20 историй о животных-воришках, которые утащат желаемое даже из-под носа хозяев
Домашние любимцы есть у многих из нас. Каждый счастливый хозяин знает, что питомцы — умные и изобретательные существа. В попытках достать желаемое их не остановят ни двери, ни высота, ни даже отчаянные вопли хозяев.
Мы в AdMe.ru обожаем рассказы о шалостях четвероногих друзей. Увлекательные истории читайте в нашей подборке.
- Приготовил своей кошке лакомство. Когда я собирался положить пару кусочков угощения на ее когтеточку, она прыгнула на меня со своей башни и выбила пакет из рук. В итоге моей кошке досталось все угощение из пачки, а мне удалось спасти только два кусочка. © OceanBytez / Reddit
- Раньше были пирожные, украшенные сдобными грибочками (кондитерскими). И как-то принесла мама таких пирожных и оставила их на столе. Приходит, а у грибочков шляпок нет. Причем у всех. Так как мы с братом детьми были, все подозрение пало на нас, точнее на брата, потому что я сладкое не любила. Долго его стыдили за то, что не признавался, пока однажды снова не купили эти пирожные и не увидели, как кот аккуратно и методично зубами снимает эти шляпки. © Yanna1991 / Pikabu
- Кошка стащила кусок копченой селедки. Заныкала. Робот-пылесос «вымыл» всю квартиру селедкой. Почувствуй свежее дыхание... © Ketbest / Pikabu
- Лиза — кошка явно с криминальным прошлым. Она считает, что, если ничего не украла, день пропал зря. Но сегодня ей не повезло. Когда она проверяла, нельзя ли утащить баночку консервов у Барсика, ее «поймал» пакет. Он крепко держал Лизу, пока мама не освободила.
- Когда жили в частном доме, в холодном коридоре был шкаф с полками, на него зимой ставились для заморозки подносы с пельменями. Как-то мы налепили столько, что в шкафу не поместилось, — поставили сверху. У нас были пес, метис джек-рассел-терьера, и кот на свободном выгуле. Утром мама вышла на улицу. Заходит, рассказывает: открывает дверь, на шкафу сидит кот, внизу сидит пес. Котяра лапой скидывает псу пельмешку, потом сам жрет. Скидывает, жрет. Скидывает, жрет. Причем если псу стало стыдно, то кот и усом не повел. © Gula Skazka / AdMe
- Кот любит человеческую еду. Всю! Включая чай, жевательных медвежат — что угодно. Отучали его воровать много лет — без толку. Сегодня утром он съел половину острого «Доширака», дополнительно заправленного чили (люблю я острое), а потом провел незабываемые моменты на лотке с песнями... Кажется, случайный урок судьбы усвоен: картошка с сосисками стоят нетронутыми. © Подслушано / VK
- Лет 30 назад был у нас доберман. Кормили его хорошо, но он был из ненасытных. Однажды мама купила себе зимние кожаные ботфорты до колена (шикарная покупка по тем временам) и убрала их в шкаф до зимы. Пока никого не было дома, пес достал один и объел голенище до состояния сабо, только молния сбоку осталась. Мама сильно на него обиделась и неделю с ним не разговаривала — пес страдал. Потом она его все-таки простила. На следующий день он с чистой совестью доел второй сапог. © Подслушано / VK
- Как-то давно жил у нас кот. В лоток ему стелили старые газеты. Он был привередлив и каждый раз требовал свежую, а если не успеем поменять, то делал дела на пол. И вот я с ужасом обнаружила, что муж постелил в лоток свежую телепрограмму. Я ругала его, он отнекивался... И однажды я своими глазами увидела, как кот тащит программу с телевизора себе в туалет! С мужа обвинения сняла. © Подслушано / VK
- Был у моей мамы в деревне пес — обычная дворняга. Так вот, когда куры гуляли по двору, он лежал за конурой. Лежал и ждал, пока какая-нибудь курица не заберется внутрь его будки (а домашние куры любят заныкаться). Затем он заваливался поперек выхода из конуры, и курица уже не могла выйти. И сидела она там, родимая, пока яйцо не снесет. Как только в будке появлялось яйцо, Бобик ее сразу же выпускал. И «приз» был его. Долго он этот фокус проворачивал, пока матушка не сообразила, что к чему. Больше куры возле будки не гуляли. © Mila.Taburetkina / Pikabu
- У меня живут две кошки — беременная и мама 4 котят. Сегодня я зашел в их комнату и увидел, как беременная кошка забрала котят на свою лежанку. Я переложил котят обратно. Через час я увидел такую картину: котят снова похитили, но теперь все 6 кошачьих поп сидят на одной лежанке. Беременная кошка держит одного котенка в зубах, а мама-кошка села на оставшихся. © I_am_dean / Reddit
- Был у моего чертова кота «период воришки»: он утаскивал мои украшения и ватные палочки, а потом разбрасывал их по дому. Однажды пропало мое фамильное кольцо. Я уже смирилась с тем, что его потеряла, но несколько дней назад я увидела, как кот что-то отчаянно пытается достать из-под холодильника. Я нагнулась, и — о боже! — это мое кольцо! Коту досталось много обнимашек. © Xena93 / Reddit
- Мой кот стащил мой телефон и сделал кучу селфи. Вот одно из них. © Spacekid- / Reddit
- Вспоминаю начало 2000-х. Мама на Новый год купила пару свежих огурцов на стол. Стоили они тогда как крыло самолета. Но это не помешало нашему котану обгрызть их. © Kuzneka / AdMe
- У мужа был животный «подряд»: кот сидел на столе и лапами скидывал конфеты на пол, а на полу собакен разворачивал их и ел. Долго не могли раскрыть тайну пустых оберток на полу. © Yanna1991 / Pikabu
- Жил у нас замечательный пес по кличке Булат. Умный, строго воспитанный, глупостей не совершающий... Утром в субботу я приготовила блинчики с творогом. Один блинчик поставила на стол, зову дочь завтракать. Дочь приходит — блина нет. Первая мысль: у Булата сдали нервы и он спер блин. Заглядываем с дочкой под стол — пес с недоумением на нас смотрит, крошек на полу нет.
Ладно. Заполняем тарелку блинами, завтракаем. Вдруг мы с ней слышим странный звук. Я резко наклоняюсь и заглядываю под стол. Под столом, давясь и лихорадочно глотая куски, Булат пожирает сворованный блинчик! Все это время он просто держал его во рту, чтобы не спалиться! © purga / Pikabu
- У моего щенка есть дурная привычка — воровать салфетки со стола. Отучить его от этого занятия не получилось, поэтому я стал подкладывать вместо салфеток листья салата. Щенку понравилось! Теперь от его воровства есть польза, хотя бы для здоровья. © SeaShopping1060 / Reddit
- Старший кот со склонностью к веганству. Сварила брокколи, ушла в полной уверенности, что котам это не нужно вообще. Захожу на кухню — этот обормот стоит и жрет мои брокколи! Так же петрушку с кабачками и сырой картошкой. Однажды съел полкастрюли перловки. © Шельн Шелли / AdMe
- Когда-то моя собака втихую сожрала мой именинный торт, весь причем. Как-то на Новый год она решила угоститься и съела все новогоднее мясо. Пока накрывали на стол, потеряли бдительность буквально на минуту — и тарелки с жареными баклажанами как не бывало.
- Кошка воровала и прятала мои вещи, которые лежали в сумке. А потом украла обувь у соседки. С возрастом у нее прошло это «увлечение». © Galdur / AdMe
- Заметили как-то, что кот начал все съедать и добавки просить. Ну решили, что скачок роста, стали побольше накладывать. Кот жрал с удовольствием, по несколько раз в день подходя на кухню за добавкой. Так продолжалось пол-лета, пока хозяин в один прекрасный день не обнаружил что в глазах двоится: на диване сидели два идентичных кота расцветки таксидо. Оказалось, что уже пару месяцев у них в доме жил приблудный котяра-двойник и семья из 4 человек ни сном ни духом не ведала. Мужик в доказательство фотку прилагал — там, действительно, как ксероксом было отпечатано два клона. © Стриж3109 / AdMe
А за каким «преступлением» вы однажды застали своего питомца? Как отреагировали на проделку четвероногого друга?
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