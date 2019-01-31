20+ историй от первого лица о том, каково это — быть женщиной

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Женщин нельзя обвинить в недостатке самоиронии. Будь то проблемы на работе, недопонимание в отношениях или неудавшийся макияж — в любой ситуации можно найти повод если не для веселья, то хотя бы для ироничного замечания.

Мы в AdMe.ru попробовали посмотреть на этот мир глазами женщин, и вот что из этого вышло.

Ничто не останется незамеченным

Когда сделала прическу, чтобы пойти на встречу, а она отменилась

Когда все лето работала и под конец решила немного загореть

Порой приходится правильно расставлять приоритеты

Девушки с густыми волосами знают все о настоящих трудностях

Чего хотят женщины

«У кого-нибудь когда-нибудь стиральная машина портила бюстгальтер? Деликатный режим, ты мне солгал. Ты испортил его. Он так хорошо сидел, а ты взял и испортил его»

Никогда не спорьте с беременной девушкой

И так каждый день в душе

«Для кого я брею свои ноги?»

Как же приятно помогать другим, пусть даже не по своей воле

Друг: «Будь готова к 7:30». Я в 7:30:

Только девушки могут прочувствовать эту разницу

Когда косметика уже не справляется

«Сегодня я искала нужную одежду и нашла вот эти вещи с бирками. Думаю, я покупала их около 2 лет назад, но совершенно забыла об этом»

Ну вы чего, это же так просто

Когда нужно ответить парню и лучшая подруга проверяет твой текст, чтобы убедиться в том, что ты не похожа на слабачку

Когда числа совпали, но совсем не те

Что, по мнению мужчин, можно купить на 1 000 рублей и что можно купить на них на самом деле

Закон резинки для волос, наконец, сформулирован

«Я с накрашенными ресницами и без них»

О чем грезит женщина за 30

Когда насмотрелась туториалов «Как придать губам объем» и решила повторить

Времена меняются. И приоритеты тоже

Когда твоя подруга вычисляла все о нем по инстаграму, а ты по фейсбуку и теперь вы пытаетесь собрать все в общую картину

Похоже, здесь действует тот же принцип, что и с «кудрявыми гвоздями»

Замечали, что мы выбираем шампунь, который нас сильнее оскорбляет? «Для сухих, ломких, мерзких, прямо фу, волос». То что нужно!