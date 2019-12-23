20+ историй от людей, чей новогодний корпоратив удался на славу
Новогодний корпоратив — это всегда особая атмосфера. К нему основательно готовятся, его с нетерпением ждут, неформальная обстановка способствует тому, что некоторые коллеги решают оторваться по полной. О том, что там произошло, говорят потом весь год, а о подвигах особо отличившихся сотрудников слагают офисные легенды.
Мы в AdMe.ru знаем точно: праздники закончатся, а коллеги останутся, поэтому желаем вам веселых вечеринок на работе, воспоминания о которых будут полны радости, а не запоздалых сожалений.
- Пошла на первый в этом коллективе корпоратив. Все с налаченными челками и в костюмах культурно гуляют. Я лихорадочно начала соображать, как бы слиться с местностью. Ничего умного в голову не пришло, поэтому я пошла теряться среди танцующих. Танцевать во хмелю — идея так себе. Помню, плясала гопак под The Offspring. Помню, танцевала рок-н-ролл, неистово размахивая руками и ногами, а вокруг одно начальство. Я вроде как в центре круга, и они подбадривают меня, хлопая. Так стыдно мне наутро не было ни разу. Я пришла на работу в понедельник, сочиняя заявление на увольнение. Однако никто пальцем не показывал и не шептался. Позже ассистентка шефа передала его слова о том, что я единственная, кто умеет веселиться. © MadTillDead / pikabu
- Заигрываю с женщиной на корпоративе и пытаюсь узнать ее номер, коллега наклоняется и шепчет: «Познакомься: жена босса». © CutkoskyAnthony / twitter
- Я надела яркий рождественский свитер, красные брюки в клетку и нацепила серьги с оленями, пришла, а на вечеринке все были в рабочей одежде — костюмах. Сказать, что я привлекла к себе внимание, — ничего не сказать. Дресс-кодом мероприятия было Рождество, оказалось, они имели в виду мелкие детали, добавленные к обычному наряду: красные галстуки, булавки в виде снеговика или украшения в форме снежинок. Я была самой «нарядной» и изрядно повеселила всех вокруг. © goblinish / reddit
-
На моей памяти самым трешевым был корпоратив с детсадом, психбольницей и ритуальным агентством. Воспитательницы выпили до невменяемости, похоронщики тоже, и самые активные из них отбирали микрофон у ведущего, чтобы рассказать несмешные «черные» анекдоты. Психбольницу представляли нескольких мужиков и куча возрастных женщин, которые сразу стали деловито уничтожать еду. Ну а мужики затосковали, глядя на это, и усиленно начали стрелять глазками в нашу сторону (в то время я работала в кадастровой палате) — у нас были самые видные девчонки. Закончилось все по традиции дракой тощего охранника ритуального агентства Валеры и двух бугаев-охранников. Ну как дракой — его просто взяли за руки за ноги и выкинули в сугроб. © Taella / pikabu
-
Наш босс танцевал на столе и решил устроить «падение на доверие». Никто его не поймал. © allnet / twitter
-
Несколько лет назад была на новогоднем корпоративе. А коллектив у нас преимущественно женский. Был приглашенный Дед Мороз. Вышел он на середину зала, ударил посохом об пол и говорит: «Кто хочет загадать желание — возьмитесь за этот посох». Ну девочки налетели, столпилось вокруг. И тут Дед Мороз сообщает: «Кто держится за этот посох, пусть в следующем году... забеременеет». Девчонки все врассыпную с криками, визгами. Но в следующем году полфирмы в декрет ушло все-таки. Больше Деда Мороза не звали на корпоративы. © DELETED / pikabu
-
Алексей устроился к нам и парализовал рабочий процесс полностью. Коллектив по большей части девичий, а парень видный. К новогоднему празднику объявили местный проект «Голос», куда нужно было отправить видео своего пения. Алексей отправил тоже, немного смущаясь от восхищенных писков новых фанаток. Смущаться было отчего. В ноты и ритм не попадал, единственной отрадой был покачивающийся в тесной рубашке торс и голубые глаза. За это и голосовали, да так активно, что Алексей получил главный приз — выступление на новогоднем корпоративе для самого важного начальства. С профессиональным звуковиком, кордебалетом и в роскошном зале. А потом Алексей пропал.
Когда он пришел забирать свою офисную кружку, у него спросили, чем вызван такой резкий уход. «Все просто, — сказал он, лениво улыбаясь фанаткам. — Меня на корпоративе заметили, в шоу-бизнес пойду. Всю жизнь мечтал». С тех пор девочки вздыхают потише, а скорость работы даже увеличилась. © MadTillDead / pikabu
-
Работник отдела по персоналу заказал конференц-зал отеля. Когда мы приехали на корпоратив, там уже проходила чья-то вечеринка, потому что в отеле решили перестраховаться: вдруг одна компания не появится. Итак, 300 человек пытаются разделить пространство, рассчитанное максимум на 200. Недостаточно стульев и столов. Начали приносить еду — блюда, подогретые в микроволновке, обжигающе горячие снаружи и замороженные внутри. Пришлось заказывать пиццу. В следующем году компания забронировала то же место, потому что после всего, что было, сделали огромную скидку и пообещали, что в этот раз будет лучше. Не было. © Shas_Erra / reddit
-
Что нам обещали: мы пораньше уйдем с работы, пойдем в 5-звездочный ресторан, любезно оплаченный шефом, разделим подарки, которые нам подарили клиенты. Что мы получили: нас заставили работать сверхурочно, босс купил нам пакет несвежих пончиков, и мы устроили «вечеринку» в офисе, где нас заставляли смотреть музыкальные клипы в течение 3 часов. Ах да, босс забрал домой все подарки. © coturnixxx / reddit
-
Мой коллега раздухарился и сообщил, будто ему плевать на то, что он недавно женился. «Ура!» — кричали мы в ответ, подначивая его. Воодушевленный, он закричал, что на всю оставшуюся жизнь отказывается быть прикованным к одной женщине. А затем снял свое обручальное кольцо и бросил его через плечо в переполненном кафе. Остаток вечера он провел на четвереньках, разыскивая его. © Shawn Smith / quora
-
Как-то раз на Новый год в нашей конторе на празднике было следующее. На глазах у всех кладут на стол очаровательную девушку и посыпают конфетками, оливками. После этого для участия в конкурсе вызывают 3 мужиков. Желающие нашлись быстро. Им предлагают с завязанными глазами и без помощи рук собрать с девушки все конфетки. Мужики приходят в дикий восторг и с шумом удаляются за дверь, где им завязывают глаза. А в этот самый момент девушку со стола убирают и вместо нее кладут волосатого бородатого мужика, соответственно, посыпав его конфетами. Конкурс состоялся, а вот что было потом... © umorist / pikabu
-
Новогодний корпоратив — 2014: пролил коктейль на долларового миллионера. Новогодний корпоратив — 2019: пролил коктейль на долларового миллиардера. В принципе, это весь мой карьерный рост за 5 лет. © Алексей Секачев / twitter
-
Рождественская вечеринка началась с традиционного: «Спасибо, мы побили все рекорды». Тем не менее все, кроме первого коктейля, на этом корпоративе было за счет сотрудников. Пока я ждал официанта, подошла жена старшего менеджера, и я заметил, что на ее бейджике рядом с именем есть снеговик в нижнем углу. Я начал кое-что понимать: у всех главных были эти маленькие тематические наклейки — Санта, леденцы, олени. Официант смотрел на бейдж с наклейкой и давал им бесплатные напитки. Я вернулся к своему столу и рассказал всем, что происходит. Коллеги были в бешенстве: это дискриминация — прямо на вечеринке! Одна из секретарей объявила, что у нее есть идея, и убежала на улицу. Через несколько минут она вернулась с рулоном праздничных наклеек. Мы наклеили их на бейджи и атаковали бар. Помню, прекрасно провели время. © Joseph Zimmerman / quora
- Познакомил свою 6-летнюю дочь с боссом на новогодней вечеринке, она посмотрела на меня и спросила: «Это тот самый мудак?» © Kevin L. Stone / twitter
- Меня пригласили на наш корпоративный вечер. Дресс-код — smart casual, как я понял, это что-то типа повседневной одежды, но чуть более нарядной, чем обычно. В назначенный день я надел джинсы, свежий свитер с оленями, побрился и почистил ботинки. Глянул на себя в зеркало — ну вылитый smart casual. Когда я вошел, меня встретил ведущий в смокинге. Все, абсолютно все, кого я увидел, были в костюмах. Я стоял в джинсах и свитере с оленями и думал, как незаметно свалить, но тут из темноты в углу я поймал чей-то печальный взгляд. Да! Это был мой товарищ по несчастью. Жертва smart casual. Чувак в джинсах и свитере.
«Вечеринка smart casual,» — сказал я, показывая на свой наряд.
Когда мы закончили ржать, то увидели еще одно растерянное лицо. Тоже в smart casual. На этом вечере нас было трое оленеводов... © Kaa1980 / pikabu
- Коллега выпила и начала массировать лысину нашего босса, словно это хрустальный шар, и предсказывать всем вокруг судьбу. © Scarlett / twitter
- Мой босс выпил на вечеринке и умолял меня познакомить его с «вон той малышкой в зеленом платье». Это было каучуковое дерево... © ∂ebra-fa-ℓa-ℓa-ℓa-ℓa-ℓee / twitter
- Сегодня и у меня, и у жены корпоратив. Работаем в разных местах, но так совпало. Вчера жена до часу ночи примеряла разные наряды, я со слипающимися глазами работал экспертом по женской красоте. Сегодня понесла с собой здоровенный пакет с оборудованием, которым можно оснастить небольшую парикмахерскую.
«У меня же тоже корпоратив», — подумал я и надел новый галстук...
Жена: «Кого это ты там соблазнять собрался?!» © PivBear / pikabu
-
Собрали нас в большом зале, человек 300 — тут и рабочие, и высшее начальство филиала. Ведущий начал опрос о достижениях присутствующих. У кого что: кто похудел на 20 кг, у кого сын родился, кого повысили. Дошла очередь и до меня. «Чем гордишься?» — спрашивает у меня ведущий. «Кубик Рубика собрал», — говорю. «А в профессиональном эквиваленте чего добился»? — вопрошает. Парирую: «А я сделал это на работе». Высшее общество филиала рты открыло, непосредственный руководитель — «рука-лицо», все остальные смеются. Короче, не поверили, до сих пор работаю. © deres / pikabu
-
Вечеринку решили устроить прямо в офисе. Мы с коллегами активно отмечали и решили, что будет забавно пробраться в офис генерального и сделать селфи. Сказано — сделано. Он вошел, когда мы селфились. Все замерли на местах, а потом не придумали ничего лучше, чем просто убежать. Я обернулась в конце коридора, а он стоял в дверях, смеясь. © ALT_enveetee / reddit
-
Корпоратив начался хорошо. Мы ели, пили, болтали и шутили. Приехал генеральный директор и попросил минуточку внимания. Мы предполагали, что он просто поздравит нас с Новым годом и пожелает счастливых праздников, но вместо этого он объявил, что мы не будем получать бонусы и в ближайшем будущем грядут увольнения. Все были в бешенстве, поэтому было принято коллективное решение «выпить и съесть» на все бонусы в этом году. Дальше началось фееричное шоу. На следующий день половина компании не вышла на работу, заболев. Те же, кто вышел, боролись за место в уборной. © HorseMeatSandwich / reddit
-
Вчера муж пришел с корпоратива с бабой. Время 2:45, я сижу на кухне в темноте. Он тихонечко зашел, сказал ей, чтобы разувалась и не шумела, а то семья проснется. Думаю, какой заботливый, помнит про семью. Сказать, что я офигела, — ничего не сказать. Сижу жду, что будет дальше. Пошли в зал, включили свет, пара минут тишины, и слышу — пыхтит от натуги. Тихонечко подхожу к двери, смотрю в проем, а он, шатаясь, поднимает 2 гири по 24 кг. Я смеялась как никогда в жизни. Он поспорил с кадровичкой, что сможет поднять 20 раз, а она не верила — привел домой доказывать. Таким образом он выиграл отпуск на июль.
— Красавчик.
— Завтра тоже так сделаю. © SandyBoy / pikabu
А ваш новогодний корпоратив в этом году удался?
Фото на превью SandyBoy / pikabu