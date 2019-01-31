20+ историй от первого лица о том, каково это — быть женщиной
Женщин нельзя обвинить в недостатке самоиронии. Будь то проблемы на работе, недопонимание в отношениях или неудавшийся макияж — в любой ситуации можно найти повод если не для веселья, то хотя бы для ироничного замечания.
Мы в AdMe.ru попробовали посмотреть на этот мир глазами женщин, и вот что из этого вышло.
Ничто не останется незамеченным
Когда сделала прическу, чтобы пойти на встречу, а она отменилась
Когда все лето работала и под конец решила немного загореть
Порой приходится правильно расставлять приоритеты
Девушки с густыми волосами знают все о настоящих трудностях
Чего хотят женщины
«У кого-нибудь когда-нибудь стиральная машина портила бюстгальтер? Деликатный режим, ты мне солгал. Ты испортил его. Он так хорошо сидел, а ты взял и испортил его»
Никогда не спорьте с беременной девушкой
И так каждый день в душе
«Для кого я брею свои ноги?»
Как же приятно помогать другим, пусть даже не по своей воле
Друг: «Будь готова к 7:30».
Я в 7:30:
Только девушки могут прочувствовать эту разницу
Когда косметика уже не справляется
«Сегодня я искала нужную одежду и нашла вот эти вещи с бирками. Думаю, я покупала их около 2 лет назад, но совершенно забыла об этом»
Ну вы чего, это же так просто
Когда нужно ответить парню и лучшая подруга проверяет твой текст, чтобы убедиться в том, что ты не похожа на слабачку
Когда числа совпали, но совсем не те
Что, по мнению мужчин, можно купить на 1 000 рублей и что можно купить на них на самом деле
Закон резинки для волос, наконец, сформулирован
«Я с накрашенными ресницами и без них»
О чем грезит женщина за 30
Когда насмотрелась туториалов «Как придать губам объем» и решила повторить
Времена меняются. И приоритеты тоже
Когда твоя подруга вычисляла все о нем по инстаграму, а ты по фейсбуку и теперь вы пытаетесь собрать все в общую картину
Похоже, здесь действует тот же принцип, что и с «кудрявыми гвоздями»
Замечали, что мы выбираем шампунь, который нас сильнее оскорбляет? «Для сухих, ломких, мерзких, прямо фу, волос». То что нужно!
Какое из этих наблюдений показалось вам знакомым? Хотели бы добавить что-то к этому списку?
Фото на превью Depositphotos, gertarius / pikabu