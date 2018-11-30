20 историй от официантов, чьи клиенты выкидывали такие номера, что даже чаевых не надо

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Работа у официантов трудная, но интересная. Им каждый день приходится общаться с десятками разных людей. Конечно же, не обходится без забавных и необычных случаев. Например, могут пожаловать энергетические вампиры и заказать вашу ауру или мужчине вдруг захочется отобедать сырой картошкой. А еще есть такие рестораны, где к капучино вам могут предложить сало.