20+ историй от людей, чей новогодний корпоратив удался на славу

Алексей устроился к нам и парализовал рабочий процесс полностью. Коллектив по большей части девичий, а парень видный. К новогоднему празднику объявили местный проект «Голос», куда нужно было отправить видео своего пения. Алексей отправил тоже, немного смущаясь от восхищенных писков новых фанаток. Смущаться было отчего. В ноты и ритм не попадал, единственной отрадой был покачивающийся в тесной рубашке торс и голубые глаза. За это и голосовали, да так активно, что Алексей получил главный приз — выступление на новогоднем корпоративе для самого важного начальства. С профессиональным звуковиком, кордебалетом и в роскошном зале. А потом Алексей пропал.

Когда он пришел забирать свою офисную кружку, у него спросили, чем вызван такой резкий уход. «Все просто, — сказал он, лениво улыбаясь фанаткам. — Меня на корпоративе заметили, в шоу-бизнес пойду. Всю жизнь мечтал». С тех пор девочки вздыхают потише, а скорость работы даже увеличилась. © MadTillDead / pikabu

Работник отдела по персоналу заказал конференц-зал отеля. Когда мы приехали на корпоратив, там уже проходила чья-то вечеринка, потому что в отеле решили перестраховаться: вдруг одна компания не появится. Итак, 300 человек пытаются разделить пространство, рассчитанное максимум на 200. Недостаточно стульев и столов. Начали приносить еду — блюда, подогретые в микроволновке, обжигающе горячие снаружи и замороженные внутри. Пришлось заказывать пиццу. В следующем году компания забронировала то же место, потому что после всего, что было, сделали огромную скидку и пообещали, что в этот раз будет лучше. Не было. © Shas_Erra / reddit

Что нам обещали: мы пораньше уйдем с работы, пойдем в 5-звездочный ресторан, любезно оплаченный шефом, разделим подарки, которые нам подарили клиенты. Что мы получили: нас заставили работать сверхурочно, босс купил нам пакет несвежих пончиков, и мы устроили «вечеринку» в офисе, где нас заставляли смотреть музыкальные клипы в течение 3 часов. Ах да, босс забрал домой все подарки. © coturnixxx / reddit