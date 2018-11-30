20 историй от официантов, чьи клиенты выкидывали такие номера, что даже чаевых не надо
Работа у официантов трудная, но интересная. Им каждый день приходится общаться с десятками разных людей. Конечно же, не обходится без забавных и необычных случаев. Например, могут пожаловать энергетические вампиры и заказать вашу ауру или мужчине вдруг захочется отобедать сырой картошкой. А еще есть такие рестораны, где к капучино вам могут предложить сало.
AdMe.ru собрал реальные случаи из жизни официантов, которыми они поделились в пабликах «Подслушано» и «Палата № 6».
- Работаю официантом в престижном ресторане столицы. У нас было закрытое мероприятие в честь дня рождения какой-то шишки. Так вышло, что сразу две женщины пришли в одинаковых нарядах. Весь вечер они недовольно зыркали друг на друга. Где-то часа через полтора после начала одна из них меня подозвала к себе и предложила кругленькую сумму за то, что я каким-либо способом «случайно» испорчу платье второй барышни. Естественно, я отказался, ведь полчаса назад вторая предложила мне сумму в два раза больше.
- Пришел завсегдатай, который оставлял много чаевых, всегда в сопровождении телохранителя. У меня была запара, подошла к нему и с улыбкой говорю: «Вам „Боржоми“, энергетик и большой смузи?» Мужчина удивленно смотрит на меня и отвечает: «А у вас официант сам решает, кто что будет?» Оглядываю зал — телохранителя нет. Ошибочка вышла, это был какой-то другой гость, просто похожий.
- У нас были завсегдатаи: татуированная пара с пирсингом, где дама казалась в два раза выше и шире своего спутника. За столом они заигрывали друг с другом. Когда девушка заказывала, парень говорил: «Мне кажется, вы хотели бы съесть больше». Она кокетливо отвечала: «Знаешь, я так и сделаю» — и заказывала для себя еще три блюда. Они были странные, но счастливые. @significantmundanity
- Как-то наблюдал за ссорой глухонемой пары. Девушка яростно что-то писала, сгорбившись над столом, я не переставал приносить ей стопки салфеток для слез и новых письменных обвинений. Все это время парень просто спокойно ел. Но ушли они все-таки вместе, вознаградив меня чаевыми, поэтому все было не так уж плохо. @midgetT-rex
- Однажды к нам пришла очень странная пара: они были одеты в мрачную готическую одежду и представились энергетическими вампирами. Сказали, что не нуждаются в человеческой пище, но все равно заказали еду. Потом попросили официантку постоять рядом, чтобы они смогли насытиться ее аурой. Пара взялась за руки, закрыла глаза и сложила губы трубочкой, затем они откинулись на сиденья и блаженно вздохнули, как будто только что отобедали индейкой. Коллега получила неплохие чаевые за свою «вкусную» энергетику. @hexiron
- Будучи студентом, работал официантом в разных ресторанах. Примечательно, что везде, где меню предусматривало роллы, наблюдал, как какой-нибудь посетитель, оглядываясь по сторонам и убеждаясь, что слежки за ним нет, выпивал остатки соевого соуса из соусницы. Ничего такого, но таким посетителем являлся минимум каждый третий из заказавших суши. Охранники рассказали, что постоянно наблюдают такое зрелище. Даже пробовали считать: 50 человек за день.
- Был у нас как-то раз один интересный заказик: попросили почистить одну картошку и порезать дольками. Мужику просто очень захотелось сырой картошки. Вот такой странный у нас народ.
- В ресторанной сфере уже около трех лет и на глупые вопросы вроде «что такое борщ?» научилась реагировать спокойно. Но одна дамочка меня убила, точнее мою коллегу. Сначала она просила говяжий мАдальон. На вопрос о прожарке ответила: «Ой, не надо, давайте лучше мидии». Коллега спросила: «Которые в сливочном соусе?» На что получила ответ: «Нет. С кровью».
- Работаю официантом в казино. Наличкой тут не пользуются. Вчера мужчина выиграл крупную сумму денег и оставил на чаевые 100 тыс. рублей фишками. Жалко, но пришлось все отдать в общий счет. В конце все поделили, мне досталось 10 тыс.
- Я работаю в театре-ресторане, где люди обедают и одновременно смотрят постановки на сцене. Мы устраиваем фальшивые розыгрыши: победительница, ничего не подозревая, выходит на сцену за своим подарком, а потом появляется ее парень и делает предложение. Однажды один из посетителей пошел дальше — он решил спеть песню. Парень заметно нервничал и успокаивал себя выпивкой. Мы, как обычно, провели розыгрыш и пригласили девушку из зала. Она стояла перед 4 сотнями человек, и парень вдруг начал петь что-то невнятное о том, что изменил девушке с ее сестрой и жалеет об этом. А затем он встал на одно колено перед ней. Обычно в этот момент все аплодируют, но гости были в замешательстве, а девушка под рокот толпы затрясла головой и сказала: «Нет, что вообще с тобой?» Наш менеджер не нашел ничего лучше, чем заполнить паузу словами: «Ну, как-то так». @AgainstBelief
- Раньше я работала в японском ресторане. И да, официанты доедают остатки блюд после гостей: целые роллы, суши, картошку фри. Однажды гуляла у нас компания. Заказали японские чебуреки (вроде наших пирожков с мясом). Когда они ушли, я убирала стол и обнаружила целехонький чебуречек, облизнулась, отнесла в подсобку, откусила... А внутри оказалось васаби. Заменили начинку.
- Обслуживал столик: парень и девушка лет 20 на вид, заказывал парень, а девушка кивала и влюбленно вздыхала. Парень — красавец, не отнять. Получив счет, отдал его девушке. Она округлила глаза, а он улыбнулся и попросил чаевые оставить, потом просто встал и ушел. Девушка, краснея, умоляла подождать, пока мама деньги переведет, и расплакалась. Я успокаивал и обещал помочь. Оплатил, она просияла, оставила номер — и исчезла. Вскоре они развели так еще два соседних кафе.
- Однажды наблюдала такое свидание: парень достал маленькую черную коробочку и встал на одно колено. Когда девушка открыла коробку, он сбежал. Внутри была небольшая записка. Прочитав ее, она заплакала. Оказывается, он порвал с ней. Это было и смешно, и грустно одновременно. @Stepan1894
- Однажды я обслуживал парня, который очень сильно нервничал, потому что пришел на свидание впервые за последние 3 года. Он рассказал, что познакомился с девушкой в тиндере, но она опаздывала уже на 2 часа. Наконец она пришла, парень возбужденно вскочил, чтобы поприветствовать ее, на что она ответила: «Ты Джо? Хм, нет, спасибо» — и ушла. Бедный Джо, зато мы с ним знатно покутили в тот вторник. @Corticulture
- Работала я как-то в ресторане при отеле. На каникулах к нам приехала группа детей лет 9–11, у которых были оплачены ужины. И вот однажды подходит официант к столу, чтобы поставить ребенку горячее, и, услышав какую-то смешную историю, улыбается. На вопрос ребенка, почему он смеется, официант ответил: «Смешной ты!» Ребенок не растерялся и сказал: «Это зарплата у тебя смешная». Хохотали всем коллективом минут пять.
- Однажды мне вместо чаевых какие-то люди оставили пачку майонеза, полбатона и два стика кофе. И на этом спасибо.
- Вам когда-нибудь официант предлагал к капучино сало? Или к латте немного хрена для вкуса? Я однажды, заработавшись, предложила это двум гостьям. А еще сказала, что буду сегодня их заказом.
- Приходит гость, просит кофе с собой, взбиваю пенку для капучино, и тут подбегает официант с фразой: «Пол — это лава, пять, четыре, три...» Барная стойка вся в молоке, гость в шоке, зато успела.
- Как-то к нам пришла очень пафосная супружеская пара со своими родителями, хотя кафе далеко не премиум-класса. Им постоянно что-то не нравилось: то вилка недостаточно чистая, то льда мало, то музыка громкая. Заказали суши и попросили подать к ним вместо соевого соуса терияки. Я бегу к повару, он говорит, что у нас его нет. Женщина очень возмущается и зовет администратора, который ей еще раз объясняет, что у нас нет терияки. Тогда мама женщины берет меня за руку и заговорщически шепчет: «Я не хотела вам говорить, но моя дочь — „Мисс России“, поэтому вы должны найти ей то, что она просит». В общем повар просто добавил мисо-пасты и уксуса в соевый соус. «Мисс России» с упоением ела свои роллы, все были довольны.
- Когда пришла работать в ресторан, период адаптации давался мне очень тяжело. Коллега, дабы меня подбодрить, рассказывает: «Вот видишь парня? (Показывает на одного из лучших официантов.) Так вот, когда он еще стажировался, его попросили убрать стол, то есть грязную посуду со стола. А он взял стол и понес».
А с вами на работе случаются забавные ситуации? Расскажите нам в комментариях.