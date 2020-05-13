20+ историй об абсурдной зависти, от которой хоть стой, хоть падай

3 0 2 497

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Ученые выяснили, что люди чаще завидуют успешному знакомому, чем недосягаемой суперзвезде. Если оскароносный актер заработал миллиарды, это не задевает среднестатистического человека так же сильно, как приобретение квартиры подругой или повышение зарплаты приятеля. Почему так? Все просто: обычно мы сравниваем себя с теми, кого знаем лично, и принимаем их достижения близко к сердцу.

Мы в AdMe.ru перечитали сотни историй о зависти и были удивлены, что объектом чужого вожделения становятся не только дорогостоящие покупки, но и совершенно абсурдные вещи. Иногда злопыхатели зарятся на такое, что хоть стой, хоть падай.

Меня зовут Аня. И я всю жизнь мечтала о том, чтобы мне написали на асфальте признание в любви. И не попросишь же об этом, иначе неискренне будет. Было это в студенческие времена. Зима, ночь, я вылезла в окно, чтобы покурить, и вижу, что на снегу прямо под моими окнами красуется надпись: «Таня, я тебя люблю!» Я, недолго думая, оделась, вышла на улицу посреди ночи и с остервенением стала затаптывать букву «Т». Потом целую ночь и целое утро любовалась долгожданной надписью. © «Подслушано» / VK

6-летняя дочка посещает кружок танцев в областном центре дополнительного образования. Сам центр предполагает еще множество направлений для развития детского творчества, в том числе и спортивную гимнастику. У занимающихся весьма яркие костюмы, а иногда и такая же косметика. Девочки, так получилось, сменяют друг друга в зале для занятий, и порой я замечал, как, поджав губки, дочка косилась на них. Вся ее «любовь» к гимнасткам вылилась однажды в такой диалог:

— Папа, они меня бесят!

— Ну что ты, солнышко, так нельзя говорить. Почему же бесят?

— А чего они такие красивые! © alexu3891 / Pikabu

— Папа, они меня бесят! — Ну что ты, солнышко, так нельзя говорить. Почему же бесят? — А чего они такие красивые! © alexu3891 / Pikabu Несколько лет назад семьями в лес по ягоду с ночевкой ездили. Был там здоровенный мужик — под 2 м ростом и под те же 2 м в окружности. И 3 сына у него такие же здоровенные. Вечером, когда уже под шашлычок хорошенько посидели, кто-то к нему с разговорами пристал:

— Как же я тебе завидую: 3 сына! Аж черной завистью тебе из-за твоих богатырей завидую.

— Да чему ты завидуешь? У меня батон колбасы в день уходит! © Afanasiev09 / Pikabu

— Как же я тебе завидую: 3 сына! Аж черной завистью тебе из-за твоих богатырей завидую. — Да чему ты завидуешь? У меня батон колбасы в день уходит! © Afanasiev09 / Pikabu Завидую девушкам с худыми ножками. Лето, жара, они в шортиках — и ты такой:

— Все нормально.

— На улице +30, а ты в пальто!

— Оно меня стройнит. © StunningPosts / Twitter

«Огород моей мамы во времена, когда они с отцом жили в Германии в начале 1980-х. Папа сделал это фото со своего балкона. Такой урожай! Обзавидовалась».

Коллега Сергей купил хорошую дорогую машину — не «лексус», но и не УАЗ. У него большая семья и дом за городом, поэтому выбор автомобиля вполне логичен. Другой коллега, Евкакий, когда узнал об этом событии, бурно обсуждал его в курилке. Мол, небось Сергей набрал кредитов, жена и дети голодные ходят, на бензине теперь разорится и вообще кошмар. Все это с желчью, мол, нечего тут покупать машины вперед Евкакия. Итак, обед. Мы с Сергеем встретились в столовой в очереди с подносами. Кроме прочего, он купил 12 пачек «Доширака». Оказалось, что у него дома сейчас гостят родственники, которые как раз завтра уезжают, а еду в дорогу купить забыли. Сергей не хотел после работы ехать в магазин, так как не по пути, поэтому и купил лапшу сейчас. И тут нас увидел Евкакий. Луч света засиял во мраке, настолько он был рад. Целый день потом в курилке верещал: «Я так и знал! Я так и знал!» Никогда еще Евкакий не выглядел таким довольным жизнью. © Sartomasy / Pikabu

Сын катался на самокате, запутался в собственных ногах, упал и получил растяжение, жена отвезла его к травматологу. Доктор сказал: «Ничего страшного, немного покоя — и все пройдет». Потом посмотрел на ребенка, ни минуты не сидящего на месте, и выдал: «А гипс, пожалуй, наложим, что-то больно активный он у вас». Вечером приезжаю домой, открываю дверь, мне навстречу бодро, на выданных в больничке костылях прискакивает старший. Следом в слезах и соплях прибегает младшая: «Я тоже такие хочу, только розовые и красивые!» © KomissarInt / Pikabu

Последние несколько месяцев заметила, что мой муж какой-то подозрительный стал, какие-то странные вопросы мне задает, выспрашивает что-то, но при этом стал холодным и отдалился. Я прямо спрашивала, что не так с ним, он молчал. Я поделилась с лучшей подругой, и она, обычно мудрая и понимающая, дала бредовый совет завести любовника. В итоге я все-таки дожала мужа, и выяснилось, что моя лучшая подруга наврала мужу, что я, скорее всего, изменяю ему. И просила его не говорить мне ничего, а присмотреться ко мне получше. Мне советовала параллельно заняться собой, купить новые духи, белье, а мужу говорила, что это все ради любовника. Самое дурацкое, что делала она это от зависти и скуки. Завидовала, что у нас все хорошо, даже слишком, а ей живется скучно. Вот так кончилась наша дружба длиной в 21 год. А мы с мужем получили урок — доверять друг другу и разговаривать больше. © «Подслушано» / VK

«Раньше, собираясь с утра на работу, я завидовал только кошке, а теперь завидую и губке для мытья посуды».

Сидел как-то в парке, ждал своего приятеля. А на противоположной лавочке устроилась пара девчонок студенческого возраста. Сидят, щебечут ни о чем. Тут мимо нас продефилировала одна особа с поистине сочной пятой точкой. Тут не то что я взглядом прикипел, а даже девчонки щебетать прекратили. Дружно проводили ее взглядами, и одна другой говорит:

— Не, ну ты видела? Вот это кардан!

— Ага! — поддакивает вторая.

— Ну это же перебор. На такую даже штаны не найдешь!

— Точно, и не говори!

Потом так с грустинкой:

— Эх, вот бы мне такую...

— Эх... угу... © Buhalsbomjami / Pikabu

— Не, ну ты видела? Вот это кардан! — Ага! — поддакивает вторая. — Ну это же перебор. На такую даже штаны не найдешь! — Точно, и не говори! Потом так с грустинкой: — Эх, вот бы мне такую... — Эх... угу... © Buhalsbomjami / Pikabu Пришли прошлым летом в больницу, сидим в очереди. Жара на улице, духота в помещении, окна, видимо, с самой даты постройки не открываются (даже не менянные). Люди сидят жалуются, кто как и чем может обмахивается. И тут приходит мужичок, спросил, кто крайний. Затем отошел в сторонку, достал из рюкзака складной стульчик, сел. Затем оттуда же достал пауэрбанк и 2 USB-вентилятора. Все это дело собрал и сидел спокойно, книжечку почитывал. Такой зависти в глазах людей честно не видел. Да и сам завидовал проницательности мужика. © IsT0RIIK111 / Pikabu

Безумно завидую людям, которые такие ложатся, закрывают глаза и сразу засыпают. Это что вообще такое? А как же первый час поворочаться, второй — порефлексировать, третий — попереигрывать диалоги семилетней давности? Совсем уже! © ElviraYanushko / Twitter

Вечно ссоримся с младшей сестрой, вечно что-то не можем поделить. Всегда было интересно, почему так. А недавно опять что-то не поделили, и я выпалила: «Да я тебе всю жизнь завидую, у тебя и фигура от природы шикарная, и сама красивая, чего ко мне лезешь?» Она посмотрела на меня большими глазами и сказала: «Это я тебе завидую! Всегда у родителей любимой была, и парни за тобой бегают». Так и узнали причины наших ссор. © «Подслушано» / VK

«Мой муж построил этот дом, и соседи, с которыми я общалась с детства, перестали с нами разговаривать. А претензия была такая: „Теперь я буду лежать на качелях и смотреть на твой витраж?“ P. S. Витраж я сама делала».

С семьей ездили в выходные смотреть коттеджные поселки в пригороде, вчера поделилась впечатлениями с коллегами. Сегодня мужики смеются, просят, чтобы уточнила, зачем я туда ездила: коллега не могла вчера работать, обсуждала, откуда у меня такие деньги, чтоб дома покупать. Успокоить, что ли, что не я покупаю, или пусть дальше мучается? © mattahari / Pikabu

В 90-х работала в ночном клубе, которым заправляли местные мафиози. Зарплата была хорошая. Устроила к себе помощником близкую подругу. Через месяц меня вызывает главный и говорит: «Чтобы мы ее рядом с клубом больше не видели. И вообще чтобы в городе случайно не встречались». Я обалдела, спрашиваю, в чем дело. «Она на тебя стучит. Сначала нам было смешно, слушали. Потом она вообще края потеряла и стала предлагать, чтобы тебя уволили». © 11or11 / Pikabu

Моя старшая дочь до 7 лет никогда не лежала в больнице. В отличие от младшего сына. И почему-то она ему каждый раз завидовала. Больница для нее была что-то новым и неизведанным. И вот в очередной наш заезд она попала с нами. Лицо у нее было довольное, как у слона. Выражение лица — как будто она в пятизвездочном отеле на халяву, которое, впрочем, после первого укола пропало. © NUVertu / Pikabu

Купили мои родители холодильник, какой не помню, обычный, высокий. А тут в гости брата маминого позвали, на день рождения, в баньку. Так он весь день сокрушался, что они на месяц раньше купили холодильник, а он оказался чуть ниже нашего. © CveticKoricy / Pikabu

«Каждый день, собираясь на работу, наблюдаю это... И завидую».

Было это, наверно, лет 15 назад. Понадобилось мне для огорода купить двухколесную тачку. Выбрала вроде как импортную, известной в то время фирмы. На другой день встречаю знакомого, сияющего, как начищенный самовар. Спрашиваю: «Как жизнь?» Он с гордостью говорит: «На днях тачку взял, иномарку!» В то время в нашем городишке иномарки были еще редкостью.

Я: «Какую?»

Он: «Тойота».

Я: «За сколько?»

Он: «За 350».

«О! — говорю. — Молодец!»

Ну и решила своей радостью поделиться: «А я вчера тоже тачку купила, тоже импортную».

Он: «Какую?»

Я: «Эленберг».

Он: «Что-то не слышал такую, и за сколько?»

Я: «За 400».

Надо было видеть его в этот момент. Выражение лица стало таким, будто ему сообщили, что у него кто-то умер. Он повернулся и, не сказав ни слова, ушел. Я даже не успела пояснить, что тачка была двухколесная и стоила 400 рублей, а не 400 тыс. © 0lyrx560h5f / Pikabu

Я: «Какую?» Он: «Тойота». Я: «За сколько?» Он: «За 350». «О! — говорю. — Молодец!» Ну и решила своей радостью поделиться: «А я вчера тоже тачку купила, тоже импортную». Он: «Какую?» Я: «Эленберг». Он: «Что-то не слышал такую, и за сколько?» Я: «За 400». Надо было видеть его в этот момент. Выражение лица стало таким, будто ему сообщили, что у него кто-то умер. Он повернулся и, не сказав ни слова, ушел. Я даже не успела пояснить, что тачка была двухколесная и стоила 400 рублей, а не 400 тыс. © 0lyrx560h5f / Pikabu Кот иногда выбегает в сад и приносит добычу: бабочку, стрекозу с обгрызенными крыльями, большого жука. Кладет на пол, садится рядом с гордым видом, добытчик типа. Я тоже вышла на минутку и вернулась с курицей из магазина. Глаза кота не описать словами. Уважение, восхищение, зависть. Теперь у меня есть полосатый поклонник. © «Палата № 6» / VK

Засиделся как-то на работе в пятницу, 10–11 вечера, кроме меня, в офисе один коллега. Особо до этого не были знакомы, разговорились.Через 40–50 минут посиделок он и говорит:

— А ты, оказывается, нормальный парень, а я тебя ненавидел...

— Это почему?

— Ты, когда на работу устраивался, сказал, что рассчитываешь на зарплату в 90 тыс., и шеф с ходу согласился.

— И что?

— А то, что я делаю абсолютно то же самое, а получаю 40 тыс. вот уже почти 2 года!

— А почему ты за все это время не обсудил условия оплаты труда с работодателем?

— Стеснялся. Плюс думал, что все так получают. Но ничего, после твоего появления я набрался смелости и поговорил с шефом, теперь получаю 60 тыс. © DELETED / Pikabu

— А ты, оказывается, нормальный парень, а я тебя ненавидел... — Это почему? — Ты, когда на работу устраивался, сказал, что рассчитываешь на зарплату в 90 тыс., и шеф с ходу согласился. — И что? — А то, что я делаю абсолютно то же самое, а получаю 40 тыс. вот уже почти 2 года! — А почему ты за все это время не обсудил условия оплаты труда с работодателем? — Стеснялся. Плюс думал, что все так получают. Но ничего, после твоего появления я набрался смелости и поговорил с шефом, теперь получаю 60 тыс. © DELETED / Pikabu Одна знакомая рассказывала: приходит к сестре родной, а она сидит на кухне и ревет белугой. Та испугалась, спрашивает, что случилось. Оказывается, соседи машину купили. Новую, лучше, чем у них. © innafetisova / Pikabu