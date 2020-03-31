18 историй от работников кафе и ресторанов, которые знают всю кухню общепита изнутри
В сфере общественного питания нет вторых ролей: официант, повар, кассир, менеджер — все члены команды чрезвычайно важны, ведь их задача — вкусно кормить дорогих гостей. Но иногда что-то идет не по плану, и тогда на свет появляются классные истории из мира общепита.
Мы в AdMe.ru вдоволь посмеялись над ситуациями, произошедшими с людьми по обе стороны барной стойки, и решили поделиться лучшими.
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Пришли как-то к нам двое. Парочка - парень с девушкой. Ко мне подошел парень и попросил на десерт положить кольцо и красиво его вынести. Картина маслом: стоят 10 официантов, улыбаются, играет марш Мендельсона, парень встает на одно колено и говорит:
- Выйдешь за меня?
Вот честно, тут даже я бы согласился. А она:
- Нет! - и убегает из кафе.
А парень постоял на одном колене еще пару минут, поднялся и говорит мне:
- Она не в первый раз так, не переживай. © Mau0HeZzz / pikabu
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Летом у нас в ресторане завелась кошка с котятами. Месяц их безуспешно пытались изловить и сдать в приют. В клетки-ловушки подкладывали стейки, но кошки не велись. Сегодня кошки официально победили и остаются в ресторане, потому что они всем нравятся. © FaidEyren / twitter
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Сидит как-то парочка за столиком и воркует:
- Ты моя хорошая.
- Только твоя?
- Ну конечно, чья же еще?
- Ну мало ли, может, у тебя еще кто-то есть.
- И что? Ты-то все равно моя.
И их щебетание мигом превратилось в скандал. © Nerkom / pikabu
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Нам заказали банкет на природе, где нами тут же заинтересовалась ватага псов. Я объяснил новенькому бармену, чтобы он не отходил от барной стойки, рядом с которой находились готовые блюда. Вдруг у одной из официанток выскользнул из рук поднос с посудой, и бармен вышел из-за стойки, чтобы ей помочь. Этого и ждала собачья бригада: псы мигом схватили мясо и скрылись с ним в перелеске. © EvilSailent / pikabu
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Работаю в престижном ресторане в центре Москвы, из ряда тех, куда ходят мужики во фраках и женщины в вечерних платьях, увешанные бриллиантами, как новогодняя елка. И знаете что? Регулярно обнаруживаю наклеенные под столами жвачки. © Podslyshano / twitter
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Я профессиональный сушист. Одна клиентка пожаловалась администратору, что ее суши недостаточно «инстаграмные». Пришлось забрать тарелку и выложить суши сердечком. Дамочка пищала от восторга, а в конце вечера зашел ее спутник, понимающе пожал руку и оставил очень хорошие чаевые. © Sartomasy / pikabu
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Клиент в книгу жалоб написал свой отзыв и ушел с серьезным лицом прежде, чем мы начали читать:
- Хотелось бы выразить благодарность официанту за отличное обслуживание. Безусловно, она мастер своего дела, но есть одна просьба: пусть она улыбается почаще, у нее очень красивая улыбка, которая способствует улучшению аппетита. © byMuLTiK / pikabu
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Заходит компания, к ним подбегает Макс, меню раздает, комплиментики отпускает. Увидел частого гостя и спрашивает:
— А где ваша милая дама? Не приболела?
Девушка рядом покраснела, а потом как заорет на весь зал:
— Ах ты, скотина, изменщик!
Поворачивается к официанту и говорит:
— Я его жена! — и убегает из кафе. © Schastje / pikabu
«У нас в ресторане вырубили свет, и это все напоминает мне дешевый фильм ужасов с томатным соком вместо крови».
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Работаю в кафе. Пришла девушка, на стойке спросила, есть ли у нас в меню "битье посуды". Взяла себе кофе, выпила, разбила с размаху чашку, оставила деньги и ушла. © Podslyshano / twitter
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Я пыталась работать поваром в кафе на побережье. Вот вам мой совет: никогда, ни в коем случае не заказывайте солянку, потому что у нас хозяин говорил:
- Остался кусок буженины, в слизи уже? Промыть, и в солянку. Сосиски просроченные? В солянку! Так, товарищи официанты, все, что не доели гости из нарезок, несем сюда. Надкусанное? Не беда - в солянку! © Naytly / pikabu
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У нас в ресторане на музыкальном канале иногда появляется реклама средства от запоров. Я удивлен, что до сих пор никто из гостей ничего не сказал. © kitchen_creww / twitter
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Работаю официанткой. Клиентов не было, делать было нечего. Придумала историю о том, как зашла к нам пара: оба высокие, она худенькая и большеглазая, он мужественный. Но оба грустные. Сидели, пили чай, разговаривали, потом заплатили и ушли, а на чаевые оставили свои обручальные кольца. © Gray6891 / twitter
А вы смогли бы работать в сфере общепита? Может быть, у вас даже есть такой опыт?
Фото на превью Podslyshano / Twitter