20+ историй от читателей AdMe.ru, которые показывают, какой сногсшибательный эффект имеет доброта
У нас в редакции с добром свои особые отношения. Если в мире происходит что-то душещипательное, мы стараемся об этом непременно рассказать. Совсем недавно мы собрали для наших читателей подборку трогательных твитов, а те в ответ поделились с нами своими еще более цепляющими историями. Оставить их без внимания было бы нашим самым большим упущением.
Мы в AdMe.ru надеемся, что это цепочка никогда не прервется и сегодняшние 20+ историй про доброту породят еще с десяток таких же искренних и теплых рассказов.
- Это было 12 лет назад, я была беременна дочкой. И был период, когда я ела мандарины как ненормальная — прямо жизнь не мила без них была. Каждый вечер после работы я заходила в магазин у дома, покупала мандарины и дома их с удовольствием съедала. В один прекрасный вечер я обнаружила, что мандаринов в моем магазине нет. Расстроилась страшно, практически до слез (много ли беременной надо?). И тут ко мне работница фруктово-овощного отдела подходит и говорит: «Девушка, мы вам пакетик мандаринов отложили, не расстраивайтесь!» Это было так мило и трогательно. © Катерина Тимонен / Facebook
- Когда я была студенткой и возвращалась домой после экзамена, мне стало дурно в электричке, да так, что это стало заметно. И один человек (очень взрослый, как мне тогда показалось) помог мне выйти и довел до дома. Прошло уже больше 30 лет, а я всякий раз вспоминаю его добрым словом, хотя, конечно, не помню его лица. Пусть будет все хорошо у его детей и внуков. © Юлия Белова / Facebook
- На поминках рядом сидела женщина моложе меня, но она была какая-то напуганная. Она боялась взять со стола что-то лишнее, и я стала предлагать ей взять то, взять это, и в какой-то момент она целует меня в щеку. Я ошарашено поворачиваюсь к ней, глаза мои, наверное, квадратные от удивления, а она говорит мне: «Спасибо за ваше доброе отношение ко мне». По дороге домой с кладбища, где были поминки, я шла и плакала. У этой молодой (подчеркиваю: молодой) женщины, по всей вероятности, болезнь Альцгеймера, и, наверное, дома к ней относятся плохо. Не знаю, может, это мое суждение, но я по сей день не могу без слез вспоминать о ней. © Валентина Даценко / Facebook
- Когда мы приехали в Испанию, одна женщина, совершенно до этого незнакомая, возилась с нами, водила практически за руку по всем чиновникам, организациям, курсам. Не требовала ничего взамен. Поистине святой человек. Она пережила рак и считала, что теперь ее предназначение на Земле — помогать людям. Мы до сих пор переписываемся. © Oleksiy Vasylchuk / Facebook
- Училась на 3-м курсе мединститута, и меня терзала мысль, что медицина — это не мое (вплоть до того, чтобы уйти из института). В очереди в парикмахерской случайно разговорилась с женщиной намного старше меня и поведала ей свои сомнения. Прощаясь, она сказала: «Я уверена, что из вас выйдет хороший врач!» И вот я уже много лет работаю врачом. © Серена Джусупова / Facebook
- Когда я выходила замуж (на регистрации мы были вдвоем, без гостей), накануне вечером у меня было много работы и нельзя было уйти пораньше. Коллеги не разъехались — сели и помогли все доделать. Наутро я уже в 8 часов была в салоне, где все работницы, узнав про бракосочетание, побросали дела и со словами «Что ж мы вас не проводим под венец, как так?!» делали макияж, укладку, маникюр и т. д., сдав в итоге «с рук на руки» жениху. Потом приехал водитель и домчал с ветерком, сетуя: «Эх, не предупредили, я бы машину вымыл!» ЗАГС нам присоветовала моя немая бабушка, которая по телевизору увидела, что открывают ЗАГС № 1 (объяснила все это она на пальцах). Туда нам разрешили явиться вне очереди, так как жених уезжал на учебу. По дороге оттуда в аэропорт мы заехали домой, съели пачку сосисок и чокнулись стаканчиками... И каждый, кто дальше нас видел в дороге, желал счастья и радости (глядя на зажатый в руке букетик невесты — фрезии). В мире огромное количество добрых и отзывчивых людей, спасибо им за все! Несем доброту дальше, по эстафете. © Анна Денисова / Facebook
- Забыла телефон на работе в пятницу вечером. С ноутбука написала коллегам, попросила оставить его на вахте. Вечером забираю телефон, а они его в новый пакетик для корреспонденции завернули и подписали. Обожаю своих коллег! © Светлана Казакова / Facebook
- Мой муж не любит бросаться словами, от него редко можно услышать фразу «Я люблю тебя». Но когда на нашу серебряную свадьбу он подарил мне серебряное обручальное кольцо и спросил: «Ты выйдешь за меня опять замуж?», все мои сомнения отпали: он действительно меня любит. До сих пор это вспоминаю с теплотой и любовью, хотя в прошлом году уже отметили 30 лет. © Larisa Wulf / Facebook
- Отправляла маму в санаторий (по-моему, от метро «Выхино»). Чемодан тяжелый. Надо было дотащить по длинному подземному переходу с кучей ступенек. Я еле тащу. Тут ко мне подскакивает парень и спрашивает: «Вам помочь?» На третьей космической скорости он несется с моим чемоданом. Я за ним не успеваю. Ну, думаю, все, ушел чемодан. А там лестницы с поворотами. Тут я вижу, что мы наконец-то спустились на финишную прямую. Он поставил чемодан и помчался дальше по своим делам. Но дело этим не закончилось. Когда я дошла до выхода из этого перехода с таким же количеством ступенек, ко мне подошел другой парень и поднял его наверх! Оба парня были из ближнего зарубежья. Я была просто поражена! А еще за мной шла девушка тоже с чемоданом, и другой парень тоже помог ей его спустить вниз. Спасибо всем добрым людям! © Анна Огай / Facebook
- Помню случай из студенческой жизни. С вокзала добиралась с огромной тяжелой сумкой. На своей остановке безуспешно пыталась вытянуть ее из маршрутки, и тут подоспел мужчина. Оценив ее тяжесть, спросил, где мой дом, и, не терпя моих возражений, доставил сумку по адресу. Еще и ругал меня всю дорогу и говорил, что девочкам такие тяжести таскать нельзя. © Юлия Бойчева / Facebook
- 2 дня назад я ехала утром работу. Не доезжая до нужной мне остановки, водитель маршрутки остановился и высадил меня и молоденькую девушку прямо на проезжую часть, на лед. Перед нами был высокий сугроб, сзади машины, и мы на льду. Спасибо огромное этой девушке, что помогла мне выбраться из этих сугробов. Она не бросила меня! Без нее я могла попасть под машину. © Ирина Цховребова-Дяченко / Facebook
- Дочка стояла с вещами на перроне, а я пыталась попроситься к проводникам без билетов, потому что в кассе билетов уже не было, а уехать нужно было обязательно. Бежала вдоль поезда, но никто не брал. Поезд скоро отправляется. Наконец одна проводница сжалилась и согласилась нас взять. Бегу за дочкой и вещами, как никогда в жизни не бегала, в длинном пальто и на каблуках, и вдруг носильщик — молодой парень с тележкой в конце перрона, где стоит дочка с вещами, догадывается, в чем дело, швыряет наши вещи в тележку и везет мне навстречу, рядом бежит дочка. Если бы не он, мы бы ни за что не успели. Потом дочка рассказывала, что он ей сказал: «Кажется, это твоя мама, она бежит за тобой и за вещами! Давай быстрее, поехали!» Дай Бог ему здоровья! © Наталья Эседуллаева / Facebook
- Ровно год назад я была на 9-м месяце беременности. Тогда в Китае по сети ходили ролики, как больные люди падают прямо на улицах. В общем, я шла с пакетом апельсинов и упала. Ко мне подошли люди, собрали эти апельсины, и очень старенький дедушка в инвалидном кресле поехал ко мне домой и позвал моих родственников. Всегда навещаю его с сыном. © Василиса Мэрва / Facebook
- Недавно я была очень растрогана, когда мои подруги по беседе в WhatsApp (с некоторыми из них я даже никогда не встречалась) собрали для нашей семьи деньги. У меня тяжело заболела свекровь, и я была очень расстроена, а они мгновенно собрали деньги, чтобы мы успели сделать для нее что-то хорошее. Понимаете, никто не умер и не родился, а они захотели порадовать чужого старого больного человека! Вся моя семья была просто очарована их добрыми сердцами! © Евгения Асланян / Facebook
- Студенткой ехала в электричке от родственников, которые снабдили меня мешком картошки. В моем городе на перроне меня должен был встретить родственник. Я переживала, как я спущу этот мешок с поезда, и заранее попросила помочь крепкого мужчину, который сидел недалеко от меня. Он сказал: «Да, конечно». Когда поезд остановился, он встал, и я увидела, что у него нет одной ноги, протез от колена. Я начала извиняться, а он сказал, что ничего страшного, и помог мне с мешком. Прошло более 40 лет, а я вспоминаю его с благодарностью. © Татьяна Мячина / Facebook
- Шла после дня рождения подруги домой. Вечером на дороге уже никого не было: страшно, зима, гололед. Дорога шла в гору, я скользила и не могла подняться по ней. Сзади обогнал мужчина, подхватил мою сумку и помог пройти скользкие места. Разговорились, оказалось, что живем в соседних домах, его жена работает с моей бабушкой и с детьми его я знакома. Хорошо, что на свете существуют такие люди, которые помогают незнакомцам. © Кристина Галстян / Facebook
- Однажды в аэропорту Амстердама совершала пересадку из Киева на рейс в одну из африканских стран. Из-за опоздания самолета времени у меня было 20 минут, а аэропорт там огромный. И вот я в прямом смысле бегу на другой конец к своему выходу, в каждой руке по сумке, с тяжелым ноутбуком, зонтиком, и тут мужчина предлагает помощь и, взяв половину вещей, бежит со мной. По дороге выясняем, что нам на один рейс. И вот когда уже в числе последних мы прошли контроль и, ожидая посадки, сели передохнуть, мужчина в ответ на мой вопрос — куда и зачем — скромно признался, что он, собственно, новый посол Российской Федерации в этой стране. © Yulia Lubnina / Facebook
- Я иногда даю старикам-одуванчикам, которые продают у магазинов коврики, носочки вязаные, шарфики и прочее их приблизительную выручку за это и отправляю домой на сегодня (особенно зимой). Или оплачиваю покупки тем из них, кто считает копейки, чтобы купить хлеб и молоко. Иногда просто делаю покупки, а потом догоняю их и отдаю. Никогда об этом не распространяюсь, руководствуясь принципом «сделай добро и забудь». Но и в своей жизни я встречаю безумное количество людей, которые мне приходят на помощь, на которую просто не рассчитываешь. Чужие, посторонние люди появляются как ангелы-помощники и так же исчезают. Но их так много в моей жизни. © Летта Г-о / Facebook
Какой добрый поступок окружающих вы никогда не забудете?
Фото на превью Валентина Даценко / Facebook
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