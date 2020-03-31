18 историй от работников кафе и ресторанов, которые знают всю кухню общепита изнутри

Пришли как-то к нам двое. Парочка - парень с девушкой. Ко мне подошел парень и попросил на десерт положить кольцо и красиво его вынести. Картина маслом: стоят 10 официантов, улыбаются, играет марш Мендельсона, парень встает на одно колено и говорит:

- Выйдешь за меня?

Вот честно, тут даже я бы согласился. А она:

- Нет! - и убегает из кафе.

А парень постоял на одном колене еще пару минут, поднялся и говорит мне:

- Она не в первый раз так, не переживай. © Mau0HeZzz / pikabu