финале статьи вас ждет трогательный бонус.

Купил себе на 40 лет фитнес-браслет. Мужчины уважительно смотрят, мол, решил себя человек в форму привести, девушки улыбаются... И только друг сразу спросил: «Давление измеряет?» @PivBear

Пошли с сыном на колонку за водой, стоим набираем бутылки. И тут я вспомнил, как в детстве с друзьями весело обливались, гонялись друг за другом, а потом топали обрывать абрикосы и сушить футболки на футбольных воротах. Решил побаловаться с сыном. Начал его обливать, а тот обиделся, сказал, что я дурак и намочил его смартфон...

Мама пришла из магазина с громадной пачкой кукурузных палочек и пересказала диалог с продавщицей.

Продавщица, увидев пачку: «О, мой ребенок без ума от таких палочек! Ваш, наверное, тоже?»

Мама: «Мой тоже. Только моему через месяц будет 20».

Продавщица: «Что вы?! Моему завтра 21».

Поговорили. @GrozaKabasikov

В детстве всегда говорил: «Если мне не будет хватать денег, то я, когда вырасту, ограблю банк, спрячу деньги в лесу, отсижу в тюрьме и выйду богатым человеком». Сейчас мне 30 лет, жена, ребенок. И, знаете, мои детские фантазии уже не кажутся такими уж бредовыми. @SalchakVV

Проснулся я сегодня принимать поздравления и подумал: «Вот мне сегодня 40 лет, а я все еще не знаю, кем буду, когда вырасту». @Glover3

Собрались переезжать из съемной квартиры, где прожили более 15 лет. Во время сборов откуда-то нашелся мой мобильник, который якобы у меня украли в 2005 году, точнее я так думала. Это был мой первый Siemens. Купила на барахолке зарядное устройство. О боги, телефон работает, а на нем мои wav-файлы! Как же клево слушать медляк, «сатисфакшен» и остальную кучу дребедени. Вернулась в те недалекие 2004–2005 годы. Всплакнула.

Хорошо, что детские мечты не сбываются, иначе мне бы сейчас было 35, у меня был бы черный ВАЗ-2109 с тонированными стеклами и я бы на рынке продавал картриджи для Dendy и Sega. @Say2626

Когда рассказал племяннику 11 лет о том, что в его годы мы с друзьями во время ледохода катались на льдинах, он сказал: «Дядя, ты что, в детстве совсем тупой был?» И тут я решил про догонялки на деревьях, карбид в бутылках, прыжки со второго этажа стройки в сугроб и взрывание дихлофоса в костре не рассказывать. @tihy

Сегодня купил курицу за 10 рублей, ананас за 5 и набор посуды на 6 персон за 2 рубля. Боже, какое счастье — играть в «магазин» с дочкой! @PivBear

У моего друга сын научился ползать. Но только назад. Вперед двигаться он не может, только пятиться, но зато довольно быстро и азартно. Как только он видит игрушку или что-нибудь интересное — радуется и ползет. От нее. Назад. Когда отползает достаточно далеко, он теряет ее из виду и ищет новые интересные вещи. Видит что-нибудь новое, радуется и опять ползет. Опять не к цели, а от нее. Бесконечность и разочарование.

К чему это я? В его движении я увидел свою жизнь... @BritvaOkkama

Моей бабушке 73 года. Она ходит на йогу, фитнес, занимается плаванием, настольным теннисом, поет в хоре. А я в свои 22 хожу с грелкой на пояснице, ибо продуло.

Недавно вспомнил, как с сыном Сашкой за грибами ходил. Он совсем маленький был — годика 4. Ну я, чтобы интереснее тихая охота шла, когда гриб находил, говорил: «Что-то здесь грибами пахнет, надо поискать». И ждал, пока сынок гриб найдет.

Сашка был в восторге от того, что находит больше грибов, чем папка, а я, умиляясь детской наивности, с высоты своего роста высматривал новую добычу. Так мы с ним по лесу и ходили. И вскоре Шурка уже сам с серьезным видом начал принюхиваться и повторять мои слова и, что самое странное, находить грибы!

Эту историю я ему на прошлой неделе напомнил и спросил:

— Сын, а как ты тогда грибы находил? Неужели действительно по запаху?

— Пап, ну ты вообще наивный. Как находил? Так же, как и ты: сначала видел гриб, а потом говорил, что здесь им пахнет. Я же маленький был, а не умственно отсталый!

И тут я почувствовал себя немного балбесом... @MAPK.TBEH

Из-за усталости уснул в маршрутке. Просыпаюсь от того, что кто-то трясет меня за плечо. Дальше диалог:

— Что, уже конечная?

— Нет.

— А зачем вы тогда меня разбудили?

— Я испугалась: подумала, что вы умерли.

Хороший у меня вид, если вызываю у людей такие мысли... @Y.Semmy

Сегодня с кошкой сели завтракать. Себе из холодильника достаю сосиски, а кошке — корм в пакетике. Читаю этикетку корма: «40 % натурального мяса». Глянул на свои сосиски. Грустненько.

Муж купил мне шикарный спортивный костюм и кроссовки, чтобы я ходила заниматься в зал и привела себя в форму. В итоге в этом шикарном костюме я все лето ездила с друзьями на шашлыки.

2013 год.

Знакомые-ровесники задают один и тот же вопрос:

— Ну что, вышла замуж?

— Нет.

— А когда? Почему?



2018 год.

Задают тот же вопрос:

— Ну что, вышла замуж?

— Нет.

— Ну и не надо! Нечего там делать! @Guzelchik1408

Этим вечером 5-летняя дочка похвасталась мне своим рисунком, где были нарисованы она, мама и дверь, «потому что папа на работе». Я сначала посмеялась, а сейчас что-то взгрустнулось мне. @feonova

Мне 20, но порой так хочется выйти вечерком из подъезда, сесть на лавочку к соседским бабулям, посплетничать, послушать их истории. А в завершение попеть старые душевные песни, да еще и под баян какого-нибудь дедули.

Моя жадность — мой стимул к саморазвитию. Научилась делать маникюр с гель-лаком, укладывать плитку, обшивать конструкции гипсокартоном, укладывать ламинат, устанавливать сантехнику, собирать и реставрировать мебель и много чего по мелочи. Э — экономия.

Скачала себе олдскульный черно-белый тетрис. Сижу играю. Мне будто снова 8 лет — счастье. Вспоминаю старую байку, в первый раз услышанную от старшей сестры: «Наберешь 999 999 очков — тебе покажут мультик!» А я, наивная, так ждала его, залипала в тетрис часами... И тут во время игры мне показывают рекламу утюгов.

Прекрасное далеко, ты оказалось еще более жестоким, чем я думала. @portulakis

Бонус: история, которая доказывает, что почувствовать себя ребенком можно в любом возрасте

Как-то очень сильно похолодало на улице — то ли минус 25, то ли минус 30. Прихожу на работу, замерзла, пока бежала. А там коллеги тоже только с улицы пришли, замерзли. И решили мы, прежде чем дела начинать, чайку горячего попить. Заварили чай, разлили по чашкам, сели, пьем чай — греемся.

И вдруг наша начальница нам говорит: «Мне моя мама с утра позвонила и говорит, мол, Аня, сегодня похолодало, не забудь штаны теплые надеть». Я чуть чаем не поперхнулась, ведь начальнице в тот момент было 76 лет от роду.

Я ее спрашиваю: «Анна Ивановна, а маме сколько же лет?» А она отвечает: «95. Как хорошо иногда почувствовать себя ребенком!» @baskakovame

Давайте все дружно позвоним своим близким и узнаем, как у них дела. Это ведь так важно! А после поделитесь с остальными историей, которая вызывает слезы ностальгии. У вас же есть такая?