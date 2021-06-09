20 читателей AdMe.ru, которым в руки угодила вещь из прошлого. И это сделало их день

Бывает, что во время генеральной уборки наконец-то доходят руки до антресолей. И тогда из самого дальнего угла на свет извлекается пыльный чемодан, а там... детские рисунки, записочки школьной поры, билетики в кино 30-летней давности. И вот проходит полчаса, все планы позабыты, швабра отложена в сторону, а мы все сидим и перебираем эти маленькие сокровища. Оказалось, что такая картина знакома многим нашим читателям.

Нам в AdMe.ru всегда приятно, когда вы делитесь своими уникальными историями. Мы почитали ваши рассказы о находках из прошлого и решили, что они абсолютно точно заслуживают отдельной статьи. А в бонусе — посылочка в будущее.

Мы купили очаровательный старый дом под дачу. Когда сдирали обои, обнаружили на дощатой стене детские рисунки карандашом. Был нарисован домик (подозреваю, что наш), цветочки на лужайке, одно высокое дерево (дуб на участке, наверное, ровесник пушкинского) и летящий над ним легкий самолет (может быть, из тех, что опыляли колхозные поля?). По моим прикидкам, рисунки эти самое позднее начала 50-х годов. Потому что перед поклейкой первых обоев шли газеты 1950–1953 года. © Романова / AdMe

Недавно в шкафу нашла платьице, в котором меня фотографировали, когда мне исполнился 1 год. Это было 33 года назад. Мама его берегла, платье в идеальном состоянии. Теперь отдала его мне, берегу, оно бесценное. © Таисия Валентей / Facebook

У нас сохранился «боевой листок», на котором папины коллеги написали поздравление с рождением младшего сына, моего братишки. Папа тогда летал на Ан-24. На листке был изображен кричащий младенец в пеленке и в фуражке пилота «Аэрофлота». Сейчас этот младенец — командир экипажа, ему скоро исполнится 34. © Gula Skazka / AdMe

«Мое колечко. Помню, его носила, когда мне было лет 5–6. Нашла 2 года назад, странно, откуда оно взялось? Ведь с того времени мы трижды делали ремонт, и мне 30 с копейкой».

Иногда перечитываю письма, которые писала родителям, когда училась в институте и жила в общежитии. «Мама, вышли мне 20 рублей», — это был венец желаний. © Olga Ivanova / Facebook

Мне родители на 13-летие подарили белую флешку на 1 Гб. Тогда они мало у кого были, в 2006-м такая стоила 1 000 рублей. Спустя лет 7 я ее потеряла. Но через 2 года нашла во дворе дома (у нас частный). Понятия не имею, как она пережила 2 зимы-весны, из того дома без резиновых сапог весной было не добраться до остановки. Она работала, и все файлы были на месте, хотя она потребовала проверить том на наличие ошибок. Колпачок был лопнувший и скоро перестал защелкиваться. Сейчас постоянно пользуюсь для работы, вот все остальные, которые покупались до этого, растеряла, а самая первая спустя 15 лет служит без колпачка. © Polina Karabardina / AdMe

В шкафу в пакете нашла свои «богатства» — личные дневники 1991–2008 года, школьные дневники 1987–1994 года, письма от друзей, рисунки. Так мило. © Елена Качан / Facebook

3 года назад мы с мужем и детьми отдыхали на море. Были на одном из пляжей, там старший сын нашел записку в скальной трещине. Это было письмо от девочки Софьи Виноградовой к себе в будущем. Интересно то, что мы с ней однофамильцы. Письмо положили обратно, может быть, она когда-нибудь его найдет. © Ирина Виноградова / Facebook

Я в нише нашла куклу, которая пролежала там 38 лет. Сейчас у внучки она самая любимая. © Валентина Мартыненко / Facebook

Сковорода чугунная за 1 рубль. До сих пор пользуюсь и вспоминаю бабушку. Сковороде более 100 лет. © Ekaterina Sigapova / Facebook

«Приглашение от сына, найдено во время ремонта при демонтаже стенных панелей в коридоре: „Объявление! Завтра, 31.12.98, в 20:00 состоится выступление кукольного театра „Буратино“; приходите на премьеру спектакля „Волк-помощник“. Входной билет: конфетка на благотворительные цели Карлсончика“».

Сестра нашла мой рисунок, который я рисовала лет в 12. Я, разбирая папки, тоже нашла свои рисунки того же периода: одни лошади-лошади-лошади. Показывала сыну, как рисовала в его возрасте. © Ольга Ростикова / Facebook

Помню, нашла в книге советские 25 рублей. Ничего вроде интересного, многие деньги находят. Я не большой любитель коллекционирования и, естественно, выбросила деньги. Вскоре меня пригласили в Москве в ресторан «Узбекистан», а у него был юбилей (50 лет, что ли), и к современному меню прилагалось советское с советскими же рублями. Меня чуть инфаркт не хватил. Можно было в тот день расплатиться советскими деньгами. © Елена Дружинина / Facebook

При очередном разборе сарая нашла мягкую игрушку — котенка. Я сшила его в санатории в 1993 году. © Ксения Зе / Facebook

«Сегодня, перебирая залежи в гараже, нашел этот неиспользованный набор духов, им лет 50. Называется „Малахитовая шкатулка. Уральские самоцветы“».

У мужа есть «чемоданчик времени», такой маленький, твердый с металлическими углами, дедушкин. Там хранятся старые открытки, грамоты, значки, разные пистолетики, брелочки, письма, советские деньги и прочая милая сердцу дребедень. Периодически достаем и перебираем. Дети, как в первый раз, рассматривают все эти штуковины. А еще в прошлое меня отправляют встречи с одноклассниками. Приходят такие важные тетеньки и дяденьки, а уже минут через 20 становятся такими, как когда-то в школе. © Рыжая Лиса / AdMe

Мы как-то искали с дочкой среди бумаг ее школьную книжку прививок. В процессе перебора наткнулась на кошелек, который я брала в поездки. Открыла, а там € 200.

Привет из 2016-го. © Руконожка Ай-Ай / AdMe

Привет из 2016-го. © Руконожка Ай-Ай / AdMe Как-то, убирая в гараже, нашла письма от своих однокурсниц. Конец 90-х... Люди еще писали друг другу письма. © Лілия Косінь / Facebook

Однажды на даче пошли на речку искупаться. Я взял с собой первое попавшееся под руку полотенце. А после обнаружил на нем свое имя и фамилию. Оказалось, что полотенцу больше 40 лет! © Алексей Рожков / Facebook

Мой сын в садике потерял машинку. Сильно удивились, когда через 10 лет он с моим младшим сыном, который пошел в тот же садик, нашел в павильоне машинку под настилом. Оказалось, она упала в щель между деревянным настилом и пролежала там все эти годы. © Елена Кравченко / Facebook

Бонус: посылочка в будущее

4 года назад строили бассейн, я под него положила посылочку в будущее. Купила прочный непромокаемый сейф, в него положила наши зубные щетки — вдруг в будущем смогут выделить ДНК. Кое-какие ювелирные штучки, деньги разных стран, бейсбольные карточки, иконку и письмо о нас. © Irina Korneeva / Facebook