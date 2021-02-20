20+ историй от читателей AdMe.ru, которые показывают, какой сногсшибательный эффект имеет доброта

У нас в редакции с добром свои особые отношения. Если в мире происходит что-то душещипательное, мы стараемся об этом непременно рассказать. Совсем недавно мы собрали для наших читателей подборку трогательных твитов, а те в ответ поделились с нами своими еще более цепляющими историями. Оставить их без внимания было бы нашим самым большим упущением.